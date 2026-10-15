La lactancia materna en España crece más de un 70% en los últimos 20 años

El informe de Sanidad y el INE destaca mejoras continuas en la lactancia desde las seis semanas de vida, alineándose con las recomendaciones de la OMS.

El incremento ha sido especialmente significativo entre las clases sociales menos favorecidas, lo que ha permitido reducir las desigualdades a los tres y seis meses.

La modalidad de lactancia materna exclusiva a los seis meses prácticamente se ha duplicado en el mismo periodo, pasando del 25% al 47%.

La lactancia materna a los seis meses de vida ha crecido más de un 70% en España desde 2006, alcanzando al 66,3% de los bebés en 2023.

La lactancia materna a los seis meses de vida ha aumentado más de un 70% en España desde 2006, pasando del 38,8% al 66,3% en 2023, según se desprende del informe monográfico sobre Alimentación de la Encuesta de Salud de España (ESdE 2023), elaborado por el Ministerio de Sanidad y el Instituto Nacional de Estadística (INE).

El incremento, de 27,5 puntos porcentuales, incluye tanto la lactancia materna exclusiva como la mixta. La lactancia exclusiva prácticamente se ha duplicado en este periodo, pasando de alrededor del 25% en 2006 al 47% en 2023, informa Europa Press.

El aumento de la lactancia materna, tanto exclusiva como mixta, también se observa a las seis semanas de vida, cuando ha pasado del 70,7% en 2006 al 82,5% en 2023, y a los tres meses, del 64,3% al 77,4%. Si se tiene en cuenta únicamente la lactancia materna exclusiva, en 2023 el 75% de los bebés la recibía a las seis semanas, el 65,7% a los tres meses y el 47% a los seis meses.

Sanidad recuerda que la Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda mantener la lactancia materna exclusiva durante los primeros seis meses. "El aumento de la lactancia materna exclusiva ha sido especialmente intenso entre las clases sociales menos favorecidas", advierte.

A los tres meses de vida, el porcentaje entre los niños de estos hogares ha pasado del 40,4% en 2006 al 66,9% en 2023, lo que ha permitido que las diferencias sociales prácticamente hayan desaparecido a esa edad. También a los seis meses se han reducido las desigualdades, aunque la reducción de la lactancia a lo largo de los primeros meses sigue siendo más acusada en las clases sociales menos favorecidas.

Estas diferencias pueden estar relacionadas con las condiciones laborales, las posibilidades de conciliación y el acceso al apoyo profesional.