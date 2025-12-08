Las listas de espera aumentan un 61% en diez años pese a que tenemos un 57% más de médicos en la sanidad pública

El envejecimiento de la población y el aumento de patologías crónicas también contribuyen al mayor déficit de atención en el sistema sanitario.

El incremento de médicos no ha solucionado el problema de las listas de espera debido a la mala planificación de recursos y la desigual distribución de profesionales por especialidades y territorios.

El tiempo medio de espera para consulta con especialista ha subido a 105 días y para operaciones a 126 días, siendo dermatología y neurología las especialidades con esperas más largas.

Las listas de espera en la sanidad pública española han aumentado un 61% en diez años, a pesar de contar con un 57% más de médicos que en 2014.

Las listas de espera de la sanidad pública española se han disparado un 61% en comparación con hace diez años, pese a que el número de médicos ha aumentado un 57% en comparación con 2014. De esta manera, el tiempo medio de espera para tener una consulta con un especialista es de 105 días de media frente a los 65 de 2014.

Y lo mismo ocurre con el tiempo de espera para operarse: se ha incrementado un 45%. Se pasa de los 87 días en 2014 a los 126 de 2024. Así, lo señala el Informe anual del Sistema Nacional 2024 publicado recientemente por el Ministerio de Sanidad.

Pero es que la situación empeora todavía más en ciertas especialidades. Encabezan la lista dermatología (131 días de espera), neurología (129 días) y traumatología (119 días).

En dermatología el tiempo de espera se ha disparado un 147% (sólo 53 días en 2014) y un 7% en traumatología (111 días en 2014). No obstante, en neurología se ha conseguido reducir en diez años un 18% (antes 158 días).

Así, el estudio refleja que la evolución de los años presenta una cierta variabilidad, con una tendencia ascendente constante en los últimos 4 años, alcanzando en 2024 el valor más alto de la serie, 105 días, 16 días más que en 2021.

Si se comparan las cifras con la evolución del número de profesionales que se han incorporado al Sistema Nacional de Salud (SNS) en los últimos años, se observa el efecto contrario: el número de médicos ha crecido un 57%.

En concreto, se pasa de 1112.346 médicos en 2014 a 176.918 en 2023 (datos más recientes).

Más que nunca...

Estos datos van en la misma línea que las conclusiones del último estudio sobre Demografía Médica elaborado por la Organización Médica Colegial (OMC). La institución afirma que, en la actualidad, España cuenta con más médicos que nunca. De hecho, supera a la media europea. Pero si es así, ¿por qué siguen faltando en la sanidad española y hay un gran déficit?

Pues la respuesta está en la falta de planificación de recursos humanos y en que hay una desigual distribución por especialidades y territorios.

Ocho autonomías superan la media nacional de 568 médicos en activo por cada 100.000 habitantes (Madrid, Asturias, Navarra, Aragón, País Vasco, Cantabria, Castilla y León y Extremadura), mientras que Andalucía, Castilla-La Mancha, Ceuta y Melilla se sitúan por debajo.

"Esto refleja que estamos menos dotados de médicos en la España vaciada, en territorios donde hay una gran dimensión geográfica y en lugares de difícil cobertura", denunciaba José María Rodríguez, secretario general de la OMC tras la presentación del estudio hace unas semanas.

Y si se analiza el número de médicos por especialidades se puede ver ese gran déficit del que tanto se habla: sobre todo en Atención Primaria (AP). Por ejemplo, de los 176.918 médicos que cifra el informe del SNS, sólo el 4,7% de ellos (37.697) son de esta especialidad. La gran mayoría (95.702) trabajan en Atención hospitalaria; 3.708 en urgencias y 33.378, residentes.

Con todo, la evolución de los años pone las conclusiones sobre la mesa. El número de facultativos de Medicina Familiar ha crecido un 10,8% en diez años, es decir, sólo se han incorporado 3.697 médicos de AP a la sanidad pública.

Otra de las causas del déficit de profesionales es el aumento de la población envejecida, que lleva consigo la aparición de más patologías crónicas y por consiguiente precisa de una mayor atención asistencial.

También, ha aumentado el número de población mayor de 65 en estado de dependencia (se ha elevado casi 4 puntos porcentuales), ahora representa el 31,3% del 53% total de España.