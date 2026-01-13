Nvidia y Lilly crean un laboratorio para desarrollar medicamentos con IA por una inversión de 1.000 millones

Además del descubrimiento de medicamentos, la colaboración explorará aplicaciones de IA en fabricación, imagen médica y optimización de operaciones comerciales y logísticas.

El proyecto permitirá experimentación asistida por IA las 24 horas, generando datos y modelos avanzados que acelerarán el descubrimiento y desarrollo de nuevos fármacos.

El laboratorio estará ubicado en el área de la Bahía de San Francisco y combinará experiencia en biología y química de Lilly con la capacidad computacional y de IA de Nvidia.

Nvidia y Eli Lilly invertirán conjuntamente hasta 1.000 millones de dólares en un laboratorio para el desarrollo de medicamentos mediante inteligencia artificial.

Eli Lilly da un paso más en el desarrollo de medicamentos innovadores. Nvidia y la compañía farmacéutica estadounidense han anunciado la creación de un laboratorio conjunto pionero centrado para descubrir nuevos fármacos con la aplicación de inteligencia artificial (IA).

El laboratorio combina la experiencia de Lilly en el descubrimiento, desarrollo y fabricación de medicamentos con el liderazgo de Nvidia en inteligencia artificial, computación acelerada e infraestructuras.

Ambas compañías invertirán conjuntamente hasta 1.000 millones de dólares (858,1 millones en el cambio a euros) en talento, infraestructura y capacidad de computación a lo largo de los próximos cinco años para la creación de este laboratorio de innovación.

Con sede en el área de la Bahía de San Francisco (California, EEUU), el laboratorio reunirá a expertos de Lilly en Biología, Ciencia y Medicina junto a ingenieros y desarrolladores de modelos de IA de Nvidia, que trabajarán conjuntamente para generar datos a gran escala y desarrollar modelos de inteligencia artificial avanzados capaces de acelerar el desarrollo de medicamentos. Todo ello utilizando Nvidia BioNeMo como plataforma clave.

Se espera que su actividad comience a principios de este año. “La inteligencia artificial está transformando todos los sectores, y su impacto más profundo se producirá en las ciencias de la vida”, afirma Jensen Huang, fundador y consejero delegado de Nvidia en un comunicado conjunto.

Y continúa: “Nvidia y Lilly están uniendo lo mejor de sus respectivas industrias para crear un nuevo modelo de desarrollo de fármacos, en el que los científicos puedan explorar espacios biológicos y químicos in silico antes de sintetizar una sola molécula.”

Por su parte, el presidente y consejero delegado de Lilly, David A. Ricks, recalca: “Combinar nuestro volumen de datos y conocimiento científico con la capacidad computacional y la experiencia de Nvidia en el desarrollo de modelos podría transformar el descubrimiento y desarrollo de fármacos tal y como lo conocemos".

Funcionamiento

¿Y cómo funcionará el laboratorio? Según aclaran ambas compañías, la colaboración se centrará inicialmente en la creación de un sistema de aprendizaje continuo que conecte de forma estrecha los laboratorios experimentales de Lilly con laboratorios computacionales (drylabs), lo que permitirá la experimentación asistida por inteligencia artificial las 24 horas del día para apoyar el trabajo de biólogos y químicos.

Este enfoque, con el científico en el centro del proceso, busca que los experimentos, la generación de datos y el desarrollo de modelos de IA se retroalimenten y mejoren de manera constante.

Gracias al acceso a una capacidad de computación, a la generación de grandes volúmenes de datos de alta calidad y al uso de Nvidia BioNeMo como plataforma para acelerar el descubrimiento de fármacos, los equipos se centrarán en el desarrollo de modelos fundacionales y de frontera de nueva generación para la biología y la química.

Esta iniciativa amplía el superordenador de inteligencia artificial anunciado previamente por Lilly y prevé aprovechar las inversiones en arquitecturas de nueva generación de Nvidia, incluida Vera Rubin.

Fábrica de IA

La fábrica de IA, anunciada por Lilly el pasado otoño, entrenará grandes modelos biomédicos fundacionales para identificar, optimizar y validar nuevas moléculas con una velocidad y precisión excepcionales. Asimismo, respaldará aplicaciones nuevas y avanzadas en fabricación, imagen médica y agentes científicos de IA.

Más allá del descubrimiento de fármacos, ambas explorarán oportunidades para aplicar la inteligencia artificial en el desarrollo clínico, la fabricación y las operaciones comerciales, integrando modelos multimodales, IA agentiva, robótica y gemelos digitales.

El uso de inteligencia artificial, física y robótica en la fábrica también permitirá a Lilly ampliar su capacidad de fabricación de medicamentos de alta demanda y reforzar la fiabilidad de la cadena de suministro.

Con las bibliotecas Nvidia Omniverse y los servidores Nvidia RTX PRO, Lilly podrá crear gemelos digitales de sus líneas de producción para modelar, someter a pruebas de esfuerzo y optimizar cadenas de suministro completas antes de realizar cambios físicos en el entorno real.