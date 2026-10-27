Armando López Guillermo, nuevo presidente de la Sociedad Española de Hematología

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LO ESENCIAL escuchar / Las claves Armando López Guillermo ha sido elegido nuevo presidente de la Sociedad Española de Hematología y Hemoterapia (SEHH), sucediendo en el cargo a María Victoria Mateos para un mandato de cuatro años. El nuevo presidente es consultor sénior del Hospital Clínic de Barcelona, profesor universitario y cuenta con más de 300 artículos científicos publicados en el ámbito de las neoplasias linfoides. Entre sus principales objetivos destaca solicitar al Ministerio de Sanidad la ampliación a un quinto año de formación MIR en Hematología dada la creciente complejidad de la especialidad. Su estrategia también incluye integrar la inteligencia artificial, promover la inclusión de centros del Sistema Nacional de Salud más pequeños y colaborar estrechamente con asociaciones de pacientes. Preguntas ¿Quién es Armando López Guillermo, el nuevo presidente de la Sociedad Española de Hematología (SEHH)? Armando López Guillermo es doctor en Medicina por la Universidad de Barcelona, consultor sénior del Servicio de Hematología del Hospital Clínic de Barcelona y jefe del grupo de Neoplasias Linfoides en IDIBAPS; fue investigador en MD Anderson y autor de más de 300 artículos científicos. ¿Por qué ha pedido López Guillermo que el Ministerio acredite un quinto año MIR en Hematología? Porque la complejidad diagnóstica y terapéutica de la hematología ha aumentado y el quinto año permitiría una formación más especializada y adecuada a esas necesidades. ¿Qué cambios prácticos plantea su plan para mejorar la atención en hospitales pequeños del SNS? Propone integrar y apoyar a hematólogos de centros pequeños, garantizar apoyo y cohesión con los grandes centros y avanzar en la acreditación de unidades funcionales para certificar la calidad asistencial. ¿Qué papel dará López Guillermo a la inteligencia artificial y a las asociaciones de pacientes en su mandato? Quiere incorporar la inteligencia artificial en investigación y asistencia y formalizar la participación de las asociaciones de pacientes para que su voz influya en decisiones clínicas y de investigación. ¿Qué objetivos de investigación y acreditación anuncia para 2026-2030 en la SEHH? Plantea potenciar la Red de Apoyo a la Investigación Clínica (RAICH), diseñar y liderar ensayos desde España y poner en marcha la acreditación de unidades funcionales, empezando por estudios de linfoma y mieloma.

Armando López Guillermo ha sido elegido nuevo presidente de la Sociedad Española de Hematología y Hemoterapia (SEHH). Asume el cargo con el reto de consolidar proyectos en marcha, impulsados por anteriores presidentes. Así, le coge el relevo a su antecesora María Victoria Mateos.

"Es una suerte ser presidente en estos momentos. El grado de innovación diagnóstica en todos los campos de la hematología está siendo enorme en estos últimos años, probablemente más que nunca", ha añadido López Guillermo.

López Guillermo es doctor en Medicina y Cirugía por la Universidad de Barcelona, realizó su formación especializada en el Hospital Clínic y completó una estancia de investigación en el Departamento de Linfoma y Mieloma del MD Anderson Cancer Center de Houston (Estados Unidos).

Es consultor sénior del Servicio de Hematología del Hospital Clínic de Barcelona y jefe del grupo de investigación en Neoplasias Linfoides del Instituto de Investigaciones Biomédicas August Pi i Sunyer (IDIBAPS) y profesor de la Universidad de Barcelona.

Ha firmado como autor en más de 300 artículos científicos en el campo de los síndromes linfoproliferativos y ha sido investigador principal en más de 20 proyectos de investigación nacionales e internacionales.

Entre 2014 y 2025 fue presidente del Grupo Español de Linfomas y Trasplante Autólogo de Médula Ósea (Geltamo), de la SEHH.

Con la mirada puesta en el desarrollo del plan estratégico -el actual, que concluye este año, y el que se planteará cara al futuro-, el nuevo presidente no se olvida de la integración de todos los centros del Sistema Nacional de Salud (SNS).

"A veces -reconoce- se piensa que la hematología es sólo cosa de los grandes hospitales y parece que nos olvidamos de los centros pequeños, donde hay uno o dos hematólogos que hacen un poco de todo. Quiero que sepan que, si tienen problemas, pueden contar conmigo. Quiero que todos los hematólogos se sientan parte de la SEHH”.

El mandato de López Guillermo a lo largo de los próximos cuatro años se articulará en torno a cinco grandes ejes.

Por un lado, conseguir que el Ministerio de Sanidad acredite el quinto año de formación MIR en Hematología "porque es necesario dada la complejidad creciente de la especialidad”. También pide la integración de la inteligencia artificial en investigación y asistencia.

Es fundamental, por otro lado, la colaboración con las asociaciones de pacientes "que cada vez participan más en las decisiones, su voz debe ser tenida en cuenta".

Y se debe potenciar la labor de los distintos grupos de trabajo que actúan bajo el paraguas de la SEHH y también de su propia Red de Apoyo a la Investigación Clínica en Hematología y Hemoterapia (RAICH), "que es uno de nuestros grandes aciertos porque el momento es óptimo", reconoce.

La investigación hematológica española goza de reconocimiento internacional, "ya no sólo reclutamos pacientes, diseñamos los ensayos". Y la acreditación de unidades funcionales es un proyecto que "se va a poner en marcha el próximo año. Empezaremos con los estudios de linfoma y mieloma que servirán para confirmar la calidad de los servicios de aquellos centros que lo soliciten".

El nuevo presidente de la SEHH afronta el reto 2026-2030 con un ánimo optimista con el que valora los avances y logros de sus antecesores y con la mente puesta en seguir contribuyendo al prestigio de la especialidad.