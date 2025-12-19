Sanidad y sindicatos sanitarios cierran filas respecto al Estatuto Marco y se verán el lunes para negociar el modelo retributivo

Aunque se mantiene buena sintonía con los sindicatos, sigue en pie la convocatoria de huelga médica para los días 14 y 15 de enero por parte de APEMYF.

El reconocimiento retributivo según la cualificación profesional es el principal punto de debate, buscando acabar con la discriminación entre categorías.

El nuevo borrador entregado por Sanidad recoge peticiones previas como la jornada ordinaria de 35 horas y avances en jubilación anticipada y parcial.

Sanidad y sindicatos sanitarios han cerrado filas sobre el Estatuto Marco y se reunirán el lunes para negociar el modelo retributivo.

El Estatuto Marco continúa su curso. El Ministerio de Sanidad ha entregado este viernes a los sindicatos sanitarios del Ámbito de Negociación un nuevo borrador, que recoge las peticiones pactadas de la anterior cita (jornada ordinaria de 35 horas y avances en jubilación anticipada y parcial).

No obstante, aún queda una de las patas importantes de la silla: conocer cómo será el modelo retributivo de la nueva clasificación profesional. Para eso, ambos han pactado volver a reunirse el próximo lunes 22 de diciembre.

Aunque esto no se puede incluir dentro del Estatuto Marco porque es competencia de otros ministerios, Sanidad se comprometió con los sindicatos a abordarlo mediante un acuerdo específico.

Así, los sindicatos precisan que ahora el “caballo de batalla” está en lograr también el reconocimiento retributivo correspondiente, como se logró con el cambio de clasificación, aseguran en un comunicado.

Al respecto, las organizaciones sindicales recalcan que, además de acabar con la discriminación que aún existía entre categorías profesionales, es fundamental que cualquier trabajador cobre lo que le corresponde en función de su cualificación y competencias profesionales.

Tras la reunión, estos han reiterado que la negociación con el departamento de Mónica García “sigue aún abierta”, con lo que las jornadas de huelga previstas para enero se mantienen “en suspenso”, pero no están desconvocadas.

A pesar de esta buena sintonía con los sindicatos sanitarios, el Ministerio tiene aún un frente abierto: las futuras huelgas médicas que hay en el horizonte.

La Agrupación por un Estatuto Médico y Facultativo (APEMYF), que reúne a 16 organizaciones sindicales, entre las que están la de Madrid, Cataluña o País Vasco, anunció oficialmente la convocatoria de huelga médica para los próximos días 14 y 15 de enero.

Por esto mismo, el equipo de Mónica García no se da por vencido e intentará llegar a un acuerdo con los médicos para frenar los paros. Mientras tanto, parece que las relaciones con la Confederación de Sindicatos Médicos (CESM) y el Sindicato Médico Andaluz (SMA) están rotas.