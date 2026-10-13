Roche cierra la compra de un fármaco chino contra la obesidad por 1.037 millones

Roche avanza también con 'enicepatida', su otro fármaco candidato contra la obesidad y diabetes que planea nuevos ensayos clínicos en 2027.

El movimiento busca competir en el mercado de tratamientos para la pérdida de peso, actualmente liderado por las farmacéuticas Lilly y Novo Nordisk.

La farmacéutica suiza abonará 100 millones de dólares iniciales y el resto condicionado a hitos y regalías por ventas mundiales.

Roche acuerda la compra de un fármaco de ARN de interferencia contra la obesidad a la china Rona Therapeutics por hasta 1.160 millones de dólares.

Más movimientos en el mercado de la obesidad. Roche ha anunciado la compra de un fármaco para la pérdida de peso por 1.160 millones de dólares (1.037 millones de euros). El acuerdo lo ha cerrado con la china Rona Therapeutics, una biotecnológica que desarrolla medicamentos a través de la tecnología de ARN de interferencia.

Con este acuerdo, la compañía china recibirá un pago inicial de 100 millones de dólares y podrá recibir hasta 1.060 millones de dólares en posibles pagos por hitos, así como regalías escalonadas sobre las ventas netas mundiales.

El candidato a fármaco de ARN de interferencia (ARNi), en fase de investigación, va dirigido a tratar la obesidad y las enfermedades metabólicas.

De esta manera, Roche está compitiendo por entrar en el mercado de medicamentos para adelgazar, dominado por Lilly y Novo Nordisk.

Hace justo un año, la compañía suiza anunció la fabricación de su fármaco para la obesidad en colaboración con Rovi. El laboratorio madrileño está produciendo, de forma íntegra, el fármaco que Roche está ultimando.

De hecho, Roche informó en septiembre de datos positivos de la fase intermedia de su fármaco candidato para la obesidad y la diabetes, enicepatide, que ayudó a los pacientes a perder peso y a reducir los niveles de azúcar en sangre.

"El conjunto de datos posiciona a enicepatida, un agonista único de los receptores GLP-1/GIP con sesgo dual, como una molécula diferenciada diseñada para una eficacia potencialmente mayor con un perfil de seguridad favorable", señaló la farmacéutica en un comunicado.

Así, el laboratorio suizo está impulsando un amplio programa de desarrollo en fase avanzada para enicepatida, que incluye dos estudios en curso fase III en control crónico del peso (ENITH-1 y ENITH-2) y planes para iniciar un programa fase III de control glucémico y ensayos de resultados cardiovasculares en la primera mitad de 2027.