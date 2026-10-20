Siete de cada diez españoles padece una enfermedad crónica, un 13% más que hace dos años

Un 16,2% de la población presentó un cuadro depresivo en 2025, mientras que el sobrepeso y la obesidad afectan al 54,4% de los adultos y al 25,4% de los menores.

El consumo diario de tabaco cae a un mínimo histórico del 15,4%, con un porcentaje superior en hombres (20,2%) que en mujeres (13,3%).

Las patologías más frecuentes registradas son el colesterol alto (21,1%), la tensión alta (20,0%) y el dolor de espalda crónico lumbar (17,8%), destacando también el aumento de las alergias crónicas.

El 66,2% de la población española de 15 años o más declaró padecer alguna enfermedad crónica en 2025, lo que supone un aumento del 13% en dos años según la encuesta del INE.

El 66,2% de la población española de 15 y más años declaró padecer alguna enfermedad crónica en 2025, frente al 57,7% de 2023. Es decir, la cronicidad ha crecido en nuestro país un 13% en dos años.

Así lo señala la reciente Encuesta de Salud de España (ESdE) elaborada por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Entre los problemas o enfermedades crónicas más frecuentes fueron el colesterol alto (que lo sufre el 21,1% de la población), la tensión alta (20,0%) y el dolor de espalda crónico lumbar (17,8%).

Y las patologías que experimentaron un mayor aumento entre 2025 y 2023 fueron la alergia crónica (5,3 puntos más), el colesterol alto (3,1) y los problemas del periodo menopáusico (2,3). En el caso de los menores de 15 años, las enfermedades crónicas más frecuentes fueron la alergia crónica (9,6%), el asma (4,6%) y los trastornos de la conducta (3,5%).

La encuesta también recoge que el 68,3% de los españoles valoró su estado de salud como bueno o muy bueno en 2025. Esta percepción descendió 5,8 puntos respecto a 2023.

Por su parte, el consumo de tabaco ha caído al mínimo histórico de 1993 (representaba el 32,1%) y se situaba en el 15,4% en 2025.

Los fumadores diarios mantienen su tendencia decreciente. En 2023 el 16,6% de la población de 15 y más años afirmó fumar a diario, 3,2 puntos menos que en 2020.

Por su parte el 2,6% declaró ser fumador ocasional, el 20,7% exfumador y el 60,0% nunca fumó.

Por sexo el porcentaje de fumadores diarios fue del 20,2% en los hombres y del 13,3% en las mujeres. En todos los grupos había más fumadores hombres que mujeres. El porcentaje de fumadores diarios alcanzó su máximo en el grupo de edad de 25 a 34 años en los hombres (26,7%) y en el de 45 a 54 años en las mujeres (19,4%).

Salud mental

En cuanto a los problemas de salud mental, al menos, el 16,2% de los españoles presentaba cuadro depresivo en 2025 (en las dos semanas anteriores a la entrevista). Este porcentaje fue 1,6 puntos mayor que el de 2023.

El cuadro depresivo severo se presentó en casi la mitad de los casos (7,2%). La prevalencia de la sintomatología severa descendió 0,8 puntos, respecto a 2023, mientras que los otros cuadros aumentaron 2,5 puntos. Esta tendencia se observó en todos los grupos de edad.

Por su parte, la tasa de obesidad sigue manteniéndose alta.

El 54,4% de la población de 18 y más años presentó obesidad y sobrepeso en 2025, similar a la registrada en 2023 (el 55%). Este problema se dio en mayor medida entre los hombres (61,4%) que entre las mujeres (47,6%).

En el caso de la población de dos a 17 años este porcentaje fue del 25,4% (del 28,1% en los niños y del 22,4% en las niñas).

La obesidad afectó al 17,2% de los adultos y al 7,6% de los menores. Por su parte, el sobrepeso, al 37,2% de los adultos y al 17,8% de los menores.