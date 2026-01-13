La última versión del Estatuto Marco afina los límites a las guardias y da más decisión a las CCAA

El Ministerio de Sanidad consulta con las comunidades la posibilidad de crear un Estatuto Marco propio para los médicos, en un contexto de huelgas en regiones como Madrid y Cataluña.

El Ministerio de Sanidad acaba de revelar una nueva versión del borrador del Estatuto Marco de los profesionales sanitarios. Y lo ha hecho a sólo unas horas de que empiece una nueva huelga de médicos en varios puntos de España.

Las novedades de este borrador están, particularmente, en que se afinan los límites de las guardias y se da más poder a las comunidades autónomas.

Para empezar, las guardias se limitarán a 17 horas como máximo tanto en días laborales como no laborales, que no aparecían reflejados en versiones anteriores del Estatuto Marco. Además, esta duración máxima podrá ser menor si se negocia así por parte de los trabajadores.

Por otro lado, se da más capacidades a las comunidades autónomas. Cada servicio de salud decidirá que actividad harán los profesionales sanitarios (excepto los médicos) durante las guardias.

De hecho, las modalidades de la prestación asistencial (ordinaria, programada, continuada o de urgencia) serán definidas también por las regiones. Pero se tendrán que negociar con las mesas sectoriales, claro.

En cualquier caso, el texto recoge disposiciones para que los servicios de salud autonómicos cuyas jornadas superen las 35 horas semanales las bajen a este tope.

Este borrador data del pasado 8 de enero, y es el último conocido por los sindicatos sanitarios.

En cualquier caso, cabe recordar que el Ministerio de Sanidad ha abierto un proceso de consulta con las comunidades autónomas sobre el texto y la posibilidad de hacer un Estatuto Marco propio para los médicos.

Unos médicos que, precisamente, por esta reclamación van a la huelga en diferentes puntos de España. Entre ellos, los de Madrid y Cataluña.