Mónica García defiende que el preacuerdo sobre el Estatuto Marco incluye a médicos pero CESM niega su participación

Cruce de versiones. Este pasado lunes, el Ministerio de Sanidad llegó a un preacuerdo con los sindicatos sanitarios del Ámbito de Negociación sobre el Estatuto Marco en el que se incluirá una jornada ordinaria de 35 horas y avances en la jubilación parcial y anticipada.

No obstante, tras esto, todo ha explotado por los aires y ha provocado que los médicos mantengan el hacha de guerra. Los facultativos denuncian que no se han tenido en cuenta sus demandas en esas negociaciones.

Sanidad defiende que los médicos también están incluidos en este acuerdo, no obstante, los sindicatos más representativos (CESM y el SMA) niegan haber participado en esa reunión.

Aparte de lo desafortunado de la comparación clasista de compañeros de trabajo con animales, es que se trata de un bulo.



En la mesa de negociación del ámbito sí está el sindicato médico CESM, en coalición con SATSE. El representante de CIG-Saúde es médico y los sindicatos CCOO,… https://t.co/5EHbmNxAHR — Mónica García (@Monica_Garcia_G) December 16, 2025

"En el preacuerdo al que llegamos ayer en la mesa sindical había representantes de los médicos. Es un bulo que en la mesa sindical no haya representantes de los médicos. Está CESM, que es uno de los sindicatos convocantes de las huelgas, y están otros representantes médicos. Además, UGT, CCOO y CSIF, por supuesto, también los representan", aseguró el pasado martes. También lo señaló nada más terminar la reunión con los sindicatos en sus redes sociales.

Por su parte, CESM y el SMA recuerdan que el departamento no ha firmado nada con el comité de huelga y que ese preacuerdo queda lejos de las reivindicaciones que están llevando a cabo los sindicatos médicos.

"Todo esto refuerza la demanda de una negociación directa con la Administración de los representantes de los médicos y facultativos", precisan en un comunicado.

Pese al optimismo de Sanidad, todavía no hay nada cerrado. Para escuchar las peticiones de los médicos e intentar paralizar las huelgas que hay en el horizonte, el departamento se sentará este miércoles con ambas organizaciones sindicales (CESM y el SMA).

Peticiones clave

Cabe recordar que en la anterior cita, el equipo de Mónica García se comprometió a tener varias reuniones con los médicos sobre varios aspectos clave como: el de conseguir una norma y un ámbito de negociación propios, retribución de las guardias como jornada extraordinaria o debatir sobre la exclusividad entre la sanidad privada y pública.

A pesar de que García se ha mantenido rotunda y ha rechazado en numerosas ocasiones la creación de una norma propia para el colectivo.

En caso de no producirse dichos avances, los médicos avisan que continuarán con las movilizaciones.

"Nos veremos obligados a escalar en el conflicto y aumentar las jornadas de paro hasta llegar a la huelga nacional indefinida que se mantiene convocada (todavía sin fecha) a la espera de ver cómo evolucionan las negociaciones", terminan.

Los médicos cuentan también con el apoyo de la Agrupación por un Estatuto Médico y Facultativo (Apemyf) a la que pertenecen sindicatos médicos de todo el país (aglutina a 16 organizaciones) como el madrileño (Amyts) o el catalán (Metges).

De forma paralela, estos ya han hecho oficial su convocatoria de huelga nacional, que será entre los días 14 y 15 de enero "si Sanidad no negocia con ellos sus propias condiciones laborales", ha aclarado el sindicato médico madrileño en sus redes sociales.