La gripe dispara los ingresos hospitalarios y colapsa las urgencias a menos de una semana para Navidad

El colapso sanitario se agrava por la falta de planificación y sustitución de personal, con ausencia de planes de contingencia en la mayoría de las comunidades autónomas, según denuncian sindicatos y sociedades médicas.

Las comunidades más afectadas incluyen Cataluña, Andalucía, Valencia, Madrid y Galicia, con saturación tanto en urgencias hospitalarias como en atención primaria y listas de espera de hasta 15 días.

Los hospitales han atendido picos de más de 700 pacientes diarios y han tenido que sustituir sillas por camas en urgencias por la falta de espacio; los ingresos hospitalarios han aumentado en más de un 50% respecto a la temporada anterior.

La rápida transmisión de la gripe A, especialmente de la variante 'subclado K', ha disparado los ingresos hospitalarios y colapsado las urgencias en toda España justo antes de las Navidades.

Los contagios por gripe A están avanzando de manera exponencial debido a la velocidad de transmisión de la variante 'subclado K'. Todo esto está provocando que se disparen los ingresos hospitalarios y se colapsen las urgencias a menos de una semana para que comiencen las Navidades. Algo que ya venían alertando los profesionales sanitarios desde hace semanas.

Así lo alertan desde la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) y la Sociedad Española de Medicina de Urgencias (SEMES).

Muchos hospitales se han visto obligados a atender más de 700 pacientes en un día, mientras que otros han sustituido las sillas en las urgencias por camas debido a la falta de espacio, con casi 90 pacientes esperando, denuncia CSIF.

Paralelamente, los ingresos hospitalarios se han incrementado por encima del 50%, superando ya los máximos registrados en toda la temporada pasada.

Así, Javier Millán, vicepresidente de SEMES, alerta de que las hospitalizaciones se centran especialmente en personas vulnerables: “Cada vez son más los pacientes que requieren ingreso hospitalario por complicaciones, sobre todo en mayores de 65 años, con comorbilidades como enfermedades cardiovasculares, respiratorias crónicas o situaciones de inmunodepresión”.

Por CCAA

En este sentido, los informes autonómicos confirman una tendencia claramente ascendente en la mayoría de regiones, "con incidencias muy elevadas de infecciones respiratorias agudas (IRAs) y un impacto creciente en los servicios de urgencias y hospitalización", según precisan desde SEMES en un comunicado.

Por un lado, según CSIF, las urgencias de Cataluña, Andalucía, Valencia y de Madrid están totalmente saturadas. Y la situación es muy similar en Atención Primaria, con agendas colapsadas y las urgencias pediátricas con más de cuatro horas de espera.

En concreto, Andalucía confirma la entrada en fase epidémica, con una tasa de incidencia de IRAs de 411,3 casos por 100.000 habitantes, superando el umbral basal de la temporada.

En Castilla-La Mancha las consultas de Atención Primaria están hasta arriba, con listas de espera que en muchos casos superan los 15 días, por el aumento de casos de virus respiratorios, lo que está provocando que los pacientes acudan al hospital. Lo mismo denuncian en Asturias.

En Galicia la actividad gripal ha alcanzado ya un nivel medio de intensidad, con un aumento muy significativo de la demanda asistencial. Los servicios de urgencias permanecen colapsados, con pacientes que deben esperar cuatro horas o más para ser trasladados a planta, mientras que las áreas de observación también operan al límite de su capacidad. La presión asistencial se extiende igualmente a la Atención Primaria, con 10 días de media de espera.

En el ámbito hospitalario, los ingresos por gripe aumentaron un 20%, con 332 personas hospitalizadas en una sola semana y un total acumulado de 1.675 ingresos esta temporada.

También en Cantabria numerosos pacientes permanecen en urgencias a la espera de ingreso debido a la falta de camas

disponibles, consecuencia del retraso en las altas hospitalarias.

Y en Aragón las urgencias hospitalarias llevan ya semanas saturadas, con días puntuales más graves, como la semana pasada que coincidió con la huelga de médicos.

Una mujer se vacuna contra la gripe. EP Sevilla

Por su parte, Castilla y León presenta una alta carga de infecciones respiratorias. Las urgencias hospitalarias por IRAs continúan aumentando en todos los grupos de edad.

En Murcia, el incremento de la incidencia de la gripe pasó de 52 a 180 casos por 100.000 habitantes en una sola semana. Y en Canarias, se observa un ascenso muy rápido de las infecciones respiratorias agudas. El síndrome gripal continúa aumentando hasta situarse en 125,4 casos por 100.000 habitantes, adelantándose cuatro semanas respecto al comportamiento de la temporada anterior.

En el caso de La Rioja, la evolución entre las semanas 49 y 50 muestra un ascenso claro de la gripe, que pasa de 131 a 193 casos por 100.000 habitantes.

En País Vasco, la circulación del virus de la gripe mantiene una tendencia ascendente, acompañada de un aumento continuado de los casos de bronquiolitis, mientras que la incidencia de COVID-19 permanece en niveles bajos.

En cambio, en Navarra el informe correspondiente a la semana 50 apunta a una fase de estabilización de la actividad gripal, con una incidencia de síndromes gripales de 330 casos por 100.000 habitantes. Este descenso de la incidencia se explica principalmente por la reducción del 43% en el grupo de 5 a 14 años respecto a la semana anterior.

Por último, en Baleares, aunque la tasa epidémica sigue siendo relativamente baja, la tendencia es claramente ascendente. La incidencia de la gripe se sitúa en 65 por 100.000, con una fuerte repercusión en los servicios de urgencias hospitalarios por descompensación de pacientes crónicos, especialmente en la isla de Ibiza.

Con todo, desde el sindicato, denuncian que esta situación también se debe principalmente a la "pésima planificación de la cobertura y sustitución en los permisos, vacaciones y bajas de personal de la sanidad, y a la ausencia de planes de contingencia, casi de manera generalizada en las comunidades autónomas".