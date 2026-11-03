El Gobierno da luz verde al decreto MIR: cuatro guardias al mes, jornada máxima de 37,5 horas y más protección laboral

El Gobierno evaluará el impacto en un plazo de dos años con participación de las comunidades y ciudades de Ceuta y Melilla; además, en seis meses el CISNS analizarará criterios homogéneos para el plus de residencia.

¿Cómo y cuándo se evaluará el impacto de la reforma MIR en condiciones de trabajo y formación?

Es un plus salarial progresivo vinculado al nivel formativo del residente, con porcentajes mínimos que van del 18% en primer año al 58% en quinto año, reconocido desde el inicio de la residencia.

¿En qué consiste el complemento de grado de formación que fija el RD para los residentes?

El RD prohíbe exigir la jornada ordinaria inmediatamente después de una guardia y evita la recuperación posterior de esas horas; además establece controles horarios, inspecciones y complementos retributivos por atención continuada.

Significa que la jornada ordinaria se fija en un máximo de 37,5 horas semanales, con descansos mínimos garantizados; no obstante, el cómputo semanal medio podrá ser de 45 horas en cómputo trimestral salvo que un convenio establezca otro cómputo.

¿Qué significa en la práctica que la jornada ordinaria máxima sea de 37,5 horas en el RD MIR?

El Gobierno ha fijado el tope para reducir la exposición a jornadas largas y mejorar la seguridad laboral y formativa de los residentes; la norma acompaña ese límite con control horario e inspecciones rutinarias.

¿Por qué el Gobierno ha limitado las guardias a cuatro al mes para los médicos residentes?

El Consejo de Ministros también ha regulado la alimentación saludable en centros públicos y residenciales, limitando ultraprocesados y exigiendo un 70% de productos sanos en máquinas vending.

Se asegura el 100% de la retribución en bajas o permisos de maternidad, se crea un complemento por grado de formación y se evaluará la implantación de un plus de residencia.

La nueva normativa MIR garantiza descansos obligatorios, limita las guardias a 17 horas continuadas y refuerza la prevención de riesgos psicosociales y laborales.

El Gobierno ha aprobado el Real Decreto que limita a cuatro las guardias mensuales de los residentes y fija una jornada ordinaria máxima de 37,5 horas.

Luz verde al decreto MIR. El Gobierno ha aprobado en el Consejo de Ministros de este martes el Real Decreto (RD) que mejora las condiciones de los médicos residentes, una normativa que pretende dejar atrás un reglamento que data del 2003.

Así lo ha anunciado Elma Saiz, ministra portavoz y Ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

Entre las principales medidas que se incluyen en el RD figuran un tope de cuatro guardias al mes, una jornada ordinaria máxima de 37,5 horas y más protección laboral al especialista a través de inspecciones rutinarias y controles horarios.

Las guardias no podrán superar las 17 horas de trabajo. Cuando la jornada ordinaria y la guardia sean consecutivas, la suma de ambas tampoco podrá exceder de 17 horas.

Además, tras una guardia, no podrá exigirse a la persona residente que realice la jornada ordinaria prevista a continuación, ni que recupere posteriormente esas horas.

Con todo, el borrador fija una jornada de 45 horas semanales de promedio en cómputo trimestral, salvo que mediante acuerdo, pacto o convenio colectivo se establezca otro cómputo. Y se garantizarán descansos diarios de 12 horas y semanales de 24.

La normativa contempla un complemento de atención continuada para retribuir las guardias y otras actividades asistenciales fuera de la jornada ordinaria vinculadas al itinerario formativo, así como el plus de residencia en los territorios donde esté establecido.

Garantiza que el personal residente perciba el 100% de sus retribuciones ordinarias, fijas y periódicas desde el primer día en situaciones de incapacidad temporal, nacimiento y cuidado de menor, riesgo durante el embarazo o riesgo durante la lactancia natural.

Para ello, la prestación del régimen de protección social se complementará hasta alcanzar el total de las retribuciones correspondientes, tomando como referencia, al menos, las percibidas en los seis meses previos. Durante las vacaciones, se percibirá al menos su remuneración normal o media, según se determine en cada servicio de salud.

Se incluye también un complemento de grado de formación desde el primer al quinto curso, vinculado a los conocimientos, competencias, autonomía y responsabilidades que se adquieren progresivamente durante la residencia.

Los porcentajes mínimos serán del 18% en el primer año, del 28% en el segundo y de 38% en el tercero, del 48% en el cuarto y del 58% en el quinto.

La reforma refuerza la prevención de riesgos laborales. Las evaluaciones de riesgos se actualizarán, como mínimo, cada dos años y prestarán atención específica a los riesgos psicosociales, las agresiones y los efectos de las ampliaciones de jornada. También se prevén medidas preventivas y el seguimiento e investigación de situaciones que puedan causar daños a la salud.

Cuando los servicios de prevención aprecien riesgos asociados a las condiciones del puesto, podrá adaptarse el puesto de trabajo o acordarse la movilidad por motivos de salud.

En estos casos se garantizarán la continuidad de la relación laboral, las retribuciones y el reconocimiento de los periodos formativos superados.

En el plazo de seis meses desde la entrada en vigor, el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS) analizará criterios homogéneos para establecer un plus de residencia, teniendo en cuenta factores como el coste de vida y de la vivienda, la insularidad, la ruralidad, la dispersión geográfica y la dificultad para cubrir plazas.

En un plazo de dos años, el Gobierno, con participación de las comunidades autónomas y las ciudades de Ceuta y Melilla, evaluará el impacto de la reforma en las condiciones de trabajo y la formación.

El real decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el BOE. La modificación relativa a la jornada será aplicable desde el 1 de septiembre de 2027 y la actualización del régimen retributivo, desde el 1 de enero de 2027.

Alimentación saludable

Además, el Consejo de Ministros ha aprobado la normativa que garantiza una alimentación saludable en hospitales, centros residenciales y escuelas infantiles de 0 a 3 años, tanto de titularidad pública como privada, así como en bibliotecas, universidades y museos de titularidad pública.

El texto, impulsado por el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 en colaboración con los ministerios de Agricultura, de Sanidad, de Educación, y de Juventud e Infancia restringe la presencia de alimentos precocinados y frituras en las comidas que se sirven en estos centros, y establece una mayor presencia de alimentos nutritivos y sostenibles.

Se pone coto a los menús que se sirven en estos centros a los alimentos precocinados, a las frituras y a aquellos alimentos con alto contenido en grasas saturadas, azúcares o sal añadida.

Y se aplican criterios más restrictivos sobre estos productos en los menús de niños, niñas y adolescentes, para ofrecer una protección especial a la infancia en materia alimentaria, siguiendo la estela del Real Decreto de Comedores Escolares Saludables y Sostenibles aprobado en 2025, e impulsado también por Consumo.

Así, el reglamento indica que al menos el 90% de las frutas y al menos el 30% de las hortalizas que se sirvan deben ser frescas y de temporada, y que al menos el 10% de ellas debe proceder de circuitos cortos de distribución

Otro elemento importante de esta normativa es la regulación que hace sobre las máquinas vending que se encuentran en estos centros, obligando a que al menos un 70% de los alimentos y bebidas que se ofrecen en estas máquinas sean saludables, y que además estos productos deben exponerse en las filas centrales y de mayor visibilidad.

Con este criterio, se restringe la presencia de productos poco saludables y muy procesados, y se les da menos visibilidad.

En el caso de las bebidas, se limita así la presencia de bebidas azucaradas y de las bebidas energéticas en las máquinas vending. Y en lo relativo a las máquinas que dispensan bebidas calientes, como el café, se establece que estas máquinas ofrezcan por defecto 0 gramos de azúcar añadida, permitiendo solo un máximo de 5 gramos extras como opción voluntaria.