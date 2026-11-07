Por qué los bancos de sangre españoles no sufren la guerra híbrida: software propio y autonomía para cada centro

Enisa indica que la sanidad ha sido el sector más afectado entre 2020 y 2023 y que 54% de los incidentes registrados en sanidad en Europa correspondieron a ransomware.

¿qué dicen los datos de la Unión Europea sobre la amenaza al sector sanitario que afecta también a los bancos de sangre?

Lo que ya ha ocurrido sería la posible filtración de datos personales de donantes y la interrupción del suministro; lo que podría ocurrir es la falta de respuesta coordinada nacional que garantice suministro de SoHO en incidentes masivos.

¿qué riesgo queda para los donantes si los bancos de sangre españoles no tuvieran planes de contingencia SoHO?

En Francia tres centros sufrieron un ataque que buscó alterar la temperatura de las muestras, aunque las autoridades evitaron daños en las unidades sanguíneas; el episodio aumentó la alarma y la revisión de protocolos.

¿qué consecuencias prácticas ha tenido ya la ola de ciberataques en bancos de sangre europeos?

Mantienen una red interna con sondas calibradas y validadas, monitorizan temperatura en tiempo real y mantienen personal 24 horas que controla dispositivos y actúa ante alarmas.

¿qué medidas concretas aplican en el Banco de Sangre de Navarra para evitar que un hackeo afecte a las muestras?

Porque la mayoría gestiona localmente sus cámaras y software, sin una base de datos centralizada que interconecte todos los centros, y usan sistemas independientes de monitorización que detectan desviaciones de temperatura a tiempo.

¿por qué los bancos de sangre españoles dicen que están menos expuestos a ciberataques que los franceses?

El sector sanitario se mantiene como el principal objetivo de los ciberataques en Europa, con el ransomware representando el 54% de las incidencias registradas.

A diferencia de la gestión en otros países como Francia, los centros españoles disponen de software propio, personal presencial las 24 horas y protocolos de traslado de muestras.

La baja conectividad a la red de las cámaras frigoríficas y la falta de una base centralizada actuán como una barrera de protección frente a ataques cibernéticos.

Los bancos de sangre españoles se muestran menos expuestos a ciberataques al no tener centralizada su seguridad y contar con infraestructuras independientes en cada centro.

En los últimos meses, Europa ha sufrido numerosos ciberataques prácticamente en todos los sectores estratégicos que están afectando a servicios esenciales, infraestructuras críticas y cadenas de suministro. Y sus consecuencias van desde la interrupción de la actividad hasta la filtración de datos personales.

Los centros de transfusiones tampoco han quedado exentos de estos hackeos. Hace unos días, tres centros bancos de sangre franceses recibieron un ciberataque que las autoridades lograron frenar antes de que pudieran causar cualquier daño a las muestras sanguíneas. Según el banco francés de sangre (EFS, por sus siglas en inglés), se pretendía elevar la temperatura de la sangre de -30ºC a 110ºC.

Estos últimos movimientos han encendido las alarmas de los bancos de sangre españoles que están preocupados por la guerra híbrida que sufre Europa.

Igualmente, varios centros de transfusiones aseguran a este diario que están menos expuestos a recibir ataques porque no tienen centralizada su seguridad, a diferencia de lo que ocurre en otros países europeos como Francia.

Paradójicamente, la menor madurez tecnológica de las infraestructuras y la falta de interoperabilidad de los datos actúan como una barrera que reduce la exposición a este tipo de ataques cibernéticos.

"En la mayoría de los centros, la seguridad de las cámaras frigoríficas y congeladores no depende de un sistema externo sino que cada centro se autogestiona y dispone de su propio software", argumenta José Antonio García Erce, vocal de la Sociedad Española de Hematología (SEHH) y director del Banco de Sangre y Tejidos de Navarra a este diario.

En su caso, se dispone de una red interna "en la cual tenemos sondas calibradas y validadas, estamos monitorizando en tiempo real la temperatura y el estado de los congeladores y frigoríficos. Y además de eso, nuestro personal está las 24 horas presente en los centros. Hacen turnos para controlar que todos los dispositivos tengan la temperatura controlada".

Además, gran parte de los centros cuenta con alarmas configuradas para avisar con margen suficiente antes de que realmente los componentes se vean afectados.

¿Hay riesgo entonces de que ocurra lo mismo que en Francia? Los centros de transfusiones insisten en que es menos probable pero que ningún sistema tiene "riesgo cero".

"En nuestro caso la posibilidad es baja porque es poco habitual que las cámaras estén conectadas a la red. Es decir, no hay un sistema que controle todos los datos. Ni una base central con todas las donaciones de pacientes", aclara José Luis Arroyo, director del Banco de Sangre y Tejidos de Cantabria, que ha trabajado en varios centros de transfusiones de diversas comunidades.

"Si se produjera alteración de la temperatura por la causa que fuera, los sistemas independientes de monitorización de temperatura permitirían detectarlo a tiempo y llevar a cabo las acciones preventivas necesarias para evitar que se vieran afectados los componentes sanguíneos", precisa Arroyo.

Además, en el centro de Cantabria cuentan con protocolos escritos sobre cómo se debe actuar ante cualquier desviación de la temperatura o ante la aparición de una alarma.

"Todos deberíamos tener equipos de respaldo o de backup para trasladar los productos si fuera necesario. En nuestro caso, incluso tenemos acuerdos con otros centros de otras comunidades", indica.

Plan de contingencia

A pesar de estar menos expuestos a este tipo de ataques, los hackeos pueden atacar otros tipos de sistemas y filtrar datos personales de donantes. Un delito para el que no hay preparado ningún plan de contingencia que garantice el suministro de componentes sanguíneos y de otras sustancias de origen humano (las denominadas SoHO).

"Contar con planes de contingencia para garantizar el suministro de SoHO críticas no debería ser opcional", precisa Arroyo.

El Reglamento Europeo SoHO -que va a ser de aplicación obligada a partir de agosto de 2027- exige que haya planes de contingencia a nivel nacional. No sólo frente a ciberataques, sino ante cualquier situación que pudiera poner en peligro el suministro de estas sustancias.

"En España, las comunidades autónomas hemos ido desarrollando nuestros propios planes de contingencia, y me consta que actualmente se está trabajando para completarlos con un plan nacional que pudiera dar respuesta coordinada en todo el país, tal y como se establece en el Reglamento SoHO", termina Arroyo.

En concreto, el sector sanitario es uno de los que más amenazas y ataques cibernéticos ha sufrido en los últimos años. Esta tendencia, lejos de resolverse, cada vez va a peor.

La preocupación del sector tiene base. Los datos de la Unión Europea para la Ciberseguridad (Enisa) lo corroboran.

Según esta entidad comunitaria, la sanidad ha sido el sector más afectado por estos incidentes en Europa en los últimos cuatro años de los que existen datos más recientes (2020-2023).

El 54% de los ataques registrados en el sector sanitario europeo corresponden a ransomware (o secuestro de datos), una modalidad especialmente preocupante por su capacidad para paralizar sistemas críticos y comprometer la continuidad de la actividad asistencial.