El Gobierno aprueba un nuevo programa estratégico para dar continuidad al PERTE para la salud de vanguardia

La ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno este martes en el complejo del Palacio de la Moncloa EFE/ Mariscal

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes un programa estratégico de salud de vanguardia para el periodo 2025-2027, impulsado por el Ministerio de Ciencia y el Ministerio de Sanidad, que busca dar continuidad al PERTE para la salud de vanguardia, "el proyecto más ambicioso que se ha desplegado nunca" en España sobre salud, según ha referido Diana Morant.

"Desde su puesta en marcha en 2021, este PERTE ha movilizado más de 2.800 millones de euros, de los que más de 2.500 provienen precisamente de la inversión pública, de la inversión del Estado. Este esfuerzo ha contribuido a consolidar a España como referente global en ensayos clínicos, también en medicina personalizada y en tecnologías sanitarias avanzadas", ha subrayado la titular de Ciencia.

El nuevo programa pretende continuar con las líneas de trabajo del PERTE para "reforzar" el Sistema Nacional de Salud (SNS). Así, su primera prioridad será continuar impulsando el desarrollo equitativo de abordajes innovadores de medicina personalizada, predictiva, preventiva, participativa y poblacional.

"Seguimos insistiendo en el objetivo principal del PERTE: promover el desarrollo y la fabricación en España de productos biotecnológicos, tecnología sanitaria y medicamentos innovadores", ha explicado.

Junto a esto, el programa pretende seguir favoreciendo el desarrollo y la implementación de los servicios sanitarios digitales, impulsando por ejemplo los espacios de datos, así como favorecer la incorporación de innovación tecnológica para reforzar el SNS.

También dará continuidad al modelo de gobernanza que se inició en el PERTE, la Alianza de Salud de Vanguardia, que incluye a los principales agentes públicos y privados del sistema de ciencia, a los representantes de los pacientes y a las comunidades autónomas.

En su intervención, Diana Morant ha puesto en valor la apuesta "sostenida" del Gobierno de Pedro Sánchez durante los últimos siete años por la ciencia y la innovación. "Esto hace en general que el país avance, que gane peso económico, industrial y también estratégico en el conjunto de Europa", ha destacado.

Modelo productivo

En esta línea, ha subrayado que España es hoy un país con un modelo productivo "mucho más basado en la economía del conocimiento" y en el "apoyo" al talento nacional.

En concreto, apuntando a los datos de Eurostat, ha resaltado que España ha crecido por quinto año consecutivo por encima de la media de la Unión Europea en inversión en innovación y desarrollo (I+D).

"En el año 2024, el crecimiento fue de un 6,9 por ciento, que es prácticamente el doble que el 3,6 por ciento europeo. Es el mayor crecimiento en la Unión Europea, es decir, nuestra inversión en I+D crece más que en Francia, que en Italia o que en Alemania.

Desde el año 2018, la inversión en I+D. que ha hecho nuestro país ha crecido más de un 60 por ciento, y el empleo en I+D un 31 por ciento", ha afirmado.