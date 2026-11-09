El sueldo de los MIR subirá un 17% durante su formación, pero el plus de residencia quedará condicionado a las CCAA

Residentes y CSIF valoran avances pero reclaman más derechos económicos y formativos, compensación por atención continuada y criterios comunes para eliminar diferencias retributivas entre comunidades, porque el decreto no garantiza la universalización del plus ni mayor protección salarial por guardias.

¿Por qué critican los residentes y sindicatos como CSIF la reforma del MIR pese a las mejoras retributivas?

La norma ya reduce la duración máxima de las guardias a 17 horas, fija un tope de cuatro guardias mensuales y prohíbe exigir la jornada ordinaria tras una guardia; esto limita horas extraordinarias y garantiza descansos más claros para los residentes.

¿Qué consecuencias tiene ya la norma sobre las guardias y qué cambios podrían producirse para los residentes?

Las tablas del decreto elevan el sueldo medio casi un 17% a lo largo de los cinco años, mediante un complemento de grado que arranca en 18% el primer año y progresa hasta 58% en el quinto.

¿Cuánto subirá de media el sueldo de los MIR durante la residencia y cómo se reparte ese incremento?

El real decreto obliga solo a estudiar ese plus en el Consejo Interterritorial seis meses tras entrar en vigor, pero no lo hace obligatorio para las regiones, por lo que su implantación dependerá de cada comunidad autónoma.

¿Por qué el plus de residencia de los MIR quedará condicionado a las comunidades autónomas?

La norma limita las guardias a un máximo de cuatro al mes y establece una jornada de 17 horas, garantizando descansos tras las jornadas extraordinarias.

El decreto amplía el complemento por grado de formación desde el primer año e incrementa los porcentajes entre 10 y 20 puntos respecto al anterior reglamento.

El plus de residencia no estará garantizado para todos, ya que su aplicación final dependerá de cada comunidad autónoma, generando el rechazo de los residentes.

El sueldo de los residentes MIR subirá de media un 17% a lo largo de sus cinco años de formación tras la aprobación de la reforma de su normativa laboral.

La reforma de la normativa MIR que mejora las condiciones laborales de los residentes no ha terminado de complacer a los residentes. Los futuros especialistas denuncian que su salario apenas sube y sigue dependiendo sobre todo de las guardias.

Según se puede comprobar en las tablas salariales que acompañan al real decreto, su sueldo se elevará de media casi un 17% en los cinco años de residencia. Pero igualmente seguirán existiendo desigualdades entre los residentes porque el plus de residencia queda condicionado por las comunidades autónomas.

En la actualidad, hay algunas regiones (Islas Baleares, Canarias, Asturias, Ceuta y Melilla) que ya cuentan con él. Pero también hay otras que no.

La norma aprobada sólo incluye la obligación de que ese plus se estudie en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (el CISNS) seis meses después de que entre en vigor el decreto. Es decir, que no garantiza que todas las comunidades vayan a implantarlo.

Este matiz ha levantado el malestar de los residentes, según la Asociación MIR. Denuncian que la normativa debería reflejar ese plus obligatorio y no debería quedar supeditado a la decisión de las regiones.

El decreto incorpora un complemento de grado de formación desde el primer al quinto curso, vinculado a los conocimientos, competencias, autonomía y responsabilidades que se adquieren progresivamente. En la normativa de 2006, este plus se contemplaba a partir del segundo año de residencia.

Además, los porcentajes mínimos de este complemento se incrementan a un ritmo progresivo de diez puntos por curso. Comienzan en un 18% el primer año y alcanzan el 28%, 38%, 48% y 58% en los cursos sucesivos. Esto supone, en general, un aumento general de hasta 20 puntos respecto al decreto anterior (fijaba un 8%, 18%, 28% y 38% a partir del segundo año).

Más novedades

El decreto incluye otra novedad: garantiza un complemento retributivo durante las situaciones de incapacidad temporal, descanso por nacimiento, adopción, guarda con fines de adopción o acogimiento familiar, riesgo durante el embarazo y riesgo durante la lactancia natural.

Para calcularlo se tomarán como referencia las retribuciones percibidas durante los seis meses anteriores hasta el inicio de la situación protegida.

Se mantiene, además, el complemento de atención continuada por la actividad asistencial fuera de la jornada ordinaria vinculada al itinerario formativo en los territorios donde esté establecido, claro.

¿Qué ocurrirá con las guardias? La norma introduce un gran avance. Reduce estas jornadas extraordinarias a 17 horas. Cuando la jornada ordinaria y la guardia sean consecutivas, la suma de ambas tampoco podrá exceder estas horas.

El texto fija un tope de cuatro guardias al mes, salvo si hay un informe favorable de salud laboral y estrictamente por formación se pide una quinta.

Tras una guardia, no podrá exigirse a la persona residente que realice la jornada ordinaria prevista a continuación, ni que recupere posteriormente esas horas.

Descansos

Hay avances en descansos. Se ha eliminado la obligación de una jornada ordinaria máxima de 37,5 horas y fijado una jornada máxima de 45 horas semanales de promedio en cómputo trimestral, salvo que mediante acuerdo, pacto o convenio colectivo se establezca otro cómputo. Y se garantizan descansos diarios de 12 horas y semanales de 24.

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) consideran que la norma incorpora "avances" pero "deja fuera mejoras fundamentales".

El sindicato pide "más derechos económicos y formativos" y "más tiempo protegido y registro del trabajo". Junto a ello, considera necesarias "cuatro guardias mensuales, sin ampliaciones".

Además, reivindica tutores con tiempo y compensación efectiva, y que el descanso tras cada guardia sea de 24 horas.

CSIF ha insistido en que "reducir guardias no puede significar perder ingresos", algo que también han denunciado los residentes.

Por ello, ha reclamado "una mejora salarial suficiente, una compensación adecuada de la atención continuada y criterios comunes para acabar con las diferencias retributivas entre comunidades autónomas".