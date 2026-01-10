Qué espera a la nueva hornada del examen MIR 2026: "Si el año pasado fue difícil, este tenemos miedo por el cambio de comité"

Dentro de dos semanas, los aspirantes se enfrentarán al examen MIR 2026. La cita será el próximo sábado 24 de enero de 2026: los estudiantes se encuentran en la recta final con más incertidumbre que en años anteriores, debido a que esta convocatoria tiene una peculiaridad que está levantando ampollas entre los futuros médicos.

En los últimos meses, han ocurrido varios acontecimientos que han tambaleado el futuro del examen. Entre ellos se encuentra la dimisión del comité de expertos que elabora las preguntas del examen por la rebaja de las retribuciones económicas y desacuerdos en la constitución del grupo de trabajo.

"Si el año pasado fue difícil, este tenemos más miedo por la dimisión de ese comité. Ha habido muchos cambios desde entonces, además se planteó en un momento que se podría cambiar la fecha del examen, eso también nos ha mantenido en el limbo", asegura a este periódico Beatriz (24 años), estudiante de la Facultad de Medicina de Sevilla, que se va a presentar por primera vez al MIR.

Otra de las preocupaciones de los futuros residentes es la tardía publicación de las listas de admitidos. De hecho, las definitivas aún no se han hecho oficiales. El Ministerio de Sanidad prometió que estarían, como muy tarde, el 7 de enero. Algo que no ha ocurrido. Ahora fija el 15 de enero como fecha límite.

¿Por qué ha ocurrido esto? Según aseguraron fuentes de Sanidad a este periódico, ha habido un cambio de empresa y de sistema informático con respecto a la convocatoria anterior. Cabe destacar que una compañía exterior al Ministerio es la encargada de recopilar la información y ejecutar el trabajo.

Y lo mismo está ocurriendo ahora con la llegada de esas listas definitivas. Así, estas dificultades han obligado a realizar ajustes y comprobaciones adicionales para garantizar la correcta publicación de las listas, priorizando la fiabilidad y la exactitud de los datos.