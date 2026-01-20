Las tasas de obesidad se duplican en las personas con problemas económicos

La obesidad supone ya el 3% del PIB español, siendo el 67% del gasto por costes indirectos como pérdida de productividad y absentismo laboral.

En España hay seis millones de personas con obesidad. Pero, las tasas se duplican en las personas con problemas económicos. Es decir, el 33,3% de la población con menos recursos padece esta enfermedad frente al 15,6% del resto de personas.

Estas son algunas de las conclusiones que se extraen de la reciente encuesta presentada por el Grupo Open España, entidad constituida para abordar la obesidad, que cuenta con una muestra de 2.546 participantes.

El estudio también refleja que las personas con obesidad severa (21,4%) tienen mayores niveles de desempleo frente al resto (11,3%). Con todo, "un abordaje integral de la enfermedad podría reducir las bajas médicas y las ausencias laborales", señala el estudio.

Otro de los factores determinantes es el nivel de estudios. El 10,5% de los pacientes con exceso de peso tienen una formación básica frente al 4,5% que cuenta con estudios universitarios.

También, el ciclo vital influye en la aparición de la enfermedad. A partir de los 35 años, los casos se disparan. Así, la encuesta denuncia que el 60% de los españoles con esta edad tienen sobrepeso.

Esta enfermedad tiene un gran coste económico y ya supone el 3% del PIB español. Además, según los datos del Grupo Open, el 67% del desembolso va dirigido a pagar los costes indirectos: pérdida de productividad, el absentismo o discriminación laboral.

En la actualidad, los pacientes tienen más concienciación que hace una década. No obstante, la preocupación por esta patología llega tarde. Las conclusiones de la encuesta precisan que debe abordarse el exceso de peso antes de que aparezcan enfermedades más graves.

Falta de tratamientos