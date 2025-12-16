Las ayudas de gafas y lentillas para menores de 16 años llegan este miércoles: más de 2.300 ópticas las ofrecerán

Más de medio millón de menores podrían beneficiarse de estas subvenciones, que, por primera vez, incluyen la salud visual en la cartera de servicios del Sistema Nacional de Salud.

La ayuda será universal, sin importar la situación económica, necesidades visuales o comunidad autónoma del menor.

El Plan Veo, con 48 millones de euros de presupuesto, cubrirá parcialmente el coste de monturas básicas, lentes graduadas y lentillas hasta diciembre de 2026.

Desde este miércoles, menores de 16 años pueden solicitar ayudas de hasta 100 euros para gafas y lentillas en más de 2.300 ópticas.

El 'Plan Veo' ya está en marcha. A partir de este miércoles, los menores de 16 años podrán solicitar una ayuda de hasta 100 euros para la compra de gafas y lentillas. Y más de 2.300 ópticas las ofrecerán.

Así lo ha señalado Mónica García, ministra de Sanidad, en la presentación del Plan este martes, en la que también ha estado presente Juan Carlos Martínez, presidente del Consejo General de Colegios de Ópticos-Optometristas (Cgcoo).

Esta entidad será la encargada de canalizar dichas subvenciones y transferir las partidas económicas a cada centro. Así, cada óptica contará con una ayuda de más de 20.800 euros.

¿Y cómo se podrá acceder a ellas? La solicitud se hará de forma diferente dependiendo de la edad del niño. "En el caso de los menores de 6 años tendrán que acudir a una consulta de Atención Primaria y si ahí el profesional estima que el niño necesita gafas se le derivará directamente a la óptica. Después de eso, podrá acudir a uno de estos 2.300 y con la prescripción del médico podrá solicitar la ayuda", ha afirmado García.

En el caso de los mayores de 6 años: "será aún más fácil. Simplemente, con acudir a una óptica se le mirará cuál es esa corrección visual que necesita y a partir de ahí podrán beneficiarse de esas gafas o lentillas", ha continuado.

Con todo, el plan cuenta con una dotación presupuestaria de 48 millones de euros: las ayudas cubrirán parcialmente el coste de productos ópticos esenciales, como monturas básicas con lentes graduadas orgánicas con antirreflejante, lentes de contacto y soluciones de mantenimiento durante un año (hasta diciembre de 2026).

Durante la presentación, la ministra ha aclarado que la puesta en marcha de este plan supone un "salto en la protección de la salud de los ciudadanos, ya que por primera vez se incluye la salud visual dentro de la cartera de servicios del Sistema Nacional de Salud (SNS)", ha expresado.

Medio millón

"En España hay 721.000 niños y niñas que tienen problemas visuales y no pueden permitirse la compra de unas gafas", recalcó Pedro Sánchez cuando anunció el plan el pasado mes de mayo.

Por lo que, según calcula el Gobierno, más de medio millón de menores de 16 podrían beneficiarse de estas subvenciones.

Estas ayudas serán universales, es decir, cualquier menor podrá acceder a dicha prestación, independientemente de su situación económica, de sus necesidades visuales o de la comunidad autónoma en la que resida.