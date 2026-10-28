Ribera refuerza su estructura en Murcia con Luis Mesa del Castillo como director gerente territorial del Sureste

LO ESENCIAL Síguenos

LO ESENCIAL Las claves Ribera Salud ha nombrado a Luis Mesa del Castillo como nuevo director gerente territorial del Sureste para coordinar la actividad del grupo en la Región de Murcia. Mesa del Castillo coordinará los cuatro hospitales del grupo en la región (Virgen de la Caridad, Perpetuo Socorro, Molina y Caravaca) y su red de más de 30 clínicas. El nuevo directivo cuenta con una amplia experiencia en el sector, habiendo sido director gerente del Hospital Quirónsalud Murcia y presidente de la Unión Murciana de Hospitales y Clínicas. Con esta nueva estructura territorial, Ribera refuerza su plan de crecimiento, la excelencia asistencial y la transformación digital en una de sus zonas estratégicas. Preguntas ¿Quién es Luis Mesa del Castillo y qué experiencia tiene en la sanidad de Murcia? Luis Mesa es licenciado en Ciencias Económicas por la Universidad de Murcia y MBA por el IE; ha sido director general del Hospital Mesa del Castillo y director gerente del Hospital Quirónsalud Murcia. Actualmente preside la Unión Murciana de Hospitales y Clínicas, la patronal de operadores sanitarios de la región. ¿Qué responsabilidad asume Luis Mesa como director gerente territorial del Sureste de Ribera? Asume la coordinación de los hospitales Ribera Virgen de la Caridad, Ribera Perpetuo Socorro, Ribera Hospital de Molina y Ribera Caravaca, además de la red de más de treinta clínicas y centros médicos del grupo en la Región de Murcia. ¿Por qué Ribera crea y consolida esta estructura territorial en Murcia? Ribera justificó la creación de la estructura por el crecimiento del grupo en la región y por la necesidad de fortalecer la coordinación entre centros, impulsar proyectos asistenciales y desarrollar iniciativas de excelencia clínica, seguridad del paciente e innovación. ¿Qué implicaciones tiene el nombramiento de Mesa para los profesionales y pacientes de los centros de Ribera en Murcia? El grupo pretende mejorar la gestión y la coordinación para ofrecer una atención más integrada y accesible, impulsar la incorporación de nuevas herramientas y procesos asistenciales y favorecer un entorno profesional orientado a la eficiencia organizativa. ¿Qué ha pasado con la dirección anterior de los hospitales Ribera Virgen de la Caridad y Perpetuo Socorro? Ribera agradeció la dedicación de Amelia Ávalos, que estuvo al frente de esos hospitales y centros adscritos durante los últimos tres años, sin que el comunicado indique expresamente si mantiene otro puesto dentro del grupo.

Ribera Salud ha incorporado a Luis Mesa del Castillo como nuevo director gerente territorial del Sureste, una posición estratégica desde la que liderará la actividad y el desarrollo de los centros sanitarios del grupo en la Región de Murcia.

De esta manera, tal y como ha detallado en un comunicado, el grupo "consolida su apuesta por uno de los territorios clave en su proyecto de crecimiento con propósito y fortalecimiento organizativo".

Con este nombramiento, Ribera refuerza su estructura directiva para acompañar la evolución de sus centros sanitarios, impulsar nuevas oportunidades de desarrollo y avanzar en su modelo de gestión centrado en la calidad asistencial, la innovación y la mejora continua de la experiencia tanto de los pacientes como de los profesionales.

Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad de Murcia y MBA por el Instituto de Empresa (IE), Luis Mesa del Castillo cuenta con una dilatada trayectoria profesional vinculada al sector sanitario de la Región de Murcia, donde ha combinado la dirección de organizaciones asistenciales con responsabilidades de representación empresarial y sectorial.

Antes de incorporarse a Ribera, fue director general del Hospital Mesa del Castillo y, posteriormente, director gerente del Hospital Quirónsalud Murcia.

Además, actualmente es presidente de la Unión Murciana de Hospitales y Clínicas, la organización que representa a los operadores sanitarios de la Región.

Como director gerente territorial del Sureste, Luis Mesa del Castillo asumirá la coordinación de la actividad de los hospitales Ribera Virgen de la Caridad, Ribera Perpetuo Socorro, Ribera Hospital de Molina y Ribera Caravaca, así como de la red de más de 30 clínicas, centros médicos y otros proyectos asistenciales con los que cuenta el grupo en la Región de Murcia.

Su amplia experiencia en gestión sanitaria y su profundo conocimiento del entorno asistencial murciano contribuirán a consolidar el posicionamiento de Ribera en la comunidad autónoma, seguir desarrollando una atención sanitaria de máxima calidad y favorecer un entorno profesional que impulse la colaboración, la eficiencia organizativa y la incorporación de nuevas herramientas y procesos asistenciales.

La creación y consolidación de esta estructura territorial responde al crecimiento experimentado por Ribera en esta Región durante los últimos años y al objetivo de seguir fortaleciendo la coordinación entre centros, impulsar nuevos proyectos asistenciales y continuar desarrollando iniciativas ligadas a la excelencia clínica, la seguridad del paciente, la innovación y la transformación digital.

La incorporación de Luis Mesa del Castillo se enmarca en la estrategia de crecimiento sostenible de Ribera, orientada a reforzar sus capacidades de gestión, acompañar el desarrollo de sus centros y continuar ofreciendo una atención cada vez más integrada, accesible y orientada a las necesidades de pacientes y profesionales.

Por otro lado, Ribera ha agradecido "la dedicación, el compromiso y la profesionalidad" de Amelia Ávalos al frente de los hospitales Ribera Virgen de la Caridad y Ribera Perpetuo Socorro, así como de los centros adscritos durante los últimos tres años.