Ribera anuncia una auditoría en el Hospital de Torrejón y Gallart, su CEO, pide ser apartado de su gestión

La Consejería de Sanidad de Madrid asegura que no ha detectado incumplimientos del contrato y supervisa que la atención sanitaria se preste con calidad e igualdad.

Gallart ha solicitado ser apartado de la gestión directa del Hospital de Torrejón mientras dure la auditoría, aunque mantiene el puesto de CEO del grupo.

Tras la filtración de la grabación, el Grupo Ribera ha anunciado una auditoría en profundidad para garantizar el cumplimiento de los estándares de calidad y ética.

El CEO del Grupo Ribera, Pablo Gallart, pidió en una reunión reducir intervenciones o rechazar pacientes menos rentables para aumentar beneficios en el Hospital de Torrejón.

El Hospital de Torrejón está en el ojo del huracán. Una grabación del CEO del Grupo Ribera, Pablo Gallart, que gestiona el centro, revela que en una reunión de finales de septiembre pidió a sus mandos realizar menos intervenciones o rechazar pacientes o procesos menos rentables a costa de subir las listas de espera. El objetivo era aumentar el beneficio del hospital en "cuatro o cinco millones".

Ribera ha emitido un comunicado en el que anuncia que ejecutará una "auditoría en profundidad" tras estas informaciones, publicadas por el diario El País. El objetivo es "garantizar que no se ha producido ningún incumplimiento de los estándares de calidad en la atención a los pacientes, de la ética profesional, ni de la ley".

De cara a esta auditoría y mientras se esté haciendo, Gallart ha solicitado al presidente de Ribera, Emmanuel de Geuser, desvincularse de las responsabilidades sobre la gestión del Hospital de Torrejón. Con todo, según se interpreta por el comunicado, mantendrá el puesto de CEO.

"El Grupo sanitario Ribera mantiene su compromiso con el sistema sanitario público para seguir ofreciendo al paciente la mejor atención posible. Ésta ha sido siempre la prioridad para el Hospital de Torrejón y para Ribera en sus 26 años de historia", añade el texto.

Desde la Consejería de Sanidad de Madrid, aseguran que "no se ha detectado hasta la fecha ningún incumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato de concesión de servicio público".

Con todo, añaden que "en ningún caso se va a tolerar ningún tipo de actuación o práctica que pueda perjudicar el acceso a la asistencia sanitaria, que será prestada siempre con la mayor calidad y en igualdad de condiciones en todos los hospitales del Servicio Madrileño de Salud (Sermas)".

Por ello, durante este miércoles se reunieron con carácter de urgencia con la cúpula directiva de Ribera. Un equipo multidisciplinar de la Consejería se personó en el hospital para constatar in situ la adecuada prestación del servicio en todos sus ámbitos.