Formación obligatoria y alerta anónima a la policía: así es el nuevo protocolo farmacéutico frente a la violencia de género

Las farmacias se consolidan como el primer punto de apoyo y orientación profesional para mujeres en situación de riesgo, sin necesidad de cita previa ni barreras.

Se contemplan medidas específicas para mujeres con discapacidad, migrantes o residentes en zonas rurales, reforzando la red de farmacias como espacios seguros y accesibles para las víctimas.

El protocolo incluye indicadores de detección más claros, formación obligatoria anual con perspectiva de género y la posibilidad de alertar anónimamente a la policía en casos de sospecha fundada.

El Gobierno ha presentado un nuevo protocolo farmacéutico para combatir la violencia de género, con participación de los ministerios de Sanidad e Igualdad.

El Gobierno ha presentado un nuevo protocolo de acción farmacéutico frente a la violencia contra las mujeres.

Así, lo han anunciado Mónica García, ministra de Sanidad, y Ana Redondo, ministra de Igualdad, en la mañana de este miércoles. También han estado presentes la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Carmen Martínez, y el presidente del Consejo General de Farmacéuticos, Jesús Aguilar.

El protocolo, que actualiza el de 2021, aspira a ayudar al farmacéutico a identificar situaciones de riesgo y a orientar y derivar a la mujer hacia el recurso más adecuado. Incluye tres medidas clave.

El nuevo documento ha fijado indicadores de detección más claros para facilitar la identificación precoz de situaciones de violencia. Otro de los puntos es que se ofrecerá una formación obligatoria anual con perspectiva de género, garantizando la atención con criterios homogéneos y capacidad de derivación eficaz, señala Sanidad en un comunicado.

Por otro lado, se activará el protocolo cero "para casos de sospecha fundada en los que la mujer no pueda o no quiera denunciar. Y se permitirá alertar de forma anónima a los servicios policiales, garantizando su protección".

Mujeres con discapacidad

Asimismo, aborda casuísticas específicas como las que afectan a mujeres con discapacidad, migrantes o residentes en zonas rurales.

"Hoy, en el marco del 25 de noviembre celebrado ayer, reafirmamos el compromiso del país frente a las violencias machistas. Lo hacemos reforzando esa red colectiva que protege, acompaña y salvavidas y lo hacemos de la mano de un aliado imprescindible: la red de farmacias comunitarias", ha señalado Mónica García.

García ha subrayado que "son espacios de confianza, de proximidad, presentes en todos los barrios y pueblos. Para muchas mujeres, la farmacia es el primer lugar donde encuentran una mirada profesional, cercana y segura".

Por su parte, Jesús Aguilar ha destacado: "La farmacia es en muchas ocasiones la primera puerta a la que acuden las víctimas por ser un espacio seguro, sin cita previa, sin barreras y en el que las mujeres pueden ser escuchadas, acompañadas y aconsejadas de forma profesional, sin miedo a ser juzgadas".

Redondo ha concluido: “Con este protocolo, cada farmacia se convierte en una puerta abierta y segura, en un punto de referencia accesible, con profesionales preparados para detectar y orientar a cualquier mujer que lo necesite”.