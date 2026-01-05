Las farmacéuticas ‘desafían’ a Trump y suben el precio de cientos de medicamentos en EEUU en 2026

Estas subidas de precio, frecuentes en Estados Unidos, no serían posibles en países como España donde existe financiación pública de medicamentos.

Aunque 14 grandes farmacéuticas acordaron con la Casa Blanca la rebaja de precios en ciertos productos, siguen aplicando subidas en otros fuera de esos acuerdos.

Entre los medicamentos afectados están vacunas contra la Covid, el herpes zóster, el virus respiratorio sincitial y tratamientos como el palbociclib de Pfizer contra el cáncer de mama.

Las farmacéuticas en Estados Unidos aumentarán el precio de al menos 350 medicamentos de marca en 2026, con un incremento habitual del 4%.

Durante 2025, Donald Trump puso a la industria farmacéutica entre la espada y la pared. A base de amenazas arancelarias (todavía por cumplir), el presidente de Estados Unidos ha logrado que al menos 14 compañías acuerden con la Casa Blanca la rebaja de precios de varios productos. Entre ellos, medicamentos contra la obesidad como Ozempic o Mounjaro.

Sin embargo, esto no ha impedido que la industria farmacéutica lleve a cabo las subidas de precio habituales que, con el año nuevo, aplican a sus productos en Estados Unidos.

Los laboratorios aumentarán el precio de, al menos, 350 medicamentos de marca en Estados Unidos. El incremento de coste más común es del 4% y se aplicará en en numerosos productos, entre ellos las vacunas contra la Covid, el herpes zóster y el virus respiratorio sincitial.

Así lo indica una información de la agencia Reuters, basada en datos de 3 Axis Advisor, una consultora del sector sanitario en Estados Unidos.

Entre los medicamentos que suben de precio hay varios de Pfizer. Entre ellos, uno de su superventas: su fármaco palbociclib, contra el cáncer de mama.

Según Pfizer, los incrementos ejecutados en Estados Unidos están por debajo de la inflación. "Este modesto aumento es necesario para respaldar las inversiones que nos permiten seguir descubriendo y distribuyendo nuevos medicamentos, así como para abordar el aumento de costos en toda nuestra empresa", indican desde la compañía, que es una de las que ha cerrado acuerdos con la Casa Blanca.

Cabe recordar que multinacionales como la propia Pfizer, AstraZeneca, Novo Nordisk, Lilly, Amgen, Bristol-Myers Squibb (BMS), Gilead, MSD, Boehringer Ingelheim, GSK, Novartis, Roche (dueña de Genentech) y Sanofi han cerrado acuerdos con el Gobierno de Estados Unidos para rebajar los precios de determinados fármacos.

Esto no ha evitado que apliquen subidas en determinados productos que estaban fuera del alcance del pacto. Cabe recordar que estas subidas de precio unilaterales no son posibles en países como España cuando hay financiación pública de los medicamentos.