Cada día de ingreso en un hospital público cuesta 867 euros de media, un 23% más que antes de la pandemia

En España, la estancia media de un ingreso hospitalario es de siete días. Su coste alcanzaba los 5.809 euros de media en 2023 (datos más recientes), lo que se traduce en 868 euros por cada día de hospitalización.

Es decir, esto supone un 23% más con respecto a antes de la pandemia, cuando el coste alcanzaba los 4.718 euros.

Así lo señala el último informe sobre costes hospitalarios correspondiente al 2023, publicado recientemente por el Ministerio de Sanidad.

La llegada de la pandemia sacó a relucir las debilidades del sistema. Esto obligó a que se elevara el gasto en la sanidad pública para ampliar las plantillas e invertir en nuevos medicamentos y terapias innovadoras. También, la inflación ha tenido mucho que ver en ese incremento de costes del ingreso hospitalario.

Con todo, cada ingreso engloba gastos de quirófano, hospitalización en planta (pruebas, coste médico, coste de UCI y otros costes directos), medicamentos, pruebas de radiología, laboratorio y prótesis.

De esta manera, la mayor parte del presupuesto se lo lleva la estancia en planta con un coste medio de 3.692 euros (por cada ingreso). Le sigue el coste de quirófano con un desembolso de 1.220 euros.

Otro ejemplo es la cirugía mayor ambulatoria, es decir, los procedimientos quirúrgicos en pacientes que en el mismo día de la operación reciben el alta hospitalaria. En este caso, el coste medio es de 1.470 euros, un 22% más que 2019.

Mayor coste

Por otro lado, los procesos con mayor coste medio para la sanidad pública española son los injertos de piel por quemaduras de tercer grado, con un coste de 114.737 euros; la traqueostomía con ventilación mecánica de más 96 horas, 86.810 euros, y el trasplante de corazón y de pulmón con un desembolso de 84.800 y 84.255 euros, respectivamente.

También, el informe desglosa los costes por procesos obstétricos y cirugías más frecuentes, entre los que se encuentran los partos (185.179), las cesáreas (59.209) y las colecistectomías (52.925).

No obstante, estos no son en los que mayor desembolso se deja el Sistema Nacional de Salud (SNS): en el podio estarían las intervenciones de cráneo abierto, con un coste medio de 19.934 euros; las de intestino delgado, 14.901 euros y los procesos de intestino grueso, con un coste de 12.261 euros.

Entre los ingresos médicos (sin cirugía) más habituales, está la neumonía (con un coste medio de 4.880 euros y un total de 166.295 ingresos); las infecciones por vías urinarias (coste de 3.642 euros y 91.726 ingresos) y la bronquitis crónica (coste de 4.339 euros y 83.607 ingresos).