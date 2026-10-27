La nueva unidad de ensayos clínicos de Sanitas. -

Sanitas espera arrancar en 2027 sus primeros ensayos clínicos con terapias CAR-T para el mieloma múltiple

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LO ESENCIAL Las claves Sanitas prevé iniciar en 2027 sus primeros ensayos clínicos con terapias CAR-T para el mieloma múltiple, tras haber solicitado las autorizaciones requeridas a la Aemps y al CEIm. La compañía espera cerrar el ejercicio con 32 proyectos de investigación, concentrando casi el 70% de sus ensayos clínicos en las áreas de Hematología y Oncología. Entre sus líneas activas en Hematología destacan los ensayos con anticuerpos triespecíficos, terapias CAR-T para linfomas y fármacos de medicina de precisión que actúan directamente sobre la célula cancerosa. En cáncer de mama hormonodependiente, Sanitas participa en ensayos con fármacos de vía no hormonal para reducir síntomas como los sofocos y mejorar la calidad de vida de las pacientes. Preguntas ¿Por qué Sanitas quiere empezar ensayos CAR-T para el mieloma múltiple en 2027? Sanitas busca ampliar su cartera de estudios en Hematología tras la apertura de la unidad de ensayos de Valdebebas y el aumento de proyectos en 2026; pretende acreditar el protocolo y atraer más ensayos clínicos. Han solicitado autorización a la Aemps y al CEIm para poder iniciar los estudios. ¿Qué requisitos regulatorios debe cumplir Sanitas antes de iniciar los CAR-T para mieloma? Debe obtener la autorización de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios y el visto bueno del comité de ética; además las instalaciones deben contar con salas blancas estériles y capacidad para monitorizar y tratar las toxicidades asociadas a estas terapias. ¿Qué impacto tendrá para los pacientes que Sanitas lance estos ensayos en 2027? En lo ocurrido, la aprobación de protocolos permitirá ofrecer acceso experimental a terapias CAR-T a pacientes con mieloma cuando fallen tratamientos estándar; en lo posible, podría ampliar opciones terapéuticas locales y agilizar la participación en estudios avanzados. ¿Quién lidera en Sanitas los proyectos de Hematología y qué experiencia aportan? José Francisco Tomás, jefe de Hematología de los hospitales Blua Sanitas Valdebebas, La Moraleja y Virgen del Mar, coordina la iniciativa y ya supervisa ensayos CAR-T en linfomas, lo que aporta experiencia en terapias celulares y en la gestión de ensayos complejos. ¿Qué tipo de ensayos en Hematología tiene abiertos la Fundación Sanitas además de CAR-T? Mantienen dos grupos de estudios: fármacos de medicina de precisión y ensayos con anticuerpos triespecíficos junto a células CAR-T; además investigan linfomas, leucemias agudas y mieloma múltiple.

2026 ha sido un año crucial para la actividad investigadora de Sanitas. De hecho, ha sido el año en el que el Hospital de Valdebebas ha empezado a recibir a los primeros pacientes en su nueva unidad de ensayos clínicos, lo que ha agilizado todo este proceso.

La compañía espera cerrar el ejercicio con un total de 32 proyectos en marcha. De esos, casi el 70% de ensayos clínicos se concentra en Hematología y Oncología, las ramas donde es habitual una mayor capacidad investigadora.

En estas áreas, se ha pegado un fuerte impulso. Los principales estudios se centran en linfomas, mielomas múltiples y leucemias agudas. La compañía ya tiene en marcha ensayos clínicos con terapias CAR-T para linfomas. Ahora, prevé iniciar el primer estudio con estos tratamientos avanzados para el mieloma múltiple en 2027.

Así lo señaló José Francisco Tomás, jefe del servicio de Hematología de los hospitales Blua Sanitas Valdebebas, La Moraleja y Virgen del Mar, en un encuentro con medios el pasado lunes.

"El proceso de acreditación del mieloma esperamos tenerlo en enero para así poder comenzar con ello y lograr atraer más ensayos clínicos", aseguró en respuesta a este diario.

Para poder dar este paso, la Fundación ya ha solicitado la correspondiente autorización a la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (Aemps) y al Comité de Ética de la Investigación (CEIm).

Este trámite regulatorio es obligatorio al tratarse de medicamentos de terapia génica y avanzada.

Las autoridades deben certificar la seguridad del protocolo, la cualificación de las instalaciones hospitalarias para la manipulación celular. Por ejemplo, que cuenten con las conocidas como 'salas blancas' estériles. Además, deben tener la capacidad para monitorizar y tratar las toxicidades asociadas a estos tratamientos.

Es importante recordar que las terapias CAR-T van dirigidas a un número muy específico de pacientes. Son uno de los tratamientos vanguardistas más potentes (con un elevado coste) que han demostrado ser especialmente eficaces frente a determinados tipo de cáncer.

Hasta ahora, sólo se aplican a tumores hematológicos (de sangre) como leucemias, mielomas o linfomas. Y se suelen utilizar cuando el tratamiento indicado ha fallado.

Por su parte, China se ha convertido en el primer país del mundo en dar luz verde a una terapia CAR-T para tumores gástricos como el de páncreas o el de estómago.

Terapias novedosas

Además de estas terapias avanzadas, la Fundación también tiene abiertos dos grupos de ensayos clínicos en Hematología.

Por un lado, están los fármacos inteligentes y, por otro, hay estudios con anticuerpos triespecíficos y células CAR-T.

Mientras que las terapias CAR-T y los anticuerpos triespecíficos pertenecen a la inmunoterapia -no atacan el tumor por sí mismos, sino que movilizan y dirigen las defensas del cuerpo para que lo destruyan-, los fármacos inteligentes (los conocido como medicina de precisión) actúan por impacto bioquímico directo.

Son moléculas químicas o biológicas que entran directamente y hacen efecto sólo sobre la célula cancerosa sin dañar al resto.

Por otro lado, en el cáncer de mama también se están dando grandes avances. En concreto, en cómo mejorar la vida de las pacientes con esta enfermedad.

Gran parte de los ensayos clínicos de la Fundación de Sanitas van dirigidos a los tumores hormonodependientes que representan el 70% de los casos de cáncer de mama.

En este ámbito, se destaca la llegada de fármacos que actúan por vías no hormonales.

"Nos abren una gran oportunidad de tratamiento. Participamos en dos ensayos muy seguros que no sólo mejoran la calidad de vida de las pacientes, sino que reducen notablemente sus síntomas", explicó Óscar Torres Lantada, jefe de sección de Ginecología del Hospital Universitario Sanitas La Zarzuela y responsable de su Unidad de Mama.

Hay determinados síntomas como los sofocos que se potencian con el tratamiento tradicional.

Por eso, los nuevos ensayos con fármacos de "vía no hormonal" atacan el tumor sin suprimir esas hormonas, evitando los sofocos y mejorando la calidad de vida de las pacientes.

Aparte de estas áreas, la capacidad investigadora de Sanitas va más allá y está pegando un fuerte empuje en neurociencia (pioneros en ensayos de epilepsia) y en nuevos abordajes frente a la obesidad.