Murcia tarda 446 días más que Castilla y León en reconocer la situación de dependencia: la brecha territorial entre CCAA

España sigue incumpliendo el plazo máximo para reconocer el grado de dependencia. Así, la actual ley recoge que el tiempo entre la entrega de la solicitud y el acceso a la prestación no debe superar los seis meses. Actualmente, la espera media es de 341 días, lo que supone siete días más que hace un año.

Esta es una de las conclusiones que se extrae del reciente informe elaborado por la Asociación de Directores y Gerentes en Servicios Sociales con los datos del Ministerio de Derechos Sociales de diciembre de 2025.

El análisis refleja que la situación es más preocupante si se analizan las listas de espera por comunidades autónomas. Por ejemplo, Murcia tarda hasta 446 días más que Castilla y León en reconocer la situación de dependencia.

Actualmente, sólo hay cinco autonomías que cumplen dicho plazo: Castilla y León (113 días), País Vasco (129), Aragón (141), Castilla-La Mancha (165) y La Rioja (174). Por su parte, Navarra (201) y Cantabria (203) se encuentran cerca de ese periodo.

A la cola, están Murcia (559 días), Andalucía (469) y Canarias (430).

Además, Madrid y Murcia han aumentado la lista de espera con respecto al año anterior, con 42 y 39 días más, respectivamente. En el otro extremo, rebajan sus días Canarias (-131), Andalucía (-106) y Galicia (-62).

"Estos datos explican que, a pesar del incremento paulatino del número de personas atendidas de los últimos años, el ritmo es claramente insuficiente para absorber la demanda de valoraciones y atenciones", denuncian desde la Asociación.

En espera

En diciembre de 2025, había 158.752 personas en lista de espera, según los datos aportados por el Ministerio de Derechos Sociales. Esto supone un 18,4% menos que en el año anterior y un 51% menos que en 2020.

No obstante, según los datos de la Asociación, la cifra asciende a 258.167 personas. De estas, 109.260 están a la espera de valoración y 148.907 de recibir las prestaciones.

Cuando el Ministerio rebaja la cifra de desatención, “su lista de espera se refiere exclusivamente a aquellas personas con las que la Administración no están cumpliendo la Ley, que establece en 180 días el plazo máximo para recibir la prestación, pero no incluye las que están a la espera de la valoración", señala la organización.

Todas estas demoras provocan que miles de personas mueran esperando dicho reconocimiento.

En total, 32.702 fallecieron en 2025. Y aunque son 2.548 menos que el año anterior, aún hay mucho que hacer.

"Los procedimientos burocráticos, las escasas cuantías de las prestaciones, junto a la baja intensidad de los servicios y la imposibilidad de compatibilidad, tienen como resultado un sistema low cost que es poco eficaz para atender las necesidades de las personas en situación de dependencia. A lo que hay que añadir la deficiente financiación y las desigualdades territoriales en su desarrollo", denuncia la Asociación.

Incremento desigual

No obstante, a pesar de que en 2025 las listas de espera se redujeron, en tres regiones ocurrió todo lo contrario. Es preocupante el incremento en Cantabria (+58,3%), Navarra (+31%) y Extremadura (+24,1%).

En el lado contrario, las demoras se redujeron en Galicia (-45%), Castilla y León (-33%) y Canarias (-30,5%).

Es cierto que la suma de prestaciones y servicios ha aumentado. Sin embargo, este incremento "ha sido muy desigual en 2025. Se ha consolidado la tendencia de aumento de servicios low cost al aumentar prestaciones por ejemplo en Cuidados en el Entorno Familiar o la Teleasistencia", precisa la asociación.