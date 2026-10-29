Las ventas de PharmaMar aumentan un 12%, hasta los 147 millones, en los primeros nueve meses de 2026

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LO ESENCIAL escuchar / Las claves Las ventas de PharmaMar aumentaron un 12% hasta septiembre, alcanzando los 146,9 millones de euros, gracias al impulso de Zepzelca en Europa y los 'royalties' en EEUU. El beneficio neto cayó un 43,1% hasta los 8,7 millones de euros debido al impacto de los altos ingresos no recurrentes y subvenciones registrados en el mismo periodo del año anterior. La compañía incrementó su inversión en I+D hasta los 72,1 millones de euros y sitúa su posición de caja neta en 109,8 millones de euros. Elena Calleja Crespo asumirá la dirección financiera del grupo a partir del 1 de enero de 2027, sustituyendo a María Luisa de Francia tras su jubilación. Preguntas ¿Por qué han subido las ventas de PharmaMar un 12% hasta septiembre de 2026? El incremento se debe principalmente a las ventas comerciales de Zepzelca en Europa y a los royalties por las ventas en Estados Unidos, que han elevado los ingresos recurrentes un 30% hasta 137,4 millones. ¿Qué consecuencias tiene para PharmaMar que los ingresos no recurrentes hayan caído respecto a 2025? Ya ocurrido: la caída de los ingresos no recurrentes a 9,5 millones reduce el beneficio neto y el EBITDA comparado con 2025; podría limitar la capacidad de presentar resultados similares si no aumentan los ingresos recurrentes. ¿Quién es Elena Calleja Crespo, la nueva directora financiera de PharmaMar? Es licenciada en Ciencias Económicas por la Complutense, con un máster en Asesoría Fiscal por Icade, y lleva 18 años en PharmaMar en puestos económico-financieros, incluida la dirección financiera de la Unidad de Negocio de Oncología. ¿Cómo ha contribuido Zepzelca a los royalties e ingresos de PharmaMar en 2026? Zepzelca ha impulsado los royalties de oncología, que subieron un 44,4% hasta 62,4 millones, de los que 51,3 millones proceden de las ventas en Estados Unidos, y ha aumentado las ventas netas y de materia prima en Europa. ¿Qué impacto tienen las cifras de caja y deuda reportadas por PharmaMar al cierre de septiembre de 2026? El saldo de caja y equivalentes aumentó a 176,9 millones y la deuda creció tras un préstamo de 25 millones, dejando una caja neta de 109,8 millones, lo que mantiene liquidez para I+D y operaciones pero incrementa el apalancamiento financiero.

Las ventas de PharmaMar han aumentado un 12% hasta septiembre, anotando 146,9 millones de euros, mientras que los ingresos recurrentes -resultantes de sumar las ventas netas más los 'royalties' recibidos de sus socios han subido un 30%, alcanzando los 137,4 millones.

Todo esto ha sido impulsado por los ingresos comerciales de Zepzelca (lurbinectedina) en Europa y los 'royalties' recibidos por las ventas en Estados Unidos.

En cuanto a los ingresos no recurrentes, han bajado a 9,5 millones desde los 25,3 millones registrados un año antes, lo que la empresa atribuye a que los ingresos no recurrentes entonces recogían la parte proporcional del pago de un 'upfront' por importe de 21 millones recibidos de Merck por la licencia de lurbinectedina en Japón.

Además, las ventas netas aumentaron un 20,4%, hasta los 75,1 millones, empujadas por las ventas comerciales de Zepzelca en Europa tras el lanzamiento en Alemania y Austria en julio, que se suman a las ventas de Suiza donde ya se comercializaba desde el año anterior (en Suiza se registran ventas comerciales desde 2023), explica en un comunicado.

En conjunto, las ventas en estos mercados ascendieron a 14,9 millones, lo que representa un crecimiento del 54,7% respecto al mismo período del año anterior, mientras que las ventas de materia prima registraron un alza del 29,6% hasta los 24,6 millones, gracias al "buen comportamiento" de la venta de lurbinectedina, que alcanzó los 11,2 tras aumentar un 60,8% respecto al mismo período del año pasado.

Al término de septiembre, los ingresos por 'royalties' de oncología crecieron un 44,4% interanual hasta alcanzar los 62,4 millones, de los que 51,3 millones corresponden a las ventas de Zepzelca en EEUU, que representan una subida del 56% respecto del mismo período del ejercicio anterior. A esto se suman los procedentes de las ventas de trabectedina de sus socios en EEUU y Japón, por un total de 11,1 millones.

Por otro lado, el laboratorio madrileño ha obtenido un beneficio neto de 8,7 millones de euros durante los primeros nueve meses de 2026, lo que supone una caída del 43,1% respecto a los 15,3 millones registrados en el mismo periodo del año pasado, en el que se contabilizaron 37,7 millones correspondientes a ingresos no recurrentes y subvenciones, según informa este jueves.

Por otra parte, el Ebitda de PharmaMar alcanzó los 13,3 millones, lo que implica una caída del 42,4% que el grupo explica tanto por el ingreso derivado del acuerdo de licencia de lurbinectedina para Japón como por la contabilización de 16,7 millones correspondientes a parte de la subvención concedida a Sylentis en el marco del programa europeo Ipcei, ambos registrados en 2025.

Asimismo, el saldo de caja y equivalentes e inversiones financieras se incrementó en 9,1 millones hasta situarse en los 176,9 millones, mientras que la deuda financiera total aumentó en 20,6 millones tras la suscripción en julio de un nuevo contrato de préstamo de 25 millones, con lo que la posición de caja neta al cierre del período se sitúa en 109,8 millones de euros.

Finalmente, la inversión en I+D durante los primeros nueve meses del año asciende a 72,1 millones, frente a los 69,6 millones registrados un año antes.

De ese total, la mayor parte pertenece al segmento de oncología, que alcanzó los 68,6 millones (frente a los 66 millones de septiembre de 2025).

Nueva directora financiera

Por otro lado, Elena Calleja Crespo ha sido nombrada este jueves como nueva directora financiera del Grupo PharmaMar, un cargo que asumirá desde el 1 de enero de 2027, según informa la empresa en una comunicación a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Sustituirá a María Luisa de Francia Caballero, que ha decidido jubilarse con efectos de 31 de diciembre de 2026 y a la que la sociedad expresa su "reconocimiento y agradecimiento" por su "ejemplar" trayectoria profesional, su "dedicación y compromiso" durante sus 39 años de vinculación al grupo.

Elena Calleja Crespo es licenciada en Ciencias Económicas por la Universidad Complutense de Madrid, con especialidad en Economía Monetaria y Sector Público, y cuenta con un máster en Asesoría Fiscal de Empresas por Icade.

Dentro de su trayectoria profesional, en Pharma Mar ha desempeñado diversas responsabilidades en el área económico-financiera, ocupando durante los últimos 18 años el cargo de directora financiera de la Unidad de Negocio de Oncología, apunta la firma.