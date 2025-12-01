El Tribunal de Cuentas pide "obviar" homologar los títulos extranjeros de "especial necesidad" como los sanitarios

Se propone aplicar a los solicitantes extracomunitarios el mismo régimen que a los nacionales de la UE o eliminar la homologación previa en casos de especial necesidad y experiencia profesional acreditada.

El informe critica deficiencias estructurales y operativas en el proceso de homologación, como falta de recursos humanos, herramientas informáticas insuficientes y carencias en la gestión de tasas.

A 30 de junio de 2025, existen más de 80.000 solicitudes de homologación de títulos extranjeros pendientes de resolución en España.

El Tribunal de Cuentas recomienda al Gobierno eliminar la homologación previa de títulos extranjeros para profesiones reguladas de especial necesidad, como las sanitarias, si el solicitante tiene experiencia reconocida.

El sistema de homologación de títulos extranjeros necesita una revisión. Así lo ha señalado el Tribunal de Cuentas en un informe. La entidad ha recomendado al Gobierno la posibilidad de "obviar" el requisito de la homologación para las profesiones reguladas de especial necesidad y con una experiencia profesional reconocida, como pueden ser la de los sanitarios.

Ante el gran número de expedientes acumulados, que a 30 de junio de 2025 ascendían a 80.648 solicitudes de homologación pendientes de resolución, el Tribunal de Cuentas reclama un esfuerzo "decidido" para agilizarlos.

Así lo señala en el Informe de fiscalización ‘¿Es eficaz y transparente el procedimiento de homologación de las enseñanzas universitarias de sistemas educativos extranjeros?’, que analiza las medidas adoptadas por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades a fin de dotar a las homologaciones de agilidad y transparencia en su tramitación.

Resoluciones

Y es que aunque esta institución ha valorado que el número de resoluciones en el primer semestre de 2025 se ha acelerado al superar por primera vez al de solicitudes registradas, todavía considera insuficiente el procedimiento y mecanismos adoptados, tanto a nivel de recursos humanos como informáticos.

Desde 2024 se produce una entrada de unas 30.000 solicitudes de homologación de títulos de extranjeros cada año, "lo que dificulta reducir la acumulación de expedientes y cumplir el plazo de resolución", apunta el documento.

En este sentido, deja la puerta abierta a valorar la extensión del régimen normativo aplicable a los nacionales de la UE y a los solicitantes extracomunitarios y propone al Gobierno agilizar la incorporación de sanitarios y otros profesionales extracomunitarios eliminando la homologación previa en casos de necesidad y experiencia reconocida.

Señala que a los solicitantes extracomunitarios se les podría aplicar el mismo régimen normativo que a los nacionales de la Unión Europea (UE) o bien eliminar el requisito de la homologación previa en casos de especial necesidad.

Permitir que, en lugar de pasar primero por el proceso de homologación, se dirijan directamente al departamento ministerial competente para valorar su capacidad para ejercer la profesión.

Esto aplicaría a profesiones reguladas consideradas de especial necesidad, siempre que el solicitante acredite una experiencia profesional formalmente reconocida de entre cinco y quince años en su país de origen.

Homologaciones

Esta última opción busca reducir los plazos, ya que se evitarían los dos procedimientos administrativos (homologación y reconocimiento de cualificaciones profesionales).

Hasta ahora, el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades había aprobado unos procedimientos para agilizar la homologación de títulos de educación superior extranjeros a los correspondientes títulos universitarios españoles que habilitan para el ejercicio de una profesión regulada en España.

Pero el Tribunal señala que existen deficiencias "estructurales y operativas" en el procedimiento, como las que derivan de una regulación insuficiente en los sistemas de identificación y firma electrónica, o la falta de aprobación y actualización de la lista de profesiones reguladas.

Destaca también la ausencia de manuales integrales, la insuficiencia de los recursos humanos o deficiencias en herramientas informáticas.

"Todo ello tiene como consecuencia el incumplimiento del plazo máximo de seis meses para dictar resolución", recalca.

El Tribunal también critica que haya limitaciones relevantes en el control del cobro de las tasas a consecuencia de las aplicaciones informáticas utilizadas, así como la falta de una contabilidad analítica que permita discriminar los costes directos e indirectos atribuibles a las distintas funciones y servicios relacionados con la homologación.