Farmaindustria reclama al nuevo Gobierno elevar la inversión pública y que la I+D se convierta en política de Estado

Según Farmaindustria, permitiría mejorar la capacidad asistencial y medidas preventivas hoy, y a largo plazo contribuiría a un mayor crecimiento del PIB y a sostener la innovación sin comprometer la sostenibilidad del sistema.

¿Cómo afectaría a los ciudadanos un aumento sostenido de la inversión sanitaria de un punto del PIB, según la patronal?

Estima atraer 21.500 millones de euros de inversión, alcanzar 30.000 millones en exportaciones y generar 81.000 empleos directos en el sector en 2030.

Significa reforzar ensayos clínicos y su liderazgo, usar más tecnología y atención primaria en investigación, crear reservas para medicamentos críticos y potenciar el uso secundario de datos de salud.

Pide cumplir la directiva europea, resolver la financiación en 180 días (y 90 para prioritarios), eliminar diferencias territoriales y aumentar el acceso a fármacos autorizados por la EMA.

¿Qué propone Farmaindustria para acelerar el acceso de los pacientes a medicamentos innovadores?

Farmaindustria defiende que aumentar un punto del PIB permitirá reforzar prevención, cribados y diagnóstico temprano, modernizar infraestructuras y preparar el sistema para incorporar innovación biomédica.

¿Por qué pide Farmaindustria elevar la inversión pública en Sanidad un punto del PIB hasta el 7%?

La entidad prevé que un marco regulatorio estable podría atraer 21.500 millones de euros en inversión y crear 81.000 empleos directos para 2030.

Demanda convertir la I+D biomédica y la autonomía estratégica en políticas de Estado para reforzar el liderazgo del país en ensayos clínicos.

La patronal plantea acelerar el acceso a los medicamentos innovadores fijando la resolución de su financiación en un plazo máximo de 180 días.

Farmaindustria pide elevar la inversión pública en sanidad un punto del PIB, hasta alcanzar el 7%, para modernizar el sistema sanitario.

La patronal de la industria farmacéutica española, Farmaindustria, ha elaborado una lista de deseos para la próxima legislatura.

Así, reclama al nuevo Gobierno elevar la inversión en sanidad un punto del PIB, es decir, hasta el 7% que prometió en su momento el Gobierno de Sánchez cuando asumió el cargo. Además, demanda que la I+D se convierta en política de Estado.

"La próxima legislatura ofrece una nueva oportunidad para que se sitúe a la Sanidad entre sus prioridades, de forma que se pueda responder a desafíos como el envejecimiento de la población y el aumento de la cronicidad, mientras que aprovecha todo el potencial de la innovación biomédica, los datos de salud y las nuevas tecnologías", señala la patronal en un comunicado.

Con este objetivo, Farmaindustria está presentando a los partidos políticos tres propuestas para mejorar la salud de los ciudadanos, reforzar la Sanidad, acelerar el acceso de los pacientes a la innovación y consolidar el liderazgo científico e industrial de España.

La primera de las propuestas es la de aumentar progresivamente un punto del PIB en la inversión pública en Sanidad, en coordinación con las comunidades autónomas.

"Elevar la inversión para fortalecer y modernizar el sistema, que permitirá que España aumente su capacidad asistencial y se prepare para incorporar la innovación que mejora la vida de los ciudadanos", indica.

Con esta inversión adicional, se podrá reforzar la prevención con los cribados, el diagnóstico temprano y la inmunización, además de planificar la llegada de la innovación, medir los resultados en salud, consolidar la financiación basada en valor o reforzar los recursos e infraestructuras sanitarias.

Medicamentos innovadores

El segundo compromiso que Farmaindustria plantea a los partidos es el de fomentar un acceso más rápido y equitativo a los medicamentos innovadores.

Para conseguirlo, debe cumplirse con la directiva europea.

Se debe de resolver la financiación de los nuevos medicamentos en 180 días (con una vía rápida de 90 para innovaciones prioritarias), evitar las diferencias territoriales y aumentar el acceso efectivo a los fármacos autorizados por la Agencia Europea del Medicamento (EMA, por sus siglas en inglés)

No debe olvidarse que España es líder en ensayos clínicos, "pero aún queda camino por recorrer para alcanzar un liderazgo en disponibilidad de medicamentos".

En tercer lugar, Farmaindustria propone que la investigación biomédica y la autonomía estratégica se conviertan en políticas de Estado.

Entre las propuestas concretas están las de reforzar el liderazgo en ensayos clínicos, con un mayor uso de la tecnología y mayor participación de la atención primaria.

Farmaindustria demanda la creación de reservas estratégicas para medicamentos críticos, que se reconozca la huella industrial e investigadora en las políticas públicas y posicionar a España como un referente en uso secundario de datos de salud para investigar nuevos tratamientos.

En un momento de gran incertidumbre geopolítica y de cambios legislativos en el ámbito sanitario y farmacéutico, la patronal estima que estas medidas suponen una gran oportunidad para España.

Con un marco competitivo y predecible, estabilidad regulatoria y las señales adecuadas para la inversión, España podría atraer 21.500 millones de euros de inversión entre 2027 y 2030.

También, podría alcanzar los 30.000 millones de euros en exportaciones y llegar a 81.000 empleos directos en el sector en 2030, con 4.600 nuevas contrataciones anuales.

Estas cifras muestran el potencial de un sector que ya está considerado estratégico y que, en términos económicos, aporta anualmente más de 27.400 millones de euros anuales al Estado, entre ahorros en otras partidas públicas y recaudación fiscal.

Así lo recoge el informe Cómo los medicamentos innovadores contribuyen a la sostenibilidad del sistema sanitario.

Este estudio muestra además que el peso de los fármacos en el gasto público ha descendido del 4% en 2003 al 3,4% en 2024, mientras que su proporción sobre el PIB se mantiene estable en el 1,6% desde hace más de dos décadas.

Estos datos apuntan a que es posible reforzar la inversión en innovación farmacéutica y afrontar los retos del envejecimiento y la cronicidad sin comprometer la sostenibilidad del sistema sanitario.

De hecho, un aumento sostenido de la inversión en sanidad en un punto del PIB (para alcanzar el 7,5% en 2035) aumentaría el PIB español en más de 200.000 millones de euros en este periodo.