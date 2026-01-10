Qué espera a la nueva hornada del examen MIR 2026: "Si el año pasado fue difícil, este tenemos miedo por el cambio de comité"
Otra de las preocupaciones de los aspirantes ha sido la tardía publicación de las listas de admitidos. Se espera que las definitivas se publiquen el día 15.
Dentro de dos semanas, los aspirantes se enfrentarán al examen MIR 2026. La cita será el próximo sábado 24 de enero de 2026: los estudiantes se encuentran en la recta final con más incertidumbre que en años anteriores, debido a que esta convocatoria tiene una peculiaridad que está levantando ampollas entre los futuros médicos.
En los últimos meses, han ocurrido varios acontecimientos que han tambaleado el futuro del examen. Entre ellos se encuentra la dimisión del comité de expertos que elabora las preguntas del examen por la rebaja de las retribuciones económicas y desacuerdos en la constitución del grupo de trabajo.
"Si el año pasado fue difícil, este tenemos más miedo por la dimisión de ese comité. Ha habido muchos cambios desde entonces, además se planteó en un momento que se podría cambiar la fecha del examen, eso también nos ha mantenido en el limbo", asegura a este periódico Beatriz (24 años), estudiante de la Facultad de Medicina de Sevilla, que se va a presentar por primera vez al MIR.
Otra de las preocupaciones de los futuros residentes es la tardía publicación de las listas de admitidos. De hecho, las definitivas aún no se han hecho oficiales. El Ministerio de Sanidad prometió que estarían, como muy tarde, el 7 de enero. Algo que no ha ocurrido. Ahora fija el 15 de enero como fecha límite.
¿Por qué ha ocurrido esto? Según aseguraron fuentes de Sanidad a este periódico, ha habido un cambio de empresa y de sistema informático con respecto a la convocatoria anterior. Cabe destacar que una compañía exterior al Ministerio es la encargada de recopilar la información y ejecutar el trabajo.
Y lo mismo está ocurriendo ahora con la llegada de esas listas definitivas. Así, estas dificultades han obligado a realizar ajustes y comprobaciones adicionales para garantizar la correcta publicación de las listas, priorizando la fiabilidad y la exactitud de los datos.
Todo ello, ha levantado ampollas entre los opositores. "Nos ha preocupado mucho la publicación tan tardía de las mismas. No sólo estábamos con esa incertidumbre, sino también con que no sabíamos si estábamos bien inscritos o no", aclara, por su parte, Blanca, estudiante de la Facultad de Granada.
Falta de comunicación
En la misma línea, se manifiesta Felicitas, estudiante de la Universidad Autónoma de Madrid, quien destaca el enfado de los aspirantes ante la falta de comunicación por parte del Ministerio.
"Que las listas se retrasaran tanto sumó mucho al estrés general que de por sí tiene la preparación del MIR. Además, hubo un momento de histeria colectiva porque pensábamos que se iba a retrasar el examen. Pero creo que lo que más nos molestó fue la falta de información por parte del ministerio, porque llamábamos y no nos decían nada, estaban totalmente herméticos", denuncia.
Además, continúa explicando que le sorprende cómo una prueba que se repite año tras año, dé tantos problemas organizarla. "Son gestiones que deberían estar muy protocolizadas y da la sensación como de falta de cuidado o falta de consideración hacia los opositores y en cierto modo es como que pierde un poco el prestigio de un examen que es clave para nuestro futuro".
No obstante, entre los aspirantes también hay opiniones de todo tipo. Por su parte, Alba, estudiante de la Universidad Complutense de Madrid, cree que este examen podría ser un poco más fácil que el anterior. "Yo espero que realmente no cambie mucho, puede ser que sea incluso más sencillo porque ya sabemos que el año pasado fue complicado y, por eso, hubo muchas quejas".
Expediente académico
La problemática en el cálculo del baremo del expediente académico es otro de los puntos que tiene a los aspirantes en vilo.
Cabe recordar que esto es importante porque aunque la nota del examen cuente un 90%, el expediente académico tiene un peso, que es del 10%.
En muchas ocasiones, ese 10 % puede mover puestos en el número de orden, sobre todo cuando estás compitiendo por especialidades muy demandadas.
"Hay como un 40% de expedientes mal baremados, por lo que va a haber miles de personas con un 5 que realmente no tienen esa nota. Nos han dicho desde las academias que normalmente esto afecta a un 12%. Esto claramente es un error logístico o informático, o no sé, y entonces tienes como un estrés innecesario, sumado ya al que tenemos", señala Felicitas.
Residencia
En cuanto a perspectivas de futuro, los aspirantes se debaten entre varias alternativas a la hora de elegir. Aunque todavía no saben qué puede pasar. Obviamente, todo depende de la nota del examen. No obstante, la mayoría de opciones están entre Medicina General, Cirugía, Traumatología, Pediatría o Medicina de Familia.
"Me gustaría ser doctora porque me parece que es una de las especialidades que están más infravaloradas. Y eso, que fue una en las que más aprendí en las prácticas", cuenta Beatriz (estudiante de la Facultad de Sevilla).
También se decanta por esta especialidad otra de las aspirantes entrevistadas: Alba. "La que más me llama la atención es Medicina de Familia por el contacto y seguimiento que tienes con el paciente. Al final, es donde realmente acabas conociéndolos, pero también me gustan otras como traumatología e incluso reumatología y neurología".
Medicina de Familia es una de las especialidades con una gran escasez de profesionales: un total de 4.500. Ese déficit deteriora su actividad y también las propias condiciones de los facultativos. Denuncian además las diferencias salariales respecto a otras especialidades y el aumento de las jubilaciones. Todo ello, sin que haya perspectivas de que nadie les supla en el futuro.
Por eso, que varios opositores estén debatiendo decantarse por esta especialidad puede despertar la esperanza entre los médicos de Atención Primaria de poder captar talento joven que les sustituya.