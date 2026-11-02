Cómo se coordina la asistencia sanitaria en tragedias como la de Urda: "No se prioriza por edad ni a mujeres embarazadas"

Detrás está la baja frecuencia de estos eventos y la complejidad de coordinar instituciones; Castro explica que son procedimientos estandarizados que requieren formación continuada y ejercicio para mejorar comunicación y compartir debilidades entre servicios.

Qué hay detrás de la necesidad de entrenar repetidamente los protocolos de incidentes múltiples, según Rafael Castro

Lo ocurrido: Madrid aportó apoyo logístico, profesionales y red hospitalaria y atendió cerca de un centenar, con cuatro pacientes en UCI antes del fin de semana. Lo que podría ocurrir: la colaboración interautonómica puede seguir siendo necesaria si los ingresos críticos aumentan o si otras comunidades requieren refuerzo.

Qué consecuencias ha tenido para el sistema sanitario que Madrid prestara apoyo tras el accidente de Urda (lo ocurrido y lo que podría ocurrir)

El triaje aplica criterios clínicos de gravedad mediante códigos de color, no atributos demográficos; por ello no se prioriza por edad ni por embarazo, aunque se evita separar a los niños de sus padres y se reconoce el componente emocional en quienes hacen el triaje.

¿Por qué no se prioriza la atención por edad o embarazo en el triaje de Urda?

El mando único debe figurar por escrito en el procedimiento y, dependiendo del nivel, suele asumirlo el cuerpo de bomberos por su conocimiento del escenario y capacidad para establecer áreas seguras. Ese mando organiza zonas de triaje y obliga a los equipos a acatar instrucciones de seguridad.

¿Cómo se decide quién coordina la respuesta en una tragedia ferroviaria como la de Urda?

El 112 activó ese protocolo para gestionar un siniestro con al menos 69 fallecidos y más de un centenar de heridos, creando un área de triaje y priorizando evacuaciones por gravedad. El objetivo fue clasificar y derivar pacientes con UVI móviles, helicópteros y ambulancias a distintos hospitales.

¿Por qué el Servicio de Emergencias 112 de Castilla-La Mancha activó un protocolo de incidentes con múltiples víctimas en Urda?

El personal sanitario voluntario es prioritario para cubrir huecos en hospitales y centros de salud, garantizando que la atención de emergencias habituales no se detenga durante el desastre.

La coordinación interautonómica y el mando único son piezas clave, ya que ninguna comunidad cuenta con recursos suficientes para afrontar en solitario una catástrofe de gran magnitud.

El experto Rafael Castro recalca que en el triaje no se prioriza por edad ni a mujeres embarazadas, aunque precisa que es fundamental mantener unidos a los niños con sus padres.

El 112 de Castilla-La Mancha activó el protocolo de incidentes con múltiples víctimas en la tragedia de Urda, realizando un triaje por colores y evacuaciones urgentes a hospitales de la región y de Madrid.

La tragedia ferroviaria de Urda (Toledo), con al menos 69 fallecidos y más de un centenar de heridos, ha puesto a prueba nuevamente la capacidad de actuación de las emergencias españolas.

El Servicio de Emergencias 112 de Castilla-La Mancha activó inmediatamente el protocolo de incidentes con múltiples víctimas, estableciendo un área de triaje para clasificar a los heridos según su gravedad, mediante un código de colores, y priorizando evacuaciones.

El uso de UVI móviles, helicópteros medicalizados y otros medios de transporte fue esencial para trasladar a los heridos más graves, mientras que ambulancias convencionales trasladaron a los más leves y no urgentes a distintos hospitales de toda la comunidad, así como de Madrid.

Se trata de protocolos altamente estandarizados que "tienen que entrenarse una y otra vez, no puede ser un único curso", explica a EL ESPAÑOL-Invertia la persona que mejor los conoce de España, Rafael Castro.

Es miembro del Grupo de Trabajo de Incidentes Múltiples, Víctimas y Desastres de la Sociedad Española de Medicina de Urgencias y Emergencias, profesor de Medicina de Urgencias de la Universidad de Oviedo y coordinador del grupo de incidentes con múltiples víctimas del SAMU-Asturias.

"Llevo trabajando 25 años en servicios de emergencias y nunca he atendido un siniestro de estas características, y como yo, la inmensa mayoría de mis compañeros", señala. "Son eventos de baja frecuencia para los que hay que estar preparados para responder".

Y la respuesta se basa en tener procedimientos que cubran las necesidades de estos siniestros, pero sobre todo en estar coordinados y entrenados.

Coordinación

"En los últimos años se ha mejorado en este tipo de eventos, pero nos falta cultura de compartir experiencias, debilidades, dónde se puede mejorar… Estamos en un país donde las debilidades se castigan y entiendo que es un tema sensible desde el punto de vista político y social, pero compartir experiencias es necesario, por suerte en los congresos sí podemos tener un espacio crítico y constructivo para ello".

Lo primero es tener un mando único, "tiene que figurar por escrito en el procedimiento, dependiendo del nivel de emergencia se activará". Normalmente es el cuerpo de bomberos quien coordina, pues conoce la zona y puede establecer áreas de seguridad. "Si ellos me dicen que tengo que salir, que no puedo estar en determinada zona, tengo que salir".

Ellos tienen que decidir "dónde podemos instalarnos con seguridad para realizar el triaje y la atención, pero hay que estar en contacto y coordinados". Castro insiste en esta palabra: no en vano, "la mejor herramienta en un incidente de múltiples víctimas es la palabra; hay que hablar entre mandos".

De hecho, la comunicación es el principal problema que suele haber en este tipo de eventos, "entre distintas instituciones, problemas de transmisión de la información. Pero no es algo exclusivo de España sino a nivel internacional, por eso hay que coordinar y trabajar concienzudamente en los procedimientos".

Una vez está la zona organizada, llega el momento de atender a los heridos, con sistemas de triaje que establezcan una prioridad de asistencia y quién necesita ser evacuado con urgencias.

"No se prioriza ni por edad ni por embarazo", indica, "pero eso no quita para que no haya un fuerte componente emocional en las personas que hacen el triaje. Dicho esto, nunca hay que separar a los niños de los padres".

Castro señala que todas las comunidades tienen un protocolo de atención de emergencias para eventos catastróficos, pero lo que no se ha potenciado tanto son los procedimientos de coordinación interautonómica.

"Si ocurre un accidente en una zona limítrofe, es importante poder contar con los recursos de la otra comunidad. En Asturias tenemos acuerdos transfronterizos con Galicia, Castilla y León y Cantabria, para estar de acuerdo todos en cuál es el procedimiento de actuación".

Porque, además, siempre van a ser necesarios efectivos de otras regiones. "No hay ninguna comunidad autónoma que tenga suficientes recursos para atender una catástrofe de este tipo, por eso siempre se pide ayuda a otras".

Madrid, al ser la comunidad más cercana, ha puesto a disposición apoyo logístico, profesionales y la red hospitalaria para atender a heridos críticos. El Servicio Madrileño de Salud (Sermas) ha atendido a cerca de un centenar y antes del fin de semana cuatro personas seguían ingresadas en unidades de cuidados intensivos.

La última pata de la asistencia en catástrofes son los sanitarios voluntarios. "Acuden muchos con intención de atender en el siniestro, pero donde los necesitamos no es allí, sino para cubrir el hueco que ha quedado en los hospitales y centros de salud".

El mundo no se para y la presión asistencial no baja. "Cuando ocurren estos eventos, sigue habiendo emergencias. El sistema no puede estar preparado permanentemente, pero tiene que ser lo suficientemente elástico para atender el siniestro y mantener la atención habitual".