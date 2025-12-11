La gripe fuerza a 3 CCAA a imponer la mascarilla mientras Sanidad busca un acercamiento con los médicos en plena huelga

Murcia y Cataluña han decretado la obligatoriedad de la mascarilla en hospitales y centros de salud, mientras Aragón la exige principalmente a profesionales con atención directa a pacientes.

Los contagios por gripe se están disparando de forma acelerada, debido a la aparición de una nueva variante del virus. Esto ha hecho que tres comunidades (Aragón, Murcia y Cataluña) tomen medidas preventivas e impongan el uso obligatorio de las mascarillas en centros sanitarios y hospitales. Todo esto sucede en plenas jornadas de huelga nacional médica que se sucederán hasta el próximo viernes 12 de diciembre.

Unos paros, que según los sindicatos médicos, están teniendo una participación del 85%. Todo esto ha hecho que el Ministerio de Sanidad mueva ficha: convocará una nueva reunión con los facultativos para este jueves 11 de diciembre.

Por su parte, Aragón, Murcia y Cataluña han decidido imponer la mascarilla obligatoria, ante el temor de los avances de los contagios tras el paso del puente de la Constitución y el inicio de la huelga médica.

La primera en dar el paso fue Aragón, que la decretó el pasado lunes 24 de noviembre. La autonomía ha impuesto el cubrebocas obligatorio para profesionales que prestan atención directa a la ciudadanía en servicios en centros sanitarios, sociosanitarios y de servicios sociales especializados, si la dirección del centro así lo considera.

Para el resto de profesionales (sin atención directa), así como para pacientes y otros usuarios, la orden dispone el uso "altamente recomendado de la mascarilla".

En Murcia, la obligatoriedad ha entrado en vigor este mismo martes 9 de diciembre (coincidiendo con el inicio de la huelga). Y se extenderá hasta, al menos, el próximo 30 de diciembre. Así, la norma afecta a las personas que acudan a hospitales y centros de salud, como también a los servicios de urgencias extrahospitalarios.

Esta medida llega tras el último informe epidemiológico que refleja el ascenso de la ola de la gripe y cómo la epidemia se ha adelantado cuatro semanas con respecto al año pasado.

El "pronunciado ascenso en la semana 48 respecto a la 47 -más del doble- indica que se está produciendo una rápida progresión de la infección gripal", señalaba la Consejería este martes.

También, la región aconseja con carácter general el uso de mascarillas en personas especialmente vulnerables o inmunodeprimidas, así como en quienes muestren o tengan síntomas de afección respiratoria. Y se recomienda su uso en los centros y servicios del ámbito social dedicados a la atención de personas mayores y/o con discapacidad, en los que exista una mayor interacción entre profesionales y pacientes, en especial en farmacias.

Por último, Cataluña se ha sumado a la lista. La Generalitat también ha decretado su uso obligatorio en centros de salud, hospitales y residencias (personas mayores y personas con discapacidad) tanto para profesionales sanitarios como para pacientes y visitantes. La orden ha entrado en vigor este pasado miércoles y tendrá vigencia, de momento, en los próximos 15 días.

Además, ante este temor, la mayoría de comunidades autónomas han elevado los servicios mínimos por huelga. Muchas los están poniendo del 50%, por ejemplo, en Atención Primaria e incluso, en el caso de urgencias, del 100%.

"Han doblado los servicios mínimos en comparación con las anteriores convocatorias. Esto claramente demuestra que la administración está preocupada por la huelga, porque saben que el seguimiento va a ser importante. Todo ello, en unas circunstancias en las cuales la huelga se celebra en medio de un puente, en fechas previas a la Navidad, con el repunte de gripe", señalaba Víctor Pedrera, secretario general de la Confederación de Sindicatos Médicos (CESM) a este medio.

Con todo, el pico de gripe ha hecho que muchos rescaten la mascarilla. De hecho, su demanda se ha disparado un 385% en las dos últimas semanas, según los datos de la cooperativa farmacéutica Cofares.

Más demanda

Los datos registran un fuerte incremento en la demanda de productos asociados a la prevención y tratamiento de infecciones respiratorias, coincidiendo con la llegada adelantada de la gripe.

También, la cooperativa muestra un aumento del 150% de la venta de test de antígenos, incluidos los combinados que permiten diagnosticar el SARS-CoV-2 (covid), el virus de la gripe A y el de la gripe B. Asimismo, los productos destinados al alivio de síntomas de gripes y resfriados han experimentado un repunte del 47%.