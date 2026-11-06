Moderna logra su primer beneficio trimestral desde 2024 y eleva previsiones

Aun con un trimestre rentable, Moderna acumula pérdidas de 1.963 millones en los nueve primeros meses de 2026 y reduce su rango de inversiones de capital previsto a alrededor de 200 millones, lo que refleja aún presiones financieras y prudencia inversora.

¿Qué riesgos o límites permanecen pese al trimestre positivo y la revisión al alza de previsiones?

En el trimestre Moderna facturó 1.313 millones de dólares, con 780 millones en EEUU y 533 millones en mercados internacionales, es decir aproximadamente la mitad fuera de EEUU.

¿Qué parte de las ventas de Moderna en el tercer trimestre procedió de EEUU y de mercados internacionales?

Moderna prevé aumentar inversiones en Europa y en España para apoyar su crecimiento, lo que puede traducirse en más producción local de vacunas, contratos y actividad industrial sanitaria en la región.

Moderna ha elevado su previsión anual de ingresos a un rango del 15% al 25%, frente a la previsión anterior de hasta el 10%, impulsada por la recuperación de ventas y la mejora del trimestre.

¿Qué impacto ha tenido ese trimestre positivo en las previsiones de ingresos de Moderna para 2026?

Moderna obtuvo 162 millones de dólares de beneficio por el aumento de las ventas de su vacuna contra la covid-19, especialmente en mercados internacionales gracias a alianzas estratégicas gubernamentales. Además la compañía redujo costes y mejoró su balance, según su consejero delegado Stéphane Bancel.

¿Por qué ha logrado Moderna un beneficio neto en el tercer trimestre de 2026 tras siete trimestres en pérdidas?

La biotecnológica prevé ajustar sus inversiones de capital para todo el ejercicio 2026 a aproximadamente 200 millones de dólares.

A pesar de acumular pérdidas de 1.963 millones de dólares en los nueve primeros meses del año, la compañía eleva su previsión de crecimiento de ingresos anual al rango del 15% al 25%.

Los ingresos trimestrales se incrementaron un 29,2% hasta alcanzar los 1.313 millones de dólares, impulsados por las ventas de la vacuna del Covid-19 en mercados internacionales.

Moderna logra un beneficio neto de 162 millones de dólares (144 millones de euros) en el tercer trimestre de 2026, dejando atrás siete trimestres consecutivos con pérdidas.

El laboratorio biotecnológico estadounidense Moderna se anotó un beneficio neto de 162 millones de dólares (144 millones de euros) en el tercer trimestre de 2026.

En contraste con las pérdidas de 200 millones de dólares (178 millones de euros) contabilizadas en el mismo periodo del año pasado, según ha informado este viernes.

El beneficio cosechado por Moderna entre julio y septiembre representa el primer resultado trimestral positivo del laboratorio desde el tercer trimestre de 2024, tras encadenar siete trimestres consecutivos en 'números rojos'.

Durante el trimestre, la biotecnológica enfocada al descubrimiento y desarrollo de fármacos y vacunas basados en ARN mensajero facturó 1.313 millones de dólares (1.168 millones de euros), un 29,2% más, incluyendo ingresos de 780 millones de dólares (694 millones de euros) en EEUU y de 533 millones de dólares (474 millones de euros) en los mercados internacionales.

Moderna atribuyó esta evolución principalmente al incremento de las ventas de la vacuna contra la Covid-19 en los mercados internacionales, gracias a las entregas realizadas en el marco de alianzas estratégicas gubernamentales a largo plazo.

Ventas

A pesar del resultado positivo en el tercer trimestre, en el conjunto de los nueve primeros meses de 2026 el laboratorio registró pérdidas de 1.963 millones de dólares (1.747 millones de euros).

De su lado, las ventas alcanzaron los 1.847 millones de dólares (1.644 millones de euros), un 46% más.

"Hemos aumentado nuestra previsión de crecimiento de los ingresos para todo el año a un rango del 15% al 25%, al tiempo que continuamos reduciendo costes y fortaleciendo nuestro balance", ha anunciado Stéphane Bancel, consejero delegado de Moderna.

En concreto, la farmacéutica ahora espera que sus ingresos aumentarán este año entre el 15% y el 25%, superando su previsión anterior de hasta un 10%, mientras que sigue esperando que aproximadamente la mitad de sus ingresos de 2026 provengan de EEUU y la otra mitad de los mercados internacionales.

En cuanto a sus inversiones de capital, la firma prevé que para todo 2026 asciendan a aproximadamente 200 millones de dólares (178 millones de euros), frente a la previsión anterior de entre 200 y 300 millones de dólares (178 y 267 millones de euros).