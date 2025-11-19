Sanidad apunta que el listado de admitidos al MIR se conocerá a finales de noviembre

Las plazas están destinadas a titulados universitarios en Medicina, Farmacia, Enfermería, Psicología, Química, Biología y Física, con tasas de examen diferenciadas por especialidad.

La lista de admitidos al MIR se está haciendo de rogar. Aunque todo apunta que los aspirantes podrán descubrir todo a finales de noviembre de 2025, según han confirmado fuentes del Ministerio de Sanidad a este periódico.

El año pasado, los listados se publicaron el 28 de octubre, por lo que esta convocatoria lleva ya casi un mes de retraso. Lo mismo ocurrió en 2023, cuando el listado provisional de admitidos para el MIR 2024 se publicó el 30 de octubre, y los aspirantes tuvieron hasta el 14 de noviembre para presentar subsanaciones.

Con todo, se espera que el número de aspirantes (a diferencia de admitidos) supere a la convocatoria anterior (en 2025 se presentaron 13.711), ya que Sanidad ha batido récord en la oferta de plazas MIR del próximo curso. En total 12.366 plazas, con un incremento del 3,5% (432 más) en comparación con el año anterior.

La gran partida se la lleva Medicina de Familia (una de las especialidades con más déficit) que se convocarán 9.276; para Enfermería (EIR) 2.279; en el caso de Farmacia (FIR) 362; Psicología (PIR) 280 plazas; Química (QUIR), 29; Biología (BIR), 83 y Física (RFIR) 57 plazas.

Sedes

El examen será el próximo sábado 24 de enero de 2026 y el inicio del ejercicio estará previsto a las 14.00 horas de la tarde, adelantándose dos horas en comparación con las convocatorias previas.

Actualmente, hay confirmadas 25 sedes. Y en esta convocatoria 2026: las provincias de Vigo, Gerona y Ciudad Real han salido fuera de esa lista.

Así, se mantienen: Sevilla, Granada, Málaga, Zaragoza, Oviedo, Valladolid, Bilbao, Santander, Barcelona, Palma de Mallorca, Santiago de Compostela, Pamplona, Salamanca, Logroño, Valencia, Murcia, Madrid, Badajoz, Alicante, Albacete, Las Palmas de Gran Canaria y Santa Cruz de Tenerife, León y Cádiz.

La tasa general de derechos de examen es 31,10 euros, excepto para quienes opten a plazas de Enfermería, cuya tasa será de 23,33 euros.