La industria del genérico señala dos precedentes históricos para animar a Sanidad a subir los precios de los medicamentos

Aeseg dice que el efecto tiene un decalaje de unos dos años porque las compañías igualan precios para liquidar stock y, cuando se agotan, salen del mercado, de modo que la falta aparece después.

En la furosemida el precio ha caído a 0,36 euros y se han anulado casi la mitad de los registros, dejando suministro en manos de tres proveedores; en la metformina las presentaciones pasaron de 15 a 10 y las anulaciones subieron de 8 a 15.

¿Qué consecuencias ya ha tenido la bajada de precios en medicamentos como la furosemida y la metformina?

Aeseg señala las revisiones de precios de 1983 (subida general con aumentos del 25% para productos muy baratos) y 1996 (revisión específica para presentaciones por debajo de cierto precio) como ejemplos de intervenciones para mantener la rentabilidad.

Aeseg argumenta que la erosión de precios ha dejado muchos envases por debajo del umbral actual y que eso reduce la oferta y concentra proveedores, aumentando la vulnerabilidad del suministro.

Aeseg advierte que los problemas de suministro por la pérdida de rentabilidad tardan unos dos años en manifestarse tras las bajadas de precio.

La constante bajada de precios ha reducido la oferta de fármacos esenciales como la furosemida o la metformina, concentrando el suministro en solo tres proveedores.

La patronal recuerda que en 1983 y 1996 Sanidad ya aprobó subidas de precios en los fármacos más baratos para garantizar su rentabilidad.

Aeseg solicita al Gobierno elevar el umbral mínimo de viabilidad de los medicamentos de 1,60 a 2 euros para evitar desabastecimientos.

En 1983 y 1996, el Ministerio de Sanidad aprobó subidas de precios de los medicamentos más baratos para evitar que su comercialización cayera por debajo del umbral de la rentabilidad y se generaran problemas de suministro.

Son los precedentes que ha puesto sobre la mesa la Asociación Española de Medicamentos Genéricos (Aeseg) para pedir al próximo Gobierno una revisión al alza del umbral mínimo de viabilidad y que pase de 1,60 a 2 euros, el precio actualizado con la subida del IPC desde 2014 a finales de 2025.

La cuestión es que aproximadamente de los envases vendidos en la oficina de farmacia están incluso por debajo de ese umbral, ha señalado Elena Casaus, secretaria general de la asociación. Esa erosión de los precios "se traduce en una reducción de la oferta efectiva, la concentración de proveedores y, por tanto, un mercado cada vez más vulnerable a problemas de suministro".

El primer precedente es de 1983, cuando, en un contexto de "fuerte inflación y aumento de costes, Sanidad aprobó una revisión general de precios, con la lógica de, cuanto más barato fuera un medicamento, mayor sería la subida que debía recibir".

Aquellos que tuvieran un precio igual o inferior a 120 pesetas (unos 0,72 euros actuales que, con el aumento del IPC, equivaldrían a 3 euros) "recibieron un aumento del 25%".

Trece años después, en 1996, el ministerio aplicó la misma lógica, explica Casaus, "con un mecanismo un poco diferente, y aplicó una revisión específica para presentaciones con precio de venta del laboratorio inferior a 300 pesetas, el equivalente a 1,8 euros, o 3,6 euros si tenemos en cuenta la actualización del IPC. Estos precios están bastante por encima del umbral mínimo de 2 euros".

Con motivo de la celebración de elecciones generales, Aeseg ha reivindicado su petición de subir el umbral, que se valore si la bajada voluntaria de precios tiene consecuencias en la seguridad del suministro (por el abandono de ciertos proveedores) antes de aceptarla y, a largo plazo, revisar el sistema de precios de medicamentos en España.

En este sentido, María Álvarez, directora técnica de la patronal de los medicamentos genéricos, ha puesto tres ejemplos de cómo las bajadas de precios comprometen la seguridad del suministro de medicamentos considerados esenciales por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

El primero se refiere a la furosemida, un fármaco para -entre otras cosas- tratar la hipertensión, cuya caja de 30 comprimidos de 40 miligramos cuesta hoy 0,36 euros, un 75% menos que en 2021, lo que ha provocado la anulación del 47,6% de los registros, dejando el suministro en manos de tres proveedores.

"Para la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, un criterio de vulnerabilidad del suministro es que haya menos de tres fabricantes", ha recordado.

El segundo ejemplo es de la metformina, fármaco indicado para diabetes tipo 2, cuyo envase de 60 comprimidos de 850 miligramos está en 0,99 euros. Las bajadas de precios han provocado que, en solo dos años, los medicamentos comercializados pasen de 15 a 10, y las anulaciones del registro suban de 8 a 15. Igualmente, el 80% de la demanda se concentra en tres compañías.

En el último de los ejemplos, el de la hidroxicloroquina (antimalárico y también usado en enfermedades autoinmunes), a lo largo de 2026 el precio ha caído, por la propuesta de bajadas de una compañía, de 7,79 euros a 2,97, sin que ningún otro fabricante haya decidido igualar ese precio.

Casaus ha recordado que el efecto de las bajadas en el suministro no es inmediato, sino que tiene un decalaje de unos dos años. "Las compañías igualan precio para liberar stock y, cuando se agotan, salen del mercado. Por eso no hay que esperar a que ocurra, la seguridad del suministro no puede empezar a preocuparnos cuando el medicamento ya falta".