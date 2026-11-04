Los supermercados no son los únicos afectados, tres bancos de sangre franceses sufren un ciberataque

Son incidentes paralelos en los que atacantes controlaron remotamente sistemas de refrigeración; en supermercados el calentamiento provocó pérdidas masivas, y en el EFS se intentó elevar temperaturas en centros de plasma.

¿Qué relación tiene este ataque a los bancos de sangre con los recientes hackeos a frigoríficos de supermercados en Europa?

La agencia nacional francesa de ciberseguridad y el Ministerio de Salud han abierto una investigación sobre el incidente, según el EFS.

¿Qué organizaciones están investigando el ciberataque a los bancos de sangre franceses?

Los sistemas de monitorización y alarma registraron las anomalías y permitieron que el personal actuara para garantizar que ningún producto se viera comprometido.

¿Cómo detectaron y frenaron la manipulación de las temperaturas en los centros de almacenamiento del EFS?

No se ha perdido ni dañado producto sanguíneo y la recolección y distribución no se han interrumpido, según el comunicado del EFS; las bolsas de plasma fueron trasladadas a puestos bajo custodia.

¿Qué consecuencias ha tenido el ciberataque del EFS para las muestras de plasma y la asistencia sanitaria?

Los atacantes manipularon remotamente los sistemas de refrigeración para elevar las temperaturas y comprometer las muestras; según el EFS buscaban forzar descongelaciones al subir umbrales de temperatura en centros de plasma.

¿Por qué han atacado los hackers los bancos de sangre franceses gestionados por el EFS?

Este ataque coincide con el sabotaje remoto a sistemas de refrigeración en supermercados de ocho países europeos, que provocó la pérdida de toneladas de alimentos.

La recolección y distribución de sangre continúa sin interrupciones mientras la agencia de ciberseguridad francesa y el Ministerio de Salud investigan el incidente.

Los sistemas de alarma detectaron a tiempo las anomalías térmicas y no se ha perdido ninguna muestra ni se han visto comprometidos los productos sanguíneos.

Tres centros del Banco Francés de Sangre (EFS) han sufrido un ciberataque que intentó elevar la temperatura del plasma congelado de -30 ºC a 110 ºC.

Los sistemas de refrigeración de los supermercados europeos han recibido una oleada de ciberataques. Pero, no han sido los únicos: en los últimos días, varios bancos de sangre franceses han sido atacados.

Los hackers pretendían elevar las temperaturas de la sangre de -30ºC a 110ºC, sin embargo, fueron controlados a tiempo antes de que pudieran causar cualquier daño a las muestras sanguíneas, según informaron las autoridades francesas.

El banco francés de sangre (EFS, por sus siglas en inglés) señaló en un comunicado emitido a última hora del martes que "los umbrales de temperatura y descongelación se elevaron a niveles extremadamente altos" en tres de sus centros de almacenamiento en frío para plasma.

"No se han detectado consecuencias para la salud ni se ha perdido ningún producto sanguíneo", indicó el comunicado.

Según el EFS, los productos almacenados eran bolsas de plasma destinadas a transfusiones y plasma utilizado para la fabricación de medicamentos, que fueron trasladados a puestos bajo custodia.

"Los sistemas de monitorización y alarma detectaron rápidamente las anomalías, lo que permitió al personal tomar medidas para garantizar que ningún producto sanguíneo ni muestra se viera comprometido", añadió.

El banco afirmó que las operaciones de recolección y distribución de sangre no se han interrumpido, lo que garantiza la continuidad de los servicios para los pacientes en hospitales y otros centros de atención médica.

Actualmente, la agencia nacional francesa de ciberseguridad y el Ministerio de Salud están investigando el incidente.

Este ciberataque se produce después de que supermercados de varios países europeos (Francia, Bélgica, Países Bajos, Suecia, Irlanda, Luxemburgo, Finlandia y Estonia) informaran esta semana de que sus frigoríficos y congeladores se calentaron tras ser controlados de forma remota.

El hackeo provocó que toneladas de alimentos se estropearan, con un coste total de millones de euros.

Los ataques se coordinaron deliberadamente en horario nocturno para que el apagado o calentamiento forzado de los congeladores (que llegaron a alcanzar hasta 50 °C en algunos casos) no fuera detectado por los empleados hasta la apertura de las tiendas a la mañana siguiente.