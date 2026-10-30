El Tribunal de Cuentas observa irregularidades, "relaciones de interés" y usos indebidos en los contratos del CNIO

El Tribunal advierte ausencia de política de personal y retributiva, falta de plan estratégico posterior a 2023 y errores en digitalización y trazabilidad, además de incumplimientos en la iniciativa CNIO Arte y participación reiterada del comité de directores de programa en expedientes.

El CNIO celebró contratos menores con mismas empresas adjudicatarias de procedimientos abiertos sin informe justificativo, y los empleó para necesidades recurrentes y previsibles; eso vulnera la normativa porque los contratos menores no permiten prórrogas ni cubrir necesidades continuadas.

¿Cómo ha usado el CNIO los contratos menores según la auditoría y por qué es un problema?

El informe identifica relaciones de interés entre dos empresas adjudicatarias de dos contratos de servicios, lo que sugiere vínculos empresariales que podrían afectar la imparcialidad en la adjudicación.

El Tribunal señala indicios de posibles pagos no correspondientes a servicios efectivamente prestados en siete contratos de servicios, según la comprobación de coincidentes tareas, duplicidades y ausencia de trazabilidad.

Porque la auditoría detectó memorias justificativas genéricas, prospecciones de mercado no conformes con la Ley de Contratos del Sector Público y falta de motivación en los informes de valoración de criterios subjetivos. Estas fallas afectan todas las fases, especialmente la ejecución y el seguimiento.

¿Por qué el Tribunal de Cuentas considera que hubo “deficiencias e irregularidades” en los contratos del CNIO?

El organismo señala deficiencias en la gestión de personal al carecer de una política retributiva y detecta la participación de órganos no oficiales en trámites de contratación.

Se constatan deficiencias en la iniciativa 'CNIO Arte', como el incumplimiento de obligaciones financieras, la aplicación de fondos a fines no pactados y la falta de un plan estratégico posterior a 2023.

El informe revela relaciones de interés entre empresas adjudicatarias, duplicidades de tareas y un uso indebido de contratos menores para cubrir necesidades recurrentes y previsibles.

El Tribunal de Cuentas detecta deficiencias e irregularidades en la contratación del CNIO entre 2022 y 2024, señalando indicios de posibles pagos por servicios no prestados en siete contratos.

El Tribunal de Cuentas ha observado "deficiencias e irregularidades en la actividad contractual" del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO), según el informe de auditoría correspondiente a los años 2022 a 2024 que acaba de publicar.

Así, en los contratos de servicios adjudicados por procedimiento abierto, la actuación del centro "no se adecúa a los principios de buena gestión, identificándose deficiencias e irregularidades en todas las fases, especialmente significativas en su ejecución y seguimiento".

Por ejemplo, mediante el uso de memorias justificativas de necesidad "genéricas, sin mención a la insuficiencia de los recursos disponibles o a su idoneidad", actuaciones de prospección del mercado no conformes con la Ley de Contratos del Sector Público o insuficiente motivación o carencias en el contenido de los informes de valoración de los criterios subjetivos.

También ha hallado supuestos de coincidencia parcial de tareas o duplicidades, e indicios de "posibles pagos no correspondientes a servicios efectivamente prestados", en siete contratos.

Además, ha constatado "relaciones de interés entre dos empresas adjudicatarias de dos contratos de servicios del CNIO", errores reiterados en la digitalización de la documentación, ausencia de seguimiento de los contratos y una pérdida de la trazabilidad de los pedidos en los contratos marco "que ha impedido la completa verificación de los precios aplicados".

Por otro lado, se aprecian contratos menores de servicios "celebrados con las mismas empresas adjudicatarias de contratos de servicios por procedimiento abierto sin informe justificativo de su necesidad", así como su uso indebido "para atender necesidades recurrentes, anuales y previsibles", cuando este tipo de contratación (que no requiere publicidad ni licitación pública previa) no permite prórrogas.

El Tribunal de Cuentas señala que la iniciativa 'CNIO Arte' fue aceptada por el Patronato del centro "de forma meramente tácita" y que, en algunos casos, "se han identificado incumplimientos de algunas obligaciones asumidas", como no invertir la totalidad de las cantidades percibidas, su "aplicación a fines no pactados" y el haberse excedido en su ámbito temporal.

Por otro lado, apunta que, pese a que los estatutos no instituyen un Comité de Directores de Programa como órgano de gobierno y administración del centro, se ha comprobado "su participación reiterada en trámites diversos de los expedientes de contratación".

Además, el Tribunal indica que el CNIO tiene una "importante deficiencia en la gestión de personal" al no disponer de una política de personal y retributiva, y carece de un plan estratégico posterior a 2023.