Hobbs, ganadora el VI Abarca Prize: "La primacía científica de EEUU está en peligro, estamos perdiendo talento"

Además del corazón, Hobbs ha identificado factores genéticos relevantes para la esteatosis hepática metabólica, la cirrosis y el carcinoma hepatocelular, lo que permite entender susceptibilidades y orientar nuevas estrategias preventivas y terapéuticas.

Hobbs advierte que recortes, falta de predictibilidad en fondos y barreras para atraer talento extranjero amenazan la primacía científica de Estados Unidos y están provocando pérdida de investigadores jóvenes.

¿Qué dice Hobbs sobre la situación de la ciencia en Estados Unidos y la pérdida de talento?

Hobbs puso en marcha el Dallas Heart Study, secuenció el ADN de miles de residentes del condado de Dallas y comparó variantes genéticas entre enfermos y sanos, lo que permitió identificar las variantes protectoras como las de PCSK9.

Hobbs encontró que personas con pérdida de función en PCSK9 tienen niveles muy bajos de colesterol y un riesgo de enfermedad aterosclerótica un 80% menor, resultado que abrió la vía a fármacos que imitan ese efecto protector.

Helen Hobbs es una investigadora de la Universidad del Suroeste de Texas especializada en genética de enfermedades cardiovasculares; recibió el VI Premio Abarca por identificar variantes genéticas protectoras, como mutaciones en PCSK9, que han transformado el desarrollo de fármacos para reducir el colesterol.

Hobbs lamenta que las oportunidades para los jóvenes científicos estén cada vez más limitadas y defiende la necesidad de mantener un sistema basado en la meritocracia.

La investigadora advierte de que los recortes y la falta de previsibilidad en la política científica de EE. UU. ponen en peligro su primacía y provocan una fuga de talento.

Su investigación en el Dallas Heart Study permitió identificar que la pérdida de función del gen PCSK9 reduce drásticamente el colesterol y el riesgo aterosclerótico.

Helen Hobbs ha recibido el VI Premio Internacional Abarca Prize por sus descubrimientos sobre la genética de las enfermedades cardiovasculares y hepáticas.

En 2003, investigadores franceses identificaron el gen PCSK9, relacionado con niveles de colesterol extremadamente altos. Al leer sobre ello, Helen Hobbs, investigadora del Centro Médico de la Universidad del Suroeste de Texas, planteó una pregunta que cambiaría la forma de entender la genética: ¿qué pasaría si, en lugar de buscar qué variantes del gen se relacionan con la enfermedad, buscamos allí donde esta no está presente?

Contestar a esta pregunta le ha reportado numerosos premios internacionales. Entre ellos, el VI Premio Internacional de Ciencias Médicas Doctor Juan Abarca, 'Abarca Prize', que ha recibido este miércoles en un acto a puerta cerrada, al cancelarse la ceremonia de entrega por respeto y solidaridad con las víctimas y familiares del accidente de tren de Los Yébenes (Toledo).

"En mi experiencia como médico, veía pacientes que tienen cuadros espantosos de una enfermedad, mientras que otros, con esa misma enfermedad, no la padecen. Y esa experiencia se repetía una y otra vez, hasta que, en algún momento, supuse que había diferencias genéticas que hacían que las personas respondiesen de manera distinta a una misma causa", explica a EL ESPAÑOL-Invertia.

Afortunadamente, Hobbs había puesto en marcha unos años antes el Dallas Heart Study, un estudio en el que incluyeron a miles de individuos del condado de Dallas, a los que secuenciaron y analizaron su ADN.

Allí encontraron lo que buscaban: personas con una pérdida de función del gen PCSK9 veían sus niveles de colesterol reducidos drásticamente y su riesgo de enfermedad aterosclerótica era un 80% menor.

Cambiar la forma de mirar las cosas –en este caso, el genoma– le permitió descubrir que había variantes genéticas protectoras frente a enfermedades y dar un paso de gigante en descubrimiento y desarrollo de medicamentos.

"Sabíamos que íbamos a descubrir algo nuevo, que el estudio nos iba a enseñar algo que no sabíamos… Fue muy emocionante. Pero al principio no lo veíamos así: en ciencia, trabajas con muchas hipótesis y la mayoría son erróneas. Pero, en este caso, sabía, de alguna manera que lo que hacíamos era realmente importante".

Factores genéticos

Además de cambiar la forma de ver la relación entre genética y salud y dar un paso clave para la prevención y el tratamiento de la enfermedad aterosclerótica, Hobbs ha hecho numerosas contribuciones para entender la relación entre la genética y las condiciones cardiovasculares, así como las enfermedades hepáticas, desde la esteatosis hepática metabólica (lo que antes se conocía como hígado graso no alcohólico), la cirrosis o el carcinoma hepatocelular.

"Hoy en día, la comprensión de la relación entre la genética y la salud es mucho más profunda. Yo tuve mucha suerte porque mi carrera se desarrolló al tiempo que herramientas que nos permitían encontrar los genes responsables de las enfermedades. Ahora nos fijamos más en las combinaciones y su relación con la enfermedad, y el gran reto es unir los factores genéticos y no genéticos para predecir mejor quién puede padecer una enfermedad y quién no".

Esa suerte que tuvo no la están teniendo los investigadores que están empezando ahora su carrera científica. Hobbs se muestra "muy preocupada" con los retrocesos de la Administración Trump a nivel científico, tanto que su primacía científica "está en peligro. Nos están recortando la financiación, no hay predictibilidad, no se sabe a dónde van a ir los fondos, hay problemas para que lleguen personas con talento desde fuera…"

La investigadora, que continúa en la Universidad del Suroeste de Texas como profesora de Medicina Interna y Genética Molecular (y que dirigió su centro de genética humana durante dos décadas, hasta 2024), considera que se está viendo mermada la cultura científica basada en la meritocracia de su país.

Un momento de la entrevista con Helen Hobbs. Nieves Díaz

"A mí me gustaría que los jóvenes tuvieran las oportunidades que yo tuve. Yo sentía que el sistema, antes, si tenías talento, te elevaba. Ese es el tipo de sistema que hay que tener. Pero las oportunidades para los jóvenes investigadores están mucho más limitadas actualmente".

No considera que la situación actual sea irreversible, sin embargo. "Vamos a volver al carril cuando todos estemos listos para darle la vuelta a la situación". De todas formas, "si esta situación se mantiene durante mucho tiempo puede llegar a serlo, porque estamos perdiendo científicos, estamos perdiendo talento".

Pero, ¿sería Estados Unidos el país en que le gustaría iniciar su carrera científica si volviera a empezarla? "Es una pregunta difícil", admite, "porque cada sistema tiene sus propios problemas e inconvenientes".

"¿Qué país está despegando ahora mismo? Una gran oportunidad sería en China porque están haciendo muy buen trabajo, están reconociendo el valor que tiene la ciencia. Pero no creo que me gustara iniciar mi carrera científica allí porque tienen otros problemas".

"Es complicado. Solo por el mero hecho de tener una oportunidad no significa que te vaya a ir muy bien en determinado sistema", reflexiona.

La carrera de Hobbs ha estado trufada de premios. Entre otros, ha recibido el Premio Breakthrough en Ciencias de la Vida (considerado una de las antesalas del Nobel), el Harrington de Innovación en Medicina, el Gran Premio de la Fundación Lefoulon-Delalande del Instituto de Francia y, más recientemente, el Premio Valentín Fuster del Colegio Americano de Cardiología.

Para ella, sin embargo, "el premio está en el descubrimiento. Es fascinante poder encontrar algo que anteriormente no se sabía. Y, con un poco de suerte, ese conocimiento se puede traducir en algo que tenga un impacto positivo en la salud humana. ¿Qué más se puede pedir?"