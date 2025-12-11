Quirón, tras las críticas de Mónica García: "Nuestros resultados no admiten interpretación ideológica"

Mónica García, ministra de Sanidad, está usando la polémica que rodea al Hospital de Torrejón de Ardoz, gestionado por Ribera, para atacar a Quirón Salud y los cuatro hospitales públicos que gestiona en Madrid. Sin embargo, desde la empresa defienden que sus críticas están "formuladas desde una óptica ideológica, alejadas de la realidad asistencial y de la evidencia disponible".

Así lo indica la propia Quirón en un comunicado enviado por la dirección corporativa de la compañía a los trabajadores de los cuatro hospitales que gestiona en Madrid: Fundación Jiménez Díaz, Rey Juan Carlos, General de Villalba e Infanta Elena.

El texto, al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL-Invertia, recuerda que la lista de espera quirúrgica en España es de 126 días y la demora para una primera consulta hospitalaria supera los 105. Y que la valoración ciudadana del sistema sanitario público se sitúa en un 6,3 sobre 10.

"Frente a este contexto general, nuestros cuatro hospitales públicos muestran unos resultados que no admiten interpretación ideológica, porque son datos públicos, comparables y auditados", apunta el comunicado.

Concretamente, las esperas para una cirugía están entre los 13 y los 25 días en los cuatro centros. De hecho, el de Villalba "es el centro con menor demora de toda la Comunidad (13,52 días)" de Madrid.

"La satisfacción del paciente supera el 90% en todos los centros, situándonos como referentes en todos los modelos de complejidad", apunta.

Finalmente, "nuestra cartera asistencial está alineada con las prioridades que el mismo Ministerio identifica: enfermedad cardiovascular, cáncer, patologías respiratorias y salud mental, con unidades de alta resolución, tecnología diagnóstica avanzada y equipos multidisciplinares".

"Nuestro trabajo habla por nosotros. En un debate cada vez más polarizado, los datos son un ancla", añade el texto, firmado por Cristina Caramés, directora corporativa Asistencial y de Investigación.

"No existe un único modelo válido. Lo que sí existe es una obligación moral y técnica innegociable: poner los datos clínicos, los resultados y la experiencia del paciente en el centro de la política sanitaria", continúa.

"Nada de esto debe llevarnos a la complacencia. Al contrario, nos recuerda la responsabilidad de seguir demostrando, con hechos, que un modelo de gestión eficiente y centrado en el paciente fortalece al sistema público".

Finalmente, agradece a los trabajadores "seguir trabajando con profesionalidad incluso cuando el entorno genera ruido externo. Gracias por demostrar cada día que nuestro compromiso con la sanidad pública se refleja en hechos, no en discursos".

Cabe recordar que García ha acusado a Quirón de representar un modelo que "intenta parasitar" el sistema sanitario público. Y ha ordenado a la Alta Inspección que amplíe a sus centros la investigación que ya tiene en marcha en el Hospital de Torrejón.