Grifols podrá comercializar en Europa los derivados de plasma que produzca en Egipto

Grifols ha recibido la certificación de la Agencia Europea de Medicamentos (EMA) de toda la cadena de valor de Grifols Egypt for Plasma Derivates (GEPD) en Egipto. Esto implica que la compañía podrá comercializar los productos que fabrique allí en Europa.

GEPD es la joint venture constituida en 2020 por Grifols y la National Service Projects Organization de Egipto.

La española ha informado este martes a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) de la concesión de esta certificación, que se produce tras la inspección de calidad realizada en los centros de plasma propiedad de GEPD.

Según ha comunicado la empresa, la EMA ha verificado que todos los procedimientos, la selección de donantes, los métodos de obtención de plasma, los controles de calidad y las condiciones de almacenamiento, entre otros aspectos, cumplen con los estándares de calidad y seguridad exigidos por la legislación europea.

De esta manera, esta certificación permitirá no sólo fabricar productos plasmáticos por parte de GEPD, sino también comercializarlos en toda Europa y en aquellos países que siguen la regulación de la EMA.

La obtención de esta certificación para el plasma egipcio supone un "hito relevante" para la compañía española, ya que Grifols se convierte en la primera empresa de plasma en alcanzar este paso.

Este reconocimiento sitúa además a Egipto como el primer país de África y Oriente Próximo en operar un sistema plenamente integrado de recogida y procesado de plasma que cumple las normas internacionales "más estrictas".

También facilita que el país avance hacia la exportación del excedente de medicamentos derivados del plasma egipcio a otros mercados, especialmente en Europa.