Los médicos denuncian que las medidas ante la gripe no llegan a los centros de salud: "Estamos saturados, son inexistentes"

Como cada invierno, la llegada de los virus respiratorios acentúa la sobrecarga laboral que deben soportar los profesionales sanitarios debido al aumento de contagios e ingresos.

Esto no es nada nuevo, pero este año presenta un elemento diferenciador: la irrupción de la nueva variante de la gripe (más conocida como H3N2 subclado K), que ha acelerado el número de contagios por su fácil transmisión.

Con ello, se está produciendo un aumento de hospitalizaciones que están acelerando también ese pico de contagios que, en otras temporadas, solía producirse a principios del mes de enero. Por eso, muchas comunidades autónomas han decidido intensificar sus campañas de vacunación para poner freno a la propagación de esta cepa.

En general, las comunidades autónomas están llevando a cabo protocolos de acción como, por ejemplo, intensificar las plantillas. No obstante, parece que estas medidas no terminan de llegar a los centros de salud.

"De momento en Atención Primaria, que yo sepa, en ningún lugar de España no se han reforzado ni siquiera las urgencias extrahospitalarias. Son inexistentes. Los políticos dicen que se han activado los planes de la gripe, pero estos dejan apartado a los centros de salud y todo lo que se está resolviendo es con el esfuerzo del personal", denuncia Lorenzo Armenteros, portavoz de la Sociedad Española de Médico Generales y de Familia (SEMG).

Los planes de contingencia, como aclara Armenteros, "básicamente se centran en los hospitales, en las urgencias hospitalarias y en los espacios habilitados para los posibles ingresos".

Cabe destacar que esa falta de recursos humanos se acentúa aún más en estas fechas, ya que son los mismos profesionales los que asumen tanto la campaña de vacunación, al tiempo que ofrecen asistencia diaria en los centros de salud. Todo ello, sin ningún apoyo adicional.

"Lo importante sería el reforzamiento del personal, lo que es imposible porque hay una carencia absoluta y entonces no se puede trabajar con la sobrecarga de todos. Nuestro papel aquí está siendo el de hacer una máxima captación posible para vacunar y evitar picos posteriores".

Actualmente, los médicos de Atención Primaria se encuentran saturados debido a la sobrecarga laboral en las consultas. Hay una media de 50 o 60 pacientes por día. En cuanto a vacunación, "las enfermeras están haciendo una labor impresionante vacunando a veces a 300 personas en sólo una tarde, sobre todo de gripe y también de Covid", cuenta.

Disparidad territorial

Esto mismo denuncian también desde la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) y el Sindicato de Enfermería (Satse).

Pero es que la situación es muy dispar entre comunidades autónomas e, incluso, en algunos territorios todavía no hay planes de contingencia desarrollados. En concreto, ocho regiones no han contratado refuerzos de hospitalización ni de Atención Primaria, o los que se han incorporado son insuficientes para cubrir las necesidades de atención sanitaria.

Es el caso de Madrid, Andalucía, Cataluña, Castilla y León, Aragón, La Rioja, Asturias y Cantabria, según datos recabados por los delegados de Sanidad de CSIF.

Además, en Murcia, Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana y Galicia aún no han informado de la adopción de ninguna medida de refuerzo.

Con todo, las consecuencias ya se están empezando a notar: las consultas y las agendas en Atención Primaria ya están saturadas, con esperas de 10 días de media y con picos superiores a los 20 días en zonas rurales o con baja densidad de población.

Las urgencias hospitalarias, por su parte, comienzan a tensionarse en Madrid, Andalucía, Castilla y León, La Rioja y Ceuta por picos de infecciones respiratorias, mientras que los servicios de diagnóstico ya denuncian sobrecarga crónica por falta de plantilla. En Melilla y La Rioja ya se está empezando a doblar camas.

Medidas

Debido al incremento de contagios, algunas comunidades ya están tomando medidas más estrictas. El primer paso lo ha dado Aragón.

Jorge Azcón, presidente de la Comunidad, anunció este pasado martes que se obligará a utilizar mascarillas en centros sanitarios con el objetivo de frenar la proliferación de la gripe en 2025.

Así, insistió en que las administraciones "tienen que tomar medidas" ante el brote que se está produciendo, ya que se trata de "un problema serio" para la salud pública.

Otras como Galicia han decidido activar una campaña extraordinaria para vacunar de gripe a la población de entre 60 y 69 años.

"La idea que están teniendo casi todas las regiones es reforzar la vacunación y medidas preventivas tipo mascarillas y consejos para evitarlo, pero no hay nada más hasta ahora. Es lo único que podemos hacer, porque tenemos incertidumbre de que la nueva cepa 'K' pueda dar más número de gripes y que la protección de la vacuna no sea suficiente", explica Armenteros.

Aunque, por el momento, manda un mensaje de tranquilidad a la población, ya que están observando que el virus no está circulando entre vacunados.

"Tenemos la esperanza y todas las agencias gubernamentales confían en que esa vacuna sea, al menos en parte, efectiva para esa nueva cepa y de ahí la existencia de la recomendación de vacunarse", reflexiona.

Por su parte, CSIF reclama que lo ideal sería un protocolo de mínimos según etapas de gravedad unificado dirigido desde el Ministerio de Sanidad. Al igual que ha defendido este miércoles, el departamento este miércoles.

"Aunque como sabemos las comunidades tienen potestad de organización y gestionar efectivos, por eso también a ellas les exigimos en su momento y les volvemos a reiterar la necesidad de refuerzo de personal que no vuelvan a esperar a la saturación extrema como ha venido siendo algo desgraciadamente habitual cada año", señalan fuentes de CSIF.

Y continúan: "Hasta que no hay niveles extremos de incidencia epidemiológica no ponen en marcha medidas y siempre se llega mal y tarde".