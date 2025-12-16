Muface negociará con las autonomías para que los mutualistas puedan usar el 112

CSIF expresa preocupación por la falta de presupuestos en Muface, que ha reducido drásticamente su remanente de tesorería en los últimos años.

El sindicato CSIF valora los nuevos planes, pero mantiene su vigilancia sobre incidencias en la atención sanitaria y la gestión de quejas de los mutualistas.

El Consejo General de Muface ha aprobado el Plan Operativo Anual para 2026 y el Plan Estratégico 2026-2028, incluyendo la revisión del copago farmacéutico y la mejora del acceso al 112.

Muface iniciará negociaciones con las comunidades autónomas para que los mutualistas puedan acceder a servicios de emergencia sanitaria a través del 112 sin tener que pagar.

En septiembre, miles de personas firmaron una protesta de Change.org para que los usuarios de Muface no tengan que pagar por los servicios sanitarios de emergencia que reciban mediante el 112. La mutualidad ha escuchado esta petición y se está poniendo en marcha para modificar esta situación.

Así lo indican desde CSIF. El sindicato es parte del Consejo General de Muface, que ha aprobado este martes el Plan Operativo Anual para 2026 y el Plan Estratégico 2026-2028, que ya ha adelantado este periódico.

Dentro del plan operativo se van a abordar algunas reivindicaciones de los mutualistas. Entre ellas la citada. Concretamente, "Muface ha informado sobre la próxima creación de un grupo de trabajo que analice la revisión del copago farmacéutico y retomar las negociaciones con las comunidades autónomas para el uso del 112".

"Desde CSIF entendemos que los planes operativos y estratégico son muy ambiciosos y atienden a las demandas realizadas por nuestra organización en anteriores consejos generales (seguimiento de la calidad asistencial y del concierto o culminar la implantación de la receta electrónica)", indican desde el sindicato.

"CSIF valora esta voluntad de mejora. En todo caso, nos mantendremos vigilantes atendiendo las incidencias en la atención sanitaria que todavía nos llegan", añaden las fuentes consultadas.

"Fundamentalmente, trabas administrativas para la realización de pruebas, visados de medicamentos y operaciones quirúrgicas. El sindicato atiende estas quejas y las traslada a la mutualidad para que las aseguradoras sanitarias las resuelvan", afirman.

Además, "reiteramos nuestra preocupación por la ausencia de presupuestos, que ha liquidado el remanente de tesorería para afrontar gastos: pasando de los 282 a los 7,9 millones de euros, según los últimos datos disponibles".