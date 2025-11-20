Abbott comprará el gigante de diagnóstico precoz de cáncer Exact Sciences por 18.160 millones de euros

Abbott Laboratories amplía su cartera de servicios con una nueva adquisición. La farmacéutica estadounidense ha llegado a un acuerdo para comprar Exact Sciences, una compañía especializada en detección precoz del cáncer y diagnóstico oncológico de precisión, con una valoración patrimonial de alrededor de 18.160 millones de euros (21.000 millones de dólares).

Según los términos del acuerdo, aprobado por unanimidad por los consejos de administración de ambas compañías, Abbott comprará todas las acciones en circulación de Exact Sciences a un precio unitario de 91 euros (105 dólares), lo que supone una prima del 21,8% sobre el precio de cierre en la sesión de ayer e implica una valoración de 18.160 millones de euros.

Además, absorberá la deuda neta estimada de Exact Sciences, que asciende a unos 1.556 millones de euros (1.800 millones de dólares).

El próximo año

Tras el cierre de la operación, previsto para el segundo trimestre de 2026 en función de la aprobación de los accionistas de Exact Sciences, la compañía mantendrá su presencia en Madison (Wisconsin).

Por otro lado, Kevin Conroy, actual CEO de la compañía, permanecerá en la empresa como asesor para apoyar la transacción a Abbott.

Se proyecta que Exact Sciences genere más de 2.594 millones de euros (3.000 millones de dólares) en ingresos este año, con una tasa de crecimiento orgánico de las ventas cercana al 20%.

Una vez completada la transacción, la compañía se convertirá en una filial de Abbott. Con esto, se espera que las ventas totales de diagnóstico de la farmacéutica superen los 10.376 millones de euros (12.000 millones de dólares) anuales.

"La innovación de Exact Sciences, su sólida marca y su enfoque centrado en el cliente no tienen rival en el campo del diagnóstico del cáncer, y su presencia y fortalezas complementan las nuestras", ha afirmado Robert B. Ford, presidente y consejero delegado de Abbott.