Detectan el primer caso de meningitis bacteriana en un inmigrante que entró a Ceuta durante la entrada masiva

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LO ESENCIAL Las claves El Hospital Universitario de Ceuta ha detectado un caso de meningitis bacteriana en un inmigrante de 26 años de la entrada masiva. El paciente se encuentra ingresado en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) recibiendo tratamiento tras acudir dos veces a Urgencias. Parte del personal sanitario que estuvo en contacto estrecho con el afectado ya ha comenzado a recibir medicación preventiva. El caso se suma a otros diagnósticos de enfermedades infecciosas en la ciudad como viruela del mono, tuberculosis, varicela y sarna.

El Hospital Universitario de Ceuta ha identificado este lunes un caso de meningitis bacteriana en un paciente de 26 años que acudió al servicio de Urgencias el pasado sábado, 10 de octubre.

Según fuentes sanitarias, se trata de un inmigrante que ingresó en el centro hospitalario en torno a las 5:30 horas y recibió el alta médica el domingo, sobre las 15:30 horas, tras permanecer bajo supervisión sanitaria. No obstante, el paciente volvió al hospital esa misma noche, alrededor de las 22:00 horas, a las pocas horas de haber abandonado las instalaciones.

Este episodio, adelantado por el Faro de Ceuta, ha puesto el foco en la atención que recibió durante sus dos visitas y en las medidas preventivas adoptadas para proteger a los profesionales sanitarios que pudieron haber estado expuestos a la infección.

Por el momento, no han trascendido más detalles sobre los síntomas que motivaron ambas consultas ni sobre las actuaciones previstas con el personal sanitario que atendió al paciente antes de que se confirmara el diagnóstico de meningitis bacteriana.

Actualmente, el inmigrante permanece ingresado en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital Universitario y recibiendo tratamiento.

Una de las principales preocupaciones tras conocerse el caso es la posible exposición de los profesionales que estuvieron en contacto con el paciente. Según ha podido saber el diario ceutí, algunos sanitarios que pudieron tener contacto con él ya han tomado la medicación preventiva.

La administración de este tipo de fármacos forma parte de las medidas que pueden establecerse ante determinadas enfermedades infecciosas cuando existe riesgo de transmisión a personas que han mantenido un contacto estrecho con el afectado.

Otras enfermedades infecciosas

Este nuevo diagnóstico se produce después de que, a raíz de la entrada masiva de inmigrantes registrada en Ceuta el 30 y 31 de julio, se detectara a mediados de septiembre el primer caso de viruela del mono registrado en la ciudad.

Asimismo, se ha tenido constancia de otros episodios de enfermedades infecciosas, entre ellas la tuberculosis, la varicela y la sarna, según informaciones publicadas anteriormente sobre la situación sanitaria en Ceuta.

La meningitis bacteriana es una enfermedad que causa la inflamación de las membranas que recubren el cerebro y la médula espinal. Su gravedad depende, entre otros factores, de la bacteria responsable de la infección y de la rapidez con la que se administre el tratamiento.