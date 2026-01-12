Las ayudas del grado III+ de dependencia extrema de la Ley ELA llegan a finales de enero: cómo se pueden solicitar

El real decreto destina 500 millones de euros para estas ayudas, que también cubren otras enfermedades neurológicas graves, y la financiación se reparte entre el Estado y las comunidades autónomas.

La acreditación del grado requiere un certificado médico especializado y, tanto la revisión como el reconocimiento, deben resolverse en un máximo de tres meses.

Para acceder, los pacientes deben tener reconocido el grado III+ y cumplir dos de tres requisitos: soporte ventilatorio superior a 8 horas diarias, necesidad diaria de aspiración de secreciones o inmovilidad en el tren superior.

Las ayudas del nuevo grado III+ de dependencia extrema para pacientes con ELA comenzarán a llegar a finales de enero, con cuantías de hasta 9.850 euros mensuales por persona.

Las ayudas extra de la Ley de Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA) están a punto de ver la luz. Hace una semana, el Boletín Oficial del Estado (BOE) publicaba las bases del nuevo grado de dependencia extrema (III+) y los requisitos para acceder a las prestaciones, que pueden llegar hasta los 9.850 euros por persona al mes, con un mínimo de 3.200.

Pero, ¿cuándo se podrá acceder a estas ayudas? Según ha podido saber este periódico, ya están operativas. Empezarán a llegar a finales de enero, según confirman fuentes conocedoras de su gestión. Aunque todo depende de cada comunidad autónoma. Las regiones serán las encargadas de implementar el grado III+ y que tramitarán el proceso.

Las personas afectadas deben solicitar las ayudas en su región y, se tenga reconocido el grado III+, accederán directamente a las prestaciones. La legislación les da a las comunidades autónomas tres meses como máximo para la tramitación de cada caso.

Cabe recordar que este grado de dependencia extrema está pensado para reconocer a las personas que, habiendo sido diagnosticadas de Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA), se encuentran en una fase avanzada de la enfermedad que tiene una dependencia completa para actividades básicas de la vida diaria, así como asistencia instrumental y personal derivada de problemas respiratorios y disfagia.

Así, para poder acceder a ellas, las personas afectadas que tengan certificado del grado de dependencia III deben, además, cumplir dos de los siguientes tres criterios: un soporte ventilatorio por encima de 8 horas al día, la necesidad diaria de aspiración de secreciones o inmovilidad en el tren superior.

El resultado de la votación de la ley ELA en el Congreso en octubre de 2024. EFE Sergio Pérez

No obstante, la persona podrá acceder al grado de dependencia extrema al mismo tiempo que se le valora el grado III. Todo ello de cumplirse ese criterio, claro. Ambos grados podrán resolverse en un mismo acto administrativo.

Para conseguir la acreditación del grado, se debe presentar un certificado médico expedido por un profesional especialista o de una Entidad Gestora de los regímenes especiales de la Seguridad Social, que esté encargado del seguimiento de la persona afectada.

Dicho certificado, como detalla el BOE, se entregará en el momento de la revisión del grado o del reconocimiento inicial de la situación de dependencia. Tanto la revisión como el reconocimiento deberán realizarse en un plazo máximo de tres meses.

Con todo, la cantidad final que percibirá la persona afectada estará definida por los servicios de atención domiciliaria o asistentes personales que adquiera, de acuerdo a su voluntad y necesidades. Y también, se fijará, en su caso, teniendo en cuenta su nivel de renta y patrimonio.

Cuidados 24 horas

La creación del grado de dependencia extrema reconoce el derecho a una prestación económica para ofrecer una atención domiciliaria las 24 horas o una prestación de asistente personal de hasta 9.850 euros.

Cabe destacar que el presupuesto se ha calculado teniendo en cuenta que estos cuidados requieren cinco profesionales por persona.

De esta forma, y a nivel anual, para cada enfermo se garantiza una inversión total de 118.423 euros en 14 pagas.

Así, el real decreto contempla esta prestación mensual también para pacientes con otras enfermedades neurológicas graves con procesos de alta complejidad y de curso irreversible.

En cuanto a los profesionales que prestarán servicio de atención domiciliaria, tendrán que contar con cualquiera de las certificaciones o titulaciones profesionales recogidas en el acuerdo sobre criterios comunes de acreditación y calidad del Sistema de Autonomía y Atención a la Dependencia (de junio de 2022) para la atención directa de primer nivel.

Por otro lado, los asistentes personales deberán cumplir el Acuerdo del Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD), por el que se definen y establecen las condiciones específicas de acceso a la asistencia personal publicado en mayo de 2023.

Financiación

Con la publicación de este decreto en el BOE, se pone en marcha por fin la esperada Ley ELA. De esta manera, la norma ha sido dotada con una cuantía de 500 millones de euros, también para reforzar el Sistema de Dependencia.

Las personas con ELA se atienden a través del Sistema de Dependencia. Y son las comunidades autónomas las que gestionan dichas competencias, aunque una parte importante de esa financiación procede del Estado.

De esa cuantía, el Estado transfiere una aportación fija de 4.930 euros al mes por persona y cada región debe completar el resto hasta la cantidad que fije (siempre que esté dentro del máximo estatal)

Cabe matizar que la ley ELA se aprobó el 24 de octubre de 2024, pero los pacientes aún no han recibido la prestación correspondiente.

No obstante, aunque la norma exige su aplicación inmediata, también establece un plazo de un año para transmitir la correspondiente financiación a las regiones desde su entrada en vigor.

El Ministerio de Derechos Sociales agotó el año completo: dio luz verde a ese paquete de ayudas justo el 21 de octubre de 2025. Fue ese mismo día cuando se anunció la creación de un grado de dependencia extrema para garantizar la protección de los enfermos en estado avanzado y de personas con enfermedades neurológicas.