Sáez, el forense de la tragedia ferroviaria en Adamuz: "Lo complicado es compaginar la rapidez con la certeza científica"

Los familiares aportan muestras de referencia para comparación genética y datos antemortem (historiales clínicos, intervenciones, medicación) que facilitan la autopsia y la correlación de hallazgos con la identidad de la víctima.

¿Qué papel tienen los familiares en el proceso de identificación que describe el Instituto de Medicina Legal?

La existencia de un plan de actuación previsto por la normativa y la coordinación entre institutos forenses permitió completar las identificaciones en cuatro días, según Sáez, aprovechando además la mayor rapidez actual de los análisis genéticos.

¿Cómo influyó la organización y los protocolos en el tiempo empleado para las identificaciones en Adamuz?

Se aplicaron dactiloscopia y análisis genético como pruebas básicas y, cuando fue necesario, odontología forense; la combinación permite identificar tanto cuerpos íntegros como restos muy deteriorados porque el ADN y el esmalte dental resisten condiciones extremas.

¿Qué métodos concretos se usaron para identificar a las víctimas en Adamuz y por qué se combinan?

Sáez explica que en catástrofes hay presión para dar respuestas rápidas a las familias, pero los procedimientos periciales (autopsia, dactiloscopia y análisis genético) deben seguirse con rigor para evitar errores de identificación. Esto obliga a cumplir un plan y protocolos que priorizan la certeza científica.

¿Por qué dice José Sáez que "lo complicado es compaginar la rapidez con la certeza científica" en la identificación de las víctimas de Adamuz?

La investigación forense de la tragedia de Urda (Toledo) ha finalizado tras seis días de trabajo, confirmando la identificación de 69 víctimas mortales (54 españolas y 15 extranjeras).

En accidentes con extrema fragmentación de los cadáveres, los especialistas recuerdan que unas simples células y el ADN aportado por familiares directos bastan para lograr una identificación concluyente.

Los protocolos de actuación ante múltiples víctimas, vigentes tras el Real Decreto de 2009, exigen la realización combinada de autopsias, pruebas genéticas (ADN), dactiloscopia y análisis odontológicos.

José Sáez, director del Instituto de Medicina Legal de Córdoba, destaca que la mayor dificultad en grandes catástrofes ferroviarias es compaginar la rapidez en las identificaciones con la certeza científica.

Los trabajos de identificación de los cadáveres tras el accidente de tren en Urda (Toledo) finalizaron el pasado martes después de seis días de investigación. Una tarea rigurosa cuya ejecución urgente resulta especialmente compleja frente a la incertidumbre de las familias afectadas.

"Lo más complicado de este tipo de accidentes es compaginar la rapidez con la certeza científica". Así lo reconoce José Sáez, director del Instituto de Medicina Legal de Córdoba que fue el encargado de realizar estas labores tras la tragedia ferroviaria en Adamuz (Córdoba) del pasado 18 de enero.

Sáez argumenta que la clave para responder a sucesos de tal magnitud es disponer de un plan de actuación que debe estar actualizado y diseñado previamente. "Esto es algo a lo que nos obliga la ley. Hay que tenerlo listo en cualquier momento y debe ajustarse estrictamente a la praxis médica", aclara.

Este protocolo se enmarca dentro de un Real Decreto (RD) de 2009 que regula cómo deben actuar los médicos forenses y la policía científica cuando ocurren sucesos con múltiples víctimas. Esta norma se aprobó tras la experiencia de grandes catástrofes en España (como los atentados del 11-M de 2004) para fijar unas pautas de actuación uniformes y coordinadas.

Cuando ocurren sucesos como el de Urda y Adamuz, los especialistas se desplazan al lugar de los hechos para hacer el levantamiento del cadáver. Una vez recogidas las muestras, trasladan los cuerpos al correspondiente Instituto de Medicina Legal donde allí se procede a la autopsia y se realizan dos pruebas fundamentales: el análisis genético (ADN) y la dactiloscopia (huellas dactilares).

Si es necesario también se efectúa una prueba odontológica. Esta se activa cuando la alteración del cadáver impide tomar huellas dactilares, analizando las piezas dentales con las radiografías o historiales clínicos previos de la persona.

Se aplica fundamentalmente en cuerpos afectados por fuego, traumatismos severos o descomposición avanzada, gracias a que el esmalte dental resiste las condiciones extremas donde otros tejidos desaparecen.

Además de estas funciones, los médicos forenses trabajan conjuntamente con los familiares para identificar a las víctimas. Reciben a los allegados en los institutos para someterles a pruebas de ADN y realizar también "el estudio antemortem".

"En este proceso, el familiar nos aporta todos los datos y características del fallecido. Es decir, si ha pasado por alguna intervención quirúrgica, si está tomando algún tipo de medicación, datos que son importantes para recabar toda la información a la hora de la autopsia", indica el especialista.

"Estos fueron algunos de los trabajos que realizamos cuando ocurrió el accidente de Córdoba. Había muchos familiares que se desplazaron a poner la denuncia y en el Instituto hacíamos el estudio. Les cogimos muestras para posteriormente compararlas con las que habíamos tomado de los cadáveres o de los restos humanos", precisa.

Y, ¿cómo se identifican a las víctimas cuando hay restos humanos que presentan una fragmentación extrema? El forense explica que con unas "simples células" se puede lograr un resultado concluyente.

Médicos forenses en el Instituto de Medicina Legal de Toledo. Europa Press

"Nos basta con unas simples células siempre que tengamos tejido a partir del cual se puede extraer ADN . Con ello, se puede hacer posteriormente la identificación siempre y cuando tengamos un elemento de comparación en este caso el ADN de los familiares directos", aclara.

Todo este proceso, se logró en un tiempo récord: en cuatro días. De hecho, se hizo una identificación doble en muy poco tiempo, todos los cuerpos se sometieron, al menos, a una dactiloscopia y también a un estudio genético.

Igualmente, el forense explica que los trabajos de identificación se pudieron realizar más rápido gracias al avance en las pruebas de ADN.

"Hoy en día, los análisis genéticos se pueden hacer en muy pocas horas. Prácticamente, en un día lo tienes aunque también depende mucho de la toma de la muestra y de las características del laboratorio, claro", precisa.

Urda

El Instituto de Medicina Legal de Córdoba iba a participar en estas labores tras la tragedia de Urda, por su cercanía a Castilla-La Mancha. Sin embargo, los dos institutos de la zona (Toledo y Ciudad Real) han realizado los trabajos sin la necesidad de que hayan tenido que intervenir.

Así, las pruebas ratifican que la tragedia del pasado 28 de octubre acabó con la vida de 69 personas, según los datos facilitados por el Centro Integrado de Datos (CID).

El balance provisional difundido por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha apunta que 54 son de nacionalidad española y 15 son ciudadanos extranjeros.

40 son hombres y 29 mujeres, todos mayores de edad. Entre los 15 ciudadanos extranjeros, cuatro son estadounidenses; 2 australianos; 2 japonesas; 1 argentina; 1 canadiense; 1 checa; 1 francesa; 1 mexicana; 1 portuguesa y 1 tunecina.