Mónica García tratará con las CCAA un protocolo común ante la evolución de la gripe en el Interterritorial de este viernes

Aragón ya ha implantado el uso obligatorio de mascarillas en centros sociosanitarios y espacios cerrados, mientras que el resto de comunidades estudian sumarse al protocolo.

Las medidas buscan reducir la saturación de los centros sanitarios, la mortalidad y los ingresos hospitalarios durante la temporada de gripe.

El protocolo propuesto incluye el uso de mascarillas en espacios cerrados y para profesionales con contacto directo con el público o personas con síntomas.

La ministra de Sanidad, Mónica García, convoca a las comunidades autónomas para consensuar un protocolo común ante el aumento de casos de gripe y otros virus respiratorios.

La evolución de la gripe está siendo imparable. No hay más que verlo, las cifras ya superan a las del mismo periodo de 2024. Por ese motivo, Mónica García ha decidido convocar a las comunidades autónomas para impulsar un plan estatal y frenar la escalada de los virus respiratorios.

La cita será este próximo viernes de manera remota, según han confirmado fuentes del Ministerio a este periódico.

Cabe recordar que hace unos días, la ministra envió una carta a todas las autonomías para citarles nuevamente y tratar de impulsar este protocolo que en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (SNS) del pasado 12 de noviembre se trató de abordar.

"El año pasado, por causas ajenas a nuestra voluntad, no se pudo implementar dicho protocolo, y su publicación como mera recomendación limitó su alcance. Este año, a pesar de no haberse alcanzado un acuerdo en la última Comisión de Salud Pública del 13 de noviembre, consideramos prioritario retomar el diálogo para consolidar el consenso técnico ya alcanzado", asegura Sanidad en la carta a la que ha tenido acceso este periódico.

"Ese protocolo común el año pasado lo vetó, lo boicoteó, el Partido Popular", ha aseverado García este miércoles en declaraciones a los medios en el Congreso de los Diputados.

Con el objetivo de minimizar su impacto y reducir la saturación de los centros, la mortalidad y los ingresos hospitalarios, "la Comisión de Salud Pública ha trabajado desde el año pasado en un protocolo común, consensuado con los equipos técnicos de salud pública de todas las comunidades autónomas".

Así, la ministra ha instado a las comunidades autónomas a alcanzar antes del 1 de diciembre un acuerdo para impulsar dicho protocolo que incluye la vuelta a las mascarillas en espacios cerrados cuando sea necesario.

El texto contempla (que ya fue presentado el año pasado) una serie de escenarios de riesgo y recomienda, por ejemplo, el uso de mascarillas para aquellas personas con trabajos que les exponen a un contacto cara a cara extenso con el público y siempre que interaccionen con personas con síntomas compatibles.

También propone medidas de prevención que eviten la aglomeración de personas trabajadoras en espacios cerrados.

Carta

La carta se envió antes de que el Gobierno de Aragón anunciara su decisión de implantar el uso obligatorio de mascarillas en centros sociosanitarios y espacios cerrados de la ciudad.

"Aragón se ha adelantado, pero el resto de comunidades del Partido Popular esperemos que en esta semana nos respondan, a ver si somos capaces de llegar a tener ese protocolo común que es absolutamente necesario", ha apuntado García.

En este sentido, la próxima reunión entre Sanidad y comunidades, que tendrá lugar este viernes de manera telemática, incluye en su orden del día un punto informativo sobre las recomendaciones para el control de las Infecciones Respiratorias Agudas en la temporada 2025-2026, indicando que este asunto se someterá a revisión en la próxima Comisión de Salud Pública.