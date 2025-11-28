El transporte sanitario de Madrid convoca cuatro jornadas de huelga y una concentración este domingo

Se estudian acciones legales contra SUMMA112 y otras empresas por no garantizar el cumplimiento del convenio, mientras la plantilla reclama mejores condiciones laborales y un marco de estabilidad para los profesionales del transporte sanitario.

El conflicto en el transporte sanitario urgente y no urgente de la Comunidad de Madrid se intensifica. Los sindicatos USO, CCOO y UGT han convocado una concentración para este domingo, 30 de noviembre, a las 13:00 horas frente a la Puerta del Sol.

Esta movilización será el paso previo a las cuatro jornadas de huelga sectorial para los días 4, 5, 9 y 10 de diciembre.

La tensión ha estallado definitivamente tras las últimas reuniones celebradas, en las que la patronal presentó una propuesta calificada de "insultante" por las tres organizaciones sindicales.

Esta ofreció una subida salarial que, además de "insuficiente", sólo se aplicaría si las personas trabajadoras renuncian al complemento de incapacidad temporal (IT).

USO-Madrid del Sector Ambulancias lo considera "un chantaje inaceptable y un retroceso en derechos ya consolidados, ya que se trata de una medida que dejaría a la plantilla completamente desprotegida durante los periodos de baja médica", refleja el sindicato en un comunicado.

Negociación bloqueada

A esto se une el largo tiempo que la negociación "lleva bloqueada, con propuestas regresivas y ausencia de avances reales", señala.

Además de la eliminación del complemento de IT y de "condicionar cualquier subida salarial a ese recorte, la patronal también se niega a negociar aspectos básicos como la nocturnidad, la antigüedad o la reducción de jornada y a reconocer la evidente pérdida de poder adquisitivo durante los últimos años".

Y continúa USO: “La plantilla ha dicho basta. No vamos a intercambiar derechos por migajas. Es el momento de defender nuestra dignidad profesional y un convenio justo”, aseguran desde la sección sindical, que forma parte tanto del comité de empresa como del comité de huelga.

La Sección Sindical de USO-Madrid Urgencias también denuncia que la empresa SANIR, perteneciente al Grupo Alsa, continúa incumpliendo aspectos esenciales del convenio colectivo, como la decisión de no abonar las dietas si el tiempo de comida no coincide con el horario establecido. Hechos que ya han sido denunciados ante la Inspección de Trabajo y que podrían derivar en nuevas movilizaciones.

Acciones legales

También se está estudiando emprender acciones legales debido a los impedimentos por parte de SUMMA112 para garantizar el pleno cumplimiento del convenio colectivo vigente.

Desde USO-Madrid Sector Ambulancias queremos reiterar que "el conflicto no finalizará hasta que se firme un convenio digno, se consigan unas condiciones laborales más justas y se alcance un marco de estabilidad para los cientos de profesionales que, cada día, trabajan en las calles y en los hospitales madrileños".

Con todo, termina el sindicato: "El transporte sanitario sostiene un servicio público esencial, atendiendo urgencias, emergencias y un volumen creciente de traslados sanitarios, además de todos los traslados de diálisis, rehabilitaciones y otros servicios programados que recaen sobre una plantilla agotada, infravalorada y cada vez más precarizada".