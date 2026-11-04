Quirónsalud y su matriz, Helios, facturan 4.146 millones de euros hasta septiembre, un 5% más

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LO ESENCIAL Las claves Helios España, matriz de Quirónsalud, ingresó 4.146 millones de euros hasta septiembre, lo que supone un incremento superior al 5% respecto al mismo periodo del año anterior. El beneficio operativo (EBIT) alcanzó los 486 millones de euros, un 9% más, logrando un margen operativo del 11,7% que supera al registrado por la matriz en Alemania. El crecimiento se ha impulsado por el aumento de precios, la actividad asistencial —con un 8% más de atenciones impulsadas por el área ambulatoria— y la prevención de riesgos laborales. La red de 57 hospitales en España y Latinoamérica amplió su capacidad un 3%, alcanzando las 8.389 camas instaladas. Preguntas ¿Por qué Helios (matriz de Quirónsalud) ha facturado 4.146 millones hasta septiembre? Helios atribuye ese crecimiento al efecto de precios favorables, un mayor nivel de actividad y la expansión del negocio de prevención de riesgos laborales, según el comunicado de la compañía. ¿Qué impacto ha tenido ese crecimiento en el beneficio operativo (EBIT) de Helios España? El EBIT subió hasta 486 millones en los nueve primeros meses, un incremento del 9% respecto al año anterior, y el margen operativo superó el 11,7%. ¿Cómo ha evolucionado la actividad asistencial de Quirónsalud en el periodo? Las atenciones aumentaron un 8%, de 4,7 millones a 5,1 millones, impulsadas sobre todo por los servicios ambulatorios. ¿Qué cambios en capacidad hospitalaria ha registrado Helios España y cómo afecta a la oferta? La red (matriz española incluida Latinoamérica) mantiene 57 hospitales y elevó camas un 3%, de 8.112 a 8.389, lo que amplía la capacidad para atender más pacientes. ¿Qué previsión financiera maneja Fresenius para Helios en 2026 tras estos resultados? Fresenius ha revisado al alza las expectativas y ahora estima para Helios un margen operativo entre el 10% y el 10,5% para 2026.

La matriz española de Quirónsalud (Helios), que pertenece al grupo alemán Fresenius, vuelve a registrar resultados positivos. Los ingresos de Helios España alcanzaron los 4.146 millones de euros hasta septiembre, lo que supone más de un 5% respecto al mismo periodo del ejercicio anterior.

Así lo indican los resultados presentados por Fresenius este miércoles. Estos ingresos proceden, en su práctica totalidad, de los centros que tiene Quirón.

El beneficio operativo (EBIT) fue de 486 millones de euros, con un incremento del 9%. Por su parte, el margen operativo de la matriz española superó el 11,7% en los nueve primeros meses del año, frente al 11,3% del mismo periodo del ejercicio anterior. La cifra supera en tres puntos porcentuales el 8,7% registrado por Helios Alemania.

Si nos centramos en los resultados del tercer trimestre (de julio a septiembre), Quirónsalud obtuvo unos ingresos de 1.307 millones de euros, un 7% más. Mientras el EBIT creció un 15% hasta los 92 millones.

Helios España logró un sólido crecimiento de los ingresos y un margen en línea con las expectativas del tercer trimestre, según señala la compañía en un comunicado. El tercer trimestre muestra una aceleración de los ingresos, sobre todo de crecimiento orgánico.

El grupo indica que el crecimiento de la facturación en España se ha visto impulsado principalmente por precios favorables, un buen nivel de actividad y la evolución del negocio de prevención de riesgos laborales.

Por ahora, la matriz española incluida Latinoamérica mantienen 57 hospitales que elevaron su capacidad un 3% pasando de 8.112 en septiembre de 2025 camas a 8.389 en el mismo periodo del presente ejercicio.

Las atenciones también aumentaron un 8% pasando de 4,7 millones a los 5,1 millones, se vieron impulsadas sobre todo por los servicios ambulatorios.

Las previsiones de crecimiento del grupo para Helios han mejorado: ahora se espera que se sitúe entre un margen operativo del 10% al 10,5% para 2026. Aunque no ha detallado cuánto puede llegar a crecer su matriz española a finales de año.