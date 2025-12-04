Los médicos rechazan la nueva propuesta de Sanidad sobre el Estatuto Marco y mantienen las jornadas de huelga

Los médicos insisten en que no se ha reconocido el nivel de responsabilidad ni la formación específica dentro del grupo A, ni se ha mejorado la retribución ni las condiciones laborales.

Entre los motivos del rechazo están la falta de garantías en el tratamiento de las guardias, la movilidad forzosa y la ausencia de medidas para evitar la exclusividad de los mandos intermedios.

La Confederación de Sindicatos Médicos (CESM) critica que no se haya concedido un Ámbito de Negociación propio ni una diferenciación profesional clara para los médicos.

Los médicos han rechazado la nueva propuesta del Ministerio de Sanidad sobre el Estatuto Marco y mantienen las jornadas de huelga previstas del 9 al 12 de diciembre.

Finalmente, la propuesta de Sanidad no ha convencido a los médicos que mantienen las jornadas de huelga (del 9 al 12 de diciembre). La Confederación de Sindicatos Médicos (CESM) ha debatido ese nuevo borrador con el equipo directivo durante la mañana de este jueves para llegar a una conclusión final: rechazar la oferta del departamento.

Entre los principales motivos se encuentra alcanzar el Ámbito de Negociación propio, una de las demandas que los galenos han reiterado en numerosas ocasiones. No obstante, parece que el Ministerio no ha cedido a esta pretensión.

"No nos soluciona nada agrupar en un capítulo específico normas que regulen aspectos laborales exclusivos del médico, ni la oferta de crear mesas técnicas exclusivas para abordar la problemática del facultativo, mientras la composición de estas siga siendo la misma que la de la sectorial controlada por sindicatos poco o nada representativos entre el colectivo médico e incluso con intereses contrarios al mismo", afirma CESM en un comunicado.



La creación de una nueva categoría profesional era otra de las demandas de los médicos. "El Ministerio sigue manteniendo su postura de no diferenciar en grupos distintos a titulados MECES III con titulados MECES II, de tal forma que graduados de 240 créditos con formación especializada (por ejemplo, enfermería) podrían tener el mismo nivel que un médico con 360 créditos", señalan.

Y así continúan que "el nivel de responsabilidad" no ha sido tenido en cuenta para la clasificación. Además, no se contempla la modificación del EBEP para la creación de una diferenciación dentro del grupo A para los MECES III (médicos) con la creación del grupo A1+ (una de las peticiones de los galenos).

Guardias

También la propuesta no termina de convencer con respecto al tema de las guardias. "No se califica la jornada de guardias como actividad extraordinaria ni se garantiza su retribución por encima de la hora ordinaria y que dichas horas computen como tiempo trabajado para la jubilación, ni un calendario claro y bien definido para

establecer la voluntariedad de las mismas".

De esta manera, han sentenciado: "La Administración pretende que la guardia médica siga siendo el mecanismo para garantizar asistencia completa con plantillas insuficientes. No se nos ofrecen garantías suficientes para que no se siga obligando a compañeros a tener jornadas semanales de más de 45 horas, puesto que el comodín de las necesidades del servicio sigue vigente a pesar de todo".

También, se rechaza la nueva oferta de Sanidad porque no se garantiza poner coto a la "movilidad forzosa".

Por último, han destacado que el colectivo médico no va a permitir un régimen de incompatibilidades discriminatorio, y al mismo tiempo las mismas retribuciones por diferente trabajo.

Del mismo modo, "no podemos permitir la exclusividad de los mandos intermedios. Un sistema de salud en el que la fuga de médicos es uno de sus principales problemas, no puede poner más trabas para atraer talento", terminan.