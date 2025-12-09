Ribera asegura que su auditoría interna avala "la buena gestión asistencial" del Hospital de Torrejón

La ministra de Sanidad solicita información detallada sobre la gestión del hospital y otros centros gestionados por Quirón Salud.

Las grabaciones filtradas señalan que el CEO pidió rechazar pacientes menos rentables para aumentar beneficios, pero Ribera califica estas informaciones de malintencionadas y fuera de contexto.

El presidente de Ribera niega categóricamente cambios en procesos de triaje, reutilización de material sanitario o manipulación en criterios de asistencia.

Ribera concluye su auditoría interna en el Hospital de Torrejón y asegura que avala la buena gestión asistencial del centro.

Ribera ha terminado la auditoría interna que anunció sobre la gestión del Hospital de Torrejón. Emmanuel de Geuser, presidente de la compañía y CEO de Vivalto Santé, grupo al que pertenece, afirma que sus resultados "avalan la buena gestión asistencial del hospital".

Así lo indica en un comunicado de la propia Ribera. De Geuser niega "categóricamente cualquier tipo de instrucción dada desde la compañía a los profesionales del Hospital Universitario de Torrejón de Ardoz, que han sido objeto de acusación durante los últimos días. No se ha cambiado proceso de triaje alguno, no se ha reutilizado material sanitario, ni se ha manipulado el criterio de asistencia".

El centro hospitalario está en el ojo del huracán después de que unas grabaciones revelaran que el CEO del Grupo Ribera, Pablo Gallart, pidió a sus mandos realizar menos intervenciones o rechazar pacientes menos rentables a costa de subir las listas de espera. El objetivo era aumentar el beneficio del hospital en "cuatro o cinco millones".

Sin embargo, en el comunicado citado, De Geuser afirma que estas informaciones son "filtraciones malintencionadas y la interpretación interesada de las palabras del CEO manifestadas en una reunión privada que tuvo lugar el pasado mes de septiembre", todo sacado de contexto, asegura. El objetivo ha sido "perjudicar el prestigio personal y profesional tanto del CEO como de la propia empresa".

"Los resultados de la auditoría interna efectuada por Ribera avalan la buena gestión asistencial del hospital" recoge el comunicado. De Geuser afirma que se reserva "el derecho a emprender acciones legales" ante "las gravísimas y falsas acusaciones vertidas en distintos medios de comunicación".

El CEO de Viva Santé se ha reunido con Fátima Matute, consejera de Sanidad, para trasladarle el resultado de la auditoría.

Cabe recordar que Mónica García, ministra de Sanidad, ha puesto a la Alta Inspección de su departamento en este asunto.

De hecho, ha remitido una solicitud oficial a la Comunidad de Madrid, requiriendo información detallada sobre la gestión del Hospital Torrejón, además de toda la información sobre los hospitales gestionados por Quirón Salud.

"Hemos pedido información detallada sobre las investigaciones iniciadas supuestamente tras las declaraciones del CEO que pidió ajustar las listas de espera para aumentar los beneficios. Hemos pedido las autorías económicas y de gestión de los últimos cuatro años", ha subrayado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.