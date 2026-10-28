El doctor Pedro Rico viajaba en el AVE siniestrado en Toledo: "Había muchos cadáveres"

La investigación debe esclarecer por qué se autorizó la reanudación con el tramo ocupado, las causas de la avería del LZB, por qué el Iryo no recuperó la marcha y la velocidad real del AVE en el choque.

Fuentes ferroviarias apuntan que, aunque en marcha a la vista la velocidad debería ser baja, el impacto sugiere que el tren de Renfe superó los 100 km/h; ese dato se comprobará con los registradores jurídicos (JRU).

¿Qué sabemos sobre la velocidad del AVE de Renfe en el momento del impacto?

El LZB sufrió una avería que activó el BSL; el LZB es una tecnología alemana antigua en proceso de reemplazo por ERTMS en la línea Madrid-Sevilla, aunque por ahora no se ha establecido relación causal entre la migración y el siniestro.

¿Qué le pasa al sistema LZB y qué relación tiene con la migración al ERTMS?

El BSL es un régimen de emergencia que regula la circulación por señales laterales cuando falla la protección automática (LZB); obligaba a circular "a la vista" y dejó detenidos hasta ocho trenes en la zona antes del choque.

¿Qué es el Bloqueo de Señalización Lateral (BSL) y cómo influyó en el accidente de Toledo?

Según primeras pesquisas de la investigación, un operario del Centro de Control de Atocha dio por error la autorización para reanudar la marcha al maquinista del AVE, pese a que el Iryo seguía obstaculizando la vía.

¿Por qué se autorizó al maquinista del AVE de Renfe a rebasar la señal en rojo cuando el Iryo estaba parado?

Castilla-La Mancha y la Comunidad de Madrid han activado sus protocolos hospitalarios de urgencia y han hecho un llamamiento para la donación urgente de sangre.

Las primeras investigaciones apuntan a un error humano desde el Centro de Control de Atocha, que autorizó al AVE a avanzar sin percatarse de que el Iryo continuaba detenido.

El accidente entre el AVE de Renfe y el tren Iryo parado en la vía ha dejado al menos 64 muertos y cerca de 180 heridos.

El doctor Pedro Rico, presidente de Vithas y pasajero del AVE siniestrado en Toledo, relata que no notaron nada antes del impacto sorpresivo y que ayudó a evacuar a las víctimas.

"Dicen que hay, al menos, 50 muertos pero serán muchos más. Había muchos cadáveres". El doctor Pedro Rico, presidente de Vithas, ha sido testigo en primera persona del accidente ferroviario ocurrido este miércoles en Toledo.

El accidente que lleva cerca de 180 heridos y al menos 64 muertos se ha producido tras el choque entre un tren Iryo y un AVE de Renfe.

Rico se encontraba en el AVE que ha colisionado contra el Iryo que permanecía detenido en la vía por motivos desconocidos.

Relata a este diario que el suceso ha sido inesperado y que desde el interior no se ha apreciado apenas el choque.

"La situación es bastante dramática, obviamente como suele ser en estos casos. Fue una cosa bastante sorpresiva porque no notamos nada antes del golpe", cuenta.

"Por suerte me encuentro bien, no tengo ningún tipo de herida. Todos los que estábamos ahí nos hemos dedicado a ayudar a muchísimos heridos".

"La gente que estamos bien nos han pedido que vayamos abandonando la zona. Hemos estado al inicio ayudando a sacar heridos de los vagones y colaborando también con los sanitarios para acompañar a los heridos. Y, ahora, pues había un dispositivo importante allí de bomberos, ambulancias y personal de la UME que nos están identificando", relata.

¿Cuál es la situación actual? Ahora mismo, se están evacuando a las personas más graves a los hospitales de Castilla-La Mancha de Ciudad Real, Toledo y la Mancha-Centro de Alcázar de San Juan.

En el caso de la Comunidad de Madrid ha activado los hospitales públicos de La Paz, de Getafe y el 12 de Octubre para la atención de heridos.

A los heridos más leves también se les están atendiendo en un puesto sanitario avanzado que se ha habilitado en el lugar del accidente.

El Gobierno de Castilla-La Mancha y la Comunidad de Madrid han hecho un llamamiento a la donación de sangre urgente.

¿Qué ha pasado?

En el momento de la colisión se circulaba con Bloqueo de Señalización Lateral (BSL) debido a una avería en el sistema LZB, que es el que da las garantías de seguridad plena a la vía.

Al dejar de funcionar el LZB, entró en funcionamiento un sistema de respaldo que obliga a los maquinistas a circular a baja velocidad y en condiciones de marcha a la vista, lo que provocó la detención de hasta ocho trenes en la zona.

En estas circunstancias, los conductores deben extremar las precauciones, ya que su capacidad de reacción depende de la visibilidad de la vía y de las condiciones de circulación.

Una vez recuperado el funcionamiento del LZB, se ordenó reanudar la circulación a los ocho trenes que se habían detenido en la zona.

Sin embargo, uno de los trenes, el Iryo, permaneció detenido por motivos que todavía se desconocen. El maquinista del AVE de Renfe, que circulaba por detrás, se encontró con una señal en rojo y solicitó autorización al Centro de Control de Atocha para rebasarla.

Un operario de este centro, según los primeros análisis, dio la orden por error al tren Renfe de continuar a pesar de que el Iryo estaba obstaculizando la vía.

Finalmente se produjo el choque por detrás a una velocidad aún no determinada del tren Renfe con el Iryo, que es lo que ha provocado el accidente, según confirman otras fuentes consultadas. Y ahí estaría el error humano.