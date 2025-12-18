Cristina Nadal es elegida nueva presidenta de AseBio

La nueva presidencia busca transformar el modelo de crecimiento español, fortaleciendo el ecosistema biotecnológico para lograr una economía más competitiva y sostenible.

También se han designado nuevos vicepresidentes: Rocío Arroyo (Amadix), Santiago de Torres (Atrys Health) y Carlota Gómez de la Hoz (Hipra).

Nadal es especialista en oncología, doctora y profesora de la Universidad de Barcelona, con experiencia investigadora en biología del cáncer y metástasis.

Cristina Nadal, Directora Ejecutiva de Government Affairs de MSD España, ha sido elegida nueva presidenta de la Asociación Española de Bioempresas (AseBio).

Cristina Nadal, Directora Ejecutiva de Government Affairs de MSD España, ha sido elegida como nueva presidenta de la Asociación Española de Bioempresas (AseBio) en la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria que se ha celebrado este jueves.

Desde 2023, ostentaba el cargo de vicepresidenta segunda de AseBio. Es especialista en Oncología. Doctora y profesora de la Universidad de Barcelona, tiene una amplia experiencia investigadora en biología del cáncer y metástasis, adquirida en el Memorial Sloan Kettering Cancer Center de Nueva York y el Parque Científico de Barcelona.

Los socios de AseBio han elegido también a los nuevos vicepresidentes: Rocío Arroyo, CEO de Amadix (ostentará el cargo de vicepresidenta primera); Santiago de Torres, presidente de Atrys Health (como vicepresidente segundo) y Carlota Gómez de la Hoz, Directora Ejecutiva de Asuntos Corporativos y Sostenibilidad de Hipra (vicepresidenta tercera).

Además, la Asamblea General ha elegido ocho vocalías de su Junta Directiva: Antonio López (Science & Innovation Link Office), Carles Doménech (Ability Pharmaceuticals), Carlos Buesa Arjol (Oryzon Genomics), Elena Erroba Esquiroz (3P BIOVIAN), Elena Rivas (Bionido Capital), Jordi Arnalte Olloguegui (Bayer Hispania), Laura Pellisé (Amgen) y Montserrat Vendrell (Asabys Partners)

Según ha señalado la Asociación en un comunicado, "la nueva presidencia tiene una ambición clara: transformar el modelo de crecimiento de nuestro país para impulsar una economía más competitiva, que mejore la vida de las personas y contribuya a la sostenibilidad del planeta".

Esta visión, según AseBio, se apoya en el fortalecimiento y la expansión del ecosistema biotecnológico español, "promoviendo un crecimiento sostenible y una salud de vanguardia".

"Asumir esta presidencia junto a tres profesionales y compañías referentes para la biotecnología española y global, es un orgullo y una responsabilidad que afronto con ilusión y compromiso. Hoy, más que nunca, necesitamos un sector unido, conectado y preparado para afrontar los retos de un mundo en transformación", defiende Nadal.

Y termina: "Es el momento de impulsar una biotecnología presente en las conversaciones públicas y estratégicas, creando las condiciones que permitan a nuestras empresas y centros innovar y crecer", señala Nadal.